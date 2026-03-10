Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Thứ ba, 10:11 10/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 10 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 10 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 10 - 15/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 10 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Cầu Ngang


KHU VỰC: trạm NTTS Lê Thị Thu Hà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: trạm NMXX Nguyễn văn Trên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Kim Hòa xã Kim Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Kim Hòa xã Kim Hòa và ấp Hòa Lục xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Xoài xã Trường Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Cụt xã Trường Thọ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Chùa xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Mai Hoàng Lý

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTTS Lê Văn Tiện

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cầu Kè


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Mỹ Văn 1) thuộc Xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Giày Liên Hằng (trạm Công ty Liên Đăng) thuộc Xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trà Cú


KHU VỰC: Mất điện trạm Phạm Văn Đâu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 08:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Giồng Cao (TSĐL, bán tổng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Sà Vần A1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 13:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Võ Thị Liền

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Bùi Đình Ký

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Lê Văn Tùng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Văn Vẹn

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/03/2026 đến 15:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Trần Việt Hồng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Văn Chuộng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 08:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Huỳnh Văn Mè

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Võ Văn A

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 12/03/2026 đến 11:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Hà Văn Hiệp 4

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Hà Văn Hiệp 2

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Thanh Tuyền

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Xa Xi- xã Trả Cú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Leng- xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Duyên Hải


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Ngón Biển

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Ngón Biển

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Minh Phong, NT Lê Thị Yến

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:45:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 08:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Đặng Văn Chạy

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Văn Ky

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Phạm Thị Bé Hai

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Mù U phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hảo xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Truôn, Qui Nông A xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đai Tèn và Thanh Trì A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đầu Giồng B, Cây Dương, Phú Thọ, An Chay, Kinh Xuôi và Nhà Dựa xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 1-1) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-2) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-3) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-1) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 3) thuộc ấp Ông Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngũ Lạc


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Bến phà kênh tắc 2 thuộc ấp Đình Củ - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Phước Rành thuộc ấp Long khánh B - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lâm Văn Tâm thuộc ấp Định An - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Chiến thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Chí Thành thuộc ấp Thốt Lốt - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Dương Văn Út thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Bùi Thành Công thuộc ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Bùi Thị Cẩm Vinh thuộc ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Văn Đạt 1 thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Văn Sĩ thuộc ấp Phước Hội - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Duy Khanh thuộc ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Châu 1 thuộc ấp Chợ - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Cấp Nước Đôn Xuân thuộc ấp Chợ - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Điện gió Trung Nam 1 thuộc ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng CHXD Đôn Xuân thuộc ấp Chợ - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Văn Bi thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NMXX Thạch Thị Thuỳ Linh thuộc ấp Lộ Sỏi B - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

