Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 23 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 23 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 23 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Một phần khách hàng sử dụng điện khóm Tân Nhơn, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cụm Dân Cư Cổ Chiên 2A, thuộc Khu Minh Linh, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 09:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cầu Kinh Cát thuộc Hẻm 240, đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Long Hưng 3, một phần ấp Long Hưng, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu nhà ở Hoàng Hảo 1, 2, 3, 4, 5, 6, khóm Thanh Mỹ, phường Thanh Đức. -Khu Làm việc của Hội Nông Dân Tỉnh, Trung Tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ mồ côi thuộc khóm Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Khu tập thể Thủy Lợi 303, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Quốc Lộ 3A (phía tay trái đường Phạm Hùng, hướng từ Điện lực Long Châu đến Trường THPT Trương Vương), phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Quốc Lộ 3 (phía tay phải đường Phạm Hùng, hướng từ Công viên nước phường Long Châu đến Kho XN May Vĩnh Tiến), phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Siêu thị CoopMart Vĩnh Long, trạm Sạc Esky Co.opmart, đường 3/2, phường Long Châu. - Một phần đường Trưng Nữ Vương (hường từ Quảng Trường Long Châu đến ngã tư 3/2 vả Trưng Nữ Vương) đường 3/2 (ngã tư 3/2 vả Trưng Nữ Vương đến Cầu Lộ), phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Công ty Thái Dương thuộc Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Vĩnh Thành 3, 3A, một phần tổ 8, 9,10 ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Gia Kiết 3A, 3B, một phần từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Gia Kiết, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Hòa Hiệp 2 thuộc tổ 2 ấp 8, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Hiệp 2 thuộc tổ 2 ấp 8, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bờ Dầu thuộc tổ 4 ấp 8, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ba Kiểu 1 thuộc tổ 4 ấp 8, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ba Kiểu thuộc tổ 4 ấp 8, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 3B ấp 10 Hòa Hiệp thuộc tổ 1 ấp 10, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm ấp 10 Hòa Hiệp thuộc tổ 2 ấp 10, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 4 ấp 10 Hòa Hiệp thuộc tổ 1 ấp 10, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ông Hùng thuộc tổ 2 ấp 8, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ông Hùng A thuộc tổ 2 ấp 8, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện Trạm 4 ấp 6B1 thuộc Tổ 3 ấp 6B, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thị trấn 4 thuộc Tổ 13, ấp Võ Tấn Đức, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chợ Mỹ Thạnh Trung, Tổ 1, ấp Mỹ Thạnh Trung, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 4A ấp 7 Hòa Lộc thuộc tổ 1 ấp 7, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 1 ấp 7 Hòa Lộc thuộc tổ 3 ấp 7, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 5 ấp 7 Hòa Lộc thuộc tổ 2 ấp 7, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 2A ấp 7 Hòa Lộc thuộc tổ 3 ấp 7, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 3 ấp 7 Hòa Lộc thuộc tổ 3 ấp 7, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 29/11/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Hộ kinh doanh Chí Hiền 2, thuộc ấp An Thành, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Hộ kinh doanh Thành Tấn, thuộc ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Lò giết mổ Văn Tài, thuộc ấp An Điền, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Lương 7, thuộc tổ 06, 07, ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Tân 3, thuộc tổ 15, ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Phong 1, thuộc tổ 12, ấp Thông Lưu, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bình Lương 4, thuộc tổ 17, ấp Phú Thới, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Sâu 1A, thuộc tổ 08, ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Quang Huy 6, thuộc tổ 14, ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 29/11/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Tường B2 thuộc tổ NDTQ số 7 ấp Phước Tường, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 09:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Tường A4 thuộc tổ NDTQ số 5 ấp Phước Tường, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/11/2026 đến 11:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thượng 5 thuộc tổ NDTQ số 3 ấp Phước Trinh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/11/2026 đến 14:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lộc thuộc tổ NDTQ số 11 ấp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 23/11/2026 đến 15:45:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lộc A1 thuộc tổ NDTQ số 9 ấp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bờ Xoài 2 thuộc tổ NDTQ số 6 ấp Định Thới, xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước An 1 thuộc tổ NDTQ số 8 ấp Hòa Phú xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hội 2A thuộc tổ NDTQ số 5 ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:15:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới 2 thuộc tổ NDTQ số 2 ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hòa 4 thuộc tổ NDTQ số 2 ấp Tân Hiệp xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 25/11/2026 đến 17:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 7A, thuộc tổ 6, ấp Tân Trung, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Huyện Hàm 1, thuộc tổ 5, ấp Tân Qui, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Huyện Hàm 5, thuộc tổ 3, ấp Tân Yên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Lập 1, thuộc tổ 4, ấp Tân Lập, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hưng 4A, thuộc tổ 6, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kinh Mới 4A, thuộc tổ 5, ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Lợi 3, thuộc tổ 4, ấp Tân Lợi, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Quới 1A, thuộc tổ 17, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Thành Đông 1, thuộc tổ 18, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Phước 3, 3A, thuộc tổ 4, ấp Tân Trung, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Qui 3A, thuộc tổ 6, ấp Tân Qui, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Minh 1A, thuộc tổ 2, ấp Tân Minh, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp