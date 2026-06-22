Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 22 - 28/6/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Thứ hai, 10:12 22/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 22 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 22 - 28/6/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 22 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: Khu phố Phước Lộc, Phước Quả phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bù Đăng


KHU VỰC: Mất điện một phần xã Bù Đăng tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 12:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần xã Thọ Sơn tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Riềng


KHU VỰC: Một phần thôn Tân Phước thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 09:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Tân Phước thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 10:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Tân Phước thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 15:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 6 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 9 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chơn Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Bình Long


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thanh Hưng, Phường An Lộc, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thanh Kiều, Phường An Lộc, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp


KHU VỰC: Một phần Ấp 12, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 09:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 09:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 22/06/2026 đến 10:10:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 22/06/2026 đến 10:10:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 22/06/2026 đến 11:20:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 22/06/2026 đến 11:20:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/06/2026 đến 14:15:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/06/2026 đến 14:15:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/06/2026 đến 15:20:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/06/2026 đến 15:20:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty TNHH Trang Trại Hưng Phước tuyến 472 Hoàng Diệu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 24/06/2026 đến 10:10:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Trang Trại Kim Ngân tuyến 472 Hoàng Diệu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:40:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 24/06/2026 đến 11:20:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Lê Đỗ Thị Hồng tuyến 472 Hoàng Diệu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 14:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Trần Thanh Tuấn (Công Ty TNHH G7 RISE) tuyến 472 Hoàng Diệu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:20:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:20:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty TNHH Khang Phú Sơn tuyến 478 Đakia

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tân, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 08:40:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tiến 1, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 25/06/2026 đến 10:10:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Giai, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 25/06/2026 đến 10:20:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 25/06/2026 đến 11:20:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Giai, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:10:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 3, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 13:40:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/06/2026 đến 14:15:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 3, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/06/2026 đến 15:20:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 3B, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 25/06/2026 đến 15:20:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 4B, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:10:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 26/06/2026 đến 10:10:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 26/06/2026 đến 10:10:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 26/06/2026 đến 11:20:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 26/06/2026 đến 11:20:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 14:15:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 14:15:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/06/2026 đến 15:20:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/06/2026 đến 15:20:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đồng Phú


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bù Gia Mập

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Hớn Quản


KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Sơn, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Sơn, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bù Dinh, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng (các Ấp: Hưng Lập A, Hưng Lập B, Hưng Yên, Hưng Phát, Lòng Hồ, Sở Xiêm, Sóc Ruộng, Sóc Quả, Đông Hồ), một phần xã Tân Quan ( các Ấp: Hưng Thạnh, Sóc Lếch )- TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 22 - 28/6/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026: Sẽ cắt điện cả ngày nhiều khu vực để bảo trì đường dây

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 22 - 28/6/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa rất nhiều hộ dân

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 22 - 28/6/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa rất nhiều hộ dân

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026: Sẽ cắt điện cả ngày nhiều khu vực để bảo trì đường dây

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026: Sẽ cắt điện cả ngày nhiều khu vực để bảo trì đường dây

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 19 - 21/6/2026: 6h sáng hàng loạt hộ dân đã bị mất điện

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 19 - 21/6/2026: 6h sáng hàng loạt hộ dân đã bị mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026: Khu vực Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên,… sẽ không có điện để dùng trong nhiều giờ

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026: Khu vực Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên,… sẽ không có điện để dùng trong nhiều giờ

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/6/2026: Số lượng hộ dân bị mất điện tiếp tục tăng mạnh

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/6/2026: Số lượng hộ dân bị mất điện tiếp tục tăng mạnh

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 28/6/2026: Khu dân cư bị mất điện tăng đột biến

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 28/6/2026: Khu dân cư bị mất điện tăng đột biến

Sản phẩm - Dịch vụ - 39 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Giá vàng hôm nay 22/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 22/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 56 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay bật tăng mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay lúc mở cửa, vàng SJC và nhẫn trơn bứt phá lên trên 148 triệu đồng/lượng.

Xe ga 125cc có giá bao nhiêu mà đẹp phong cách, trang bị cao cấp tựa SH Mode, có ABS nhiều người đồn giá chỉ như Air Blade, Vision đang hút người mua

Xe ga 125cc có giá bao nhiêu mà đẹp phong cách, trang bị cao cấp tựa SH Mode, có ABS nhiều người đồn giá chỉ như Air Blade, Vision đang hút người mua

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki xứng danh đối thủ ‘nặng ký’ của Honda SH Mode và Air Blade với mức giá cực kỳ hấp dẫn.

Giá bạc hôm nay 22/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có còn giảm?

Giá bạc hôm nay 22/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có còn giảm?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 22/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng nhích nhẹ, giá bán quanh vùng 68 triệu đồng/kg.

iPhone 13 giá 12 triệu đồng xịn đẹp chẳng kém iPhone 17 được săn đón mong chờ

iPhone 13 giá 12 triệu đồng xịn đẹp chẳng kém iPhone 17 được săn đón mong chờ

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - iPhone 13 vẫn là một trong những mẫu smartphone bán chạy nhất phân khúc dưới 12 triệu đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 22 - 28/6/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa rất nhiều hộ dân

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 22 - 28/6/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa rất nhiều hộ dân

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Trải nghiệm xe máy điện phong cách retro giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đi gần 100km/sạc, cốp rộng, chống nước đỉnh, mua như xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện phong cách retro giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đi gần 100km/sạc, cốp rộng, chống nước đỉnh, mua như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện này gây chú ý nhờ thiết kế thời trang, đi xa tới 95km cùng động cơ 1.600W phù hợp nhu cầu đi học và đi làm hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026: Sẽ cắt điện cả ngày nhiều khu vực để bảo trì đường dây

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026: Sẽ cắt điện cả ngày nhiều khu vực để bảo trì đường dây

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

‘Tuyệt chiêu’ giảm hóa đơn tiền điện trong những ngày hè nắng nóng, người tiêu dùng không nên bỏ qua

‘Tuyệt chiêu’ giảm hóa đơn tiền điện trong những ngày hè nắng nóng, người tiêu dùng không nên bỏ qua

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Trong những ngày hè nắng nóng, việc hóa đơn tiền điện tăng vọt khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi “đau đầu”, vậy làm thế nào để tiết kiệm tối đa chi phí tiền điện mà không cần tắt các thiết bị làm mát?

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/6/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 21/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xem nhiều

iPhone cũ đáng mua nhất thị trường: Giá chỉ từ 13,5 triệu đồng sang, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

iPhone cũ đáng mua nhất thị trường: Giá chỉ từ 13,5 triệu đồng sang, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường

GĐXH - iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 16 vẫn đang được săn lùng dù sức nóng của dòng iPhone 17 thống trị thị trường di động.

Hatchback mới giá 173 triệu đồng thiết kế có gu, trang bị hiện đại, nội thất cao cấp cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ ngang Honda SH

Hatchback mới giá 173 triệu đồng thiết kế có gu, trang bị hiện đại, nội thất cao cấp cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ ngang Honda SH

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng trong nước đồng loạt bật tăng ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng trong nước đồng loạt bật tăng ngược chiều thế giới

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/6/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có còn giảm?

Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có còn giảm?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top