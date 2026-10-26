Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 26/10 – 1/11/2026: Sẽ cúp điện từ 7h đến 17h nhiều khu phố

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 26/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 26/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Long Hưng, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 13:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, Khu Phố Long Hưng, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 13:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, Khu Phố Trung Lương, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Huyện Lộ 94, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Hiển , phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 13:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Hiển , phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Nghề, đường huyện 90B, ĐH 91, thuộc phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, đường Trần Thị Thơm, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Học Lạc, Phan Thanh Giản, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Vạn Thành, Ruộng Cạn xã Tân Hòa; Một phần ấp Kinh Trên, Gò Me xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Me xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần khu phố KP2, KP3, KP4, KP11, KP Chợ Mới, phường Gò Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Xã Lới, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Gò Tre và Hưng Phú phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 5, phường Gò Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/10/2026 đến 12:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 và 4, phường Long Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 13:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn; Một phần ấp Bình Hưng xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 18:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 13:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 18:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hữu, Xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 16:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, Tân Hòa, Xã Tân Phước 3

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 10:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/10/2026 đến 12:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp B9inh2 Phú, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/10/2026 đến 15:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mới - xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị - xã Vĩnh Kim

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Rạch Cỏ, xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Bình Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Tiểu, xã Mỹ Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp