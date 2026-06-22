Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 22 - 28/6/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

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Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 22 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 22 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Khu phố Phước Lộc, Phước Quả phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Bù Đăng tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 12:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Thọ Sơn tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Phước thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 09:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Phước thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 10:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Phước thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 15:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 9 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thanh Hưng, Phường An Lộc, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thanh Kiều, Phường An Lộc, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp





KHU VỰC: Một phần Ấp 12, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 09:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 09:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 22/06/2026 đến 10:10:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 22/06/2026 đến 10:10:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 22/06/2026 đến 11:20:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 22/06/2026 đến 11:20:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/06/2026 đến 14:15:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/06/2026 đến 14:15:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/06/2026 đến 15:20:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/06/2026 đến 15:20:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Trang Trại Hưng Phước tuyến 472 Hoàng Diệu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 24/06/2026 đến 10:10:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Trang Trại Kim Ngân tuyến 472 Hoàng Diệu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:40:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 24/06/2026 đến 11:20:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lê Đỗ Thị Hồng tuyến 472 Hoàng Diệu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 14:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Trần Thanh Tuấn (Công Ty TNHH G7 RISE) tuyến 472 Hoàng Diệu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:20:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:20:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Khang Phú Sơn tuyến 478 Đakia

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tân, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 08:40:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tiến 1, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 25/06/2026 đến 10:10:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Giai, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 25/06/2026 đến 10:20:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 25/06/2026 đến 11:20:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Giai, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:10:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 3, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 13:40:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/06/2026 đến 14:15:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 3, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/06/2026 đến 15:20:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 3B, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 25/06/2026 đến 15:20:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 4B, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:10:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 26/06/2026 đến 10:10:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 26/06/2026 đến 10:10:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 26/06/2026 đến 11:20:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 26/06/2026 đến 11:20:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 14:15:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 14:15:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/06/2026 đến 15:20:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/06/2026 đến 15:20:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đồng Phú





KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bù Gia Mập

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Sơn, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Sơn, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bù Dinh, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng (các Ấp: Hưng Lập A, Hưng Lập B, Hưng Yên, Hưng Phát, Lòng Hồ, Sở Xiêm, Sóc Ruộng, Sóc Quả, Đông Hồ), một phần xã Tân Quan ( các Ấp: Hưng Thạnh, Sóc Lếch )- TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.