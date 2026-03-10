Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 10 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 10 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 10 - 15/3/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: trạm NTTS Lê Thị Thu Hà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm NMXX Nguyễn văn Trên
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kim Hòa xã Kim Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kim Hòa xã Kim Hòa và ấp Hòa Lục xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Xoài xã Trường Thọ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Cụt xã Trường Thọ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Chùa xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Mai Hoàng Lý
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Lê Văn Tiện
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Mỹ Văn 1) thuộc Xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Giày Liên Hằng (trạm Công ty Liên Đăng) thuộc Xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm Phạm Văn Đâu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 08:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Giồng Cao (TSĐL, bán tổng).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Sà Vần A1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 13:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Võ Thị Liền
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bùi Đình Ký
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Lê Văn Tùng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Văn Vẹn
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/03/2026 đến 15:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trần Việt Hồng
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Văn Chuộng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 08:45:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Huỳnh Văn Mè
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:45:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Võ Văn A
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 12/03/2026 đến 11:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Hà Văn Hiệp 4
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Hà Văn Hiệp 2
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Thanh Tuyền
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Xa Xi- xã Trả Cú.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Leng- xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Ngón Biển
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Ngón Biển
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Minh Phong, NT Lê Thị Yến
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:45:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 08:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Đặng Văn Chạy
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Văn Ky
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Phạm Thị Bé Hai
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Mù U phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hảo xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Truôn, Qui Nông A xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đai Tèn và Thanh Trì A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đầu Giồng B, Cây Dương, Phú Thọ, An Chay, Kinh Xuôi và Nhà Dựa xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 1-1) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-2) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-3) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-1) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 3) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Bến phà kênh tắc 2 thuộc ấp Đình Củ - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Phước Rành thuộc ấp Long khánh B - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lâm Văn Tâm thuộc ấp Định An - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Chiến thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Chí Thành thuộc ấp Thốt Lốt - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Dương Văn Út thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Bùi Thành Công thuộc ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Bùi Thị Cẩm Vinh thuộc ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Văn Đạt 1 thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Văn Sĩ thuộc ấp Phước Hội - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Duy Khanh thuộc ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Châu 1 thuộc ấp Chợ - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Cấp Nước Đôn Xuân thuộc ấp Chợ - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Điện gió Trung Nam 1 thuộc ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng CHXD Đôn Xuân thuộc ấp Chợ - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Văn Bi thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NMXX Thạch Thị Thuỳ Linh thuộc ấp Lộ Sỏi B - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
