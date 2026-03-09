Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 9 - 15/3/2026): Cúp điện gần 12 tiếng/ngày nhiều khách hàng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 9 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 9 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 9 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 18, 29, 32 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 28 khu phố 1, một phần tổ 13 khu phố Phú Hữu phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 13:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/03/2026 đến 16:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn QL57C từ Trạm Y tế cũ đến Cống Cầu Vĩ ấp Tân Bình xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Thạnh Phước xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4 ấp An Định 1 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 11, 12 ấp Tân Phú xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 13:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Sơn xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 10:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Đông 1, Bình Đông 2, Mỹ Trạch, Mỹ Đức xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Trạch 2 xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH thủy sản công nghệ cao Việt Nam-Chi nhánh 2 tại Bến Tre - ấp Thới An xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 09:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 7 ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/03/2026 đến 11:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Huỳnh Văn Việt + NTCN Vũ Đình Hà - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/03/2026 đến 14:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Nhân - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Vũ Đình Hà - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:15:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Tập - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/03/2026 đến 10:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Hữu Nhanh - ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH thương mại Cá Việt - ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Huỳnh Văn Tiền - ấp Thừa Long xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/03/2026 đến 15:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH đầu tư phát triển năng lượng sạch Bình Đại - ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Cả Nhỏ; một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/03/2026 đến 18:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp Phú Hòa; một phần ấp Phú Thành, Phú Mỹ, Phú Hưng, Lộc Thành xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/03/2026 đến 18:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tổ 10, 16, 17 ấp Vinh Hội xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Văn Chánh - ấp Cây Trôm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/03/2026 đến 09:10:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Trường Tiểu Học Thới Lai - ấp Sân Banh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/03/2026 đến 10:10:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Trường THPT Huỳnh Tấn Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/03/2026 đến 11:10:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Trường THCS Huỳnh Tấn Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 14/03/2026 đến 12:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH kinh doanh thương mại và Dịch vụ Vinfast - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 14:10:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty CP Thủy sản Hưng Trường Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 14/03/2026 đến 15:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Tôn Thép Gỗ Hiệp Hưng - ấp Long An xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Viễn thông Vĩnh Long ấp Thạnh Hòa A xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 11/03/2026 đến 08:40:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khánh xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Bé ấp Giao Hòa Chợ xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Huỳnh Thị Bảy ấp An Thủy xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Tống Văn Cưng ấp Giao Hòa Chợ xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/03/2026 đến 10:20:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Phan Thị Cẩm Tú ấp Giao Bình xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở xay xác Liêu Thị Kim Hương ấp Giao Hòa xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Trịnh Kinh Luân ấp Giao Hòa xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Nhành ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Bùi Hoàng Huy ấp Giao Hiệp xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/03/2026 đến 15:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Đoàn Thị Mơ ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/03/2026 đến 15:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Vững ấp Giao Tân xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Văn Phong ấp Thạnh Hưng B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giao Hiệp xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Đức ấp Thạnh Trị Hạ xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Thị Tố Tâm ấp Thạnh Quí A xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 12/03/2026 đến 10:20:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 12/03/2026 đến 10:20:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Phú Hoàng Phước ấp An Hội A xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSXX Lê Ngọc Khoa ấp An Thới xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Khương A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Mỹ xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí An xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 13/03/2026 đến 10:20:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Hòa xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 13/03/2026 đến 10:20:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Lợi xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thế xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Khương xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Long Phụng xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp 2 xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/03/2026 đến 11:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Thạnh 2 xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Thới A xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/03/2026 đến 08:30:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/03/2026 đến 11:00:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 15/03/2026 đến 12:20:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/03/2026 đến 17:00:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/03/2026 đến 14:30:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 15/03/2026 đến 16:15:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 16:25:00 ngày 15/03/2026 đến 18:00:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Hưng Bình A xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 11:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Long Thị xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 20, 21 ấp Kinh Ngoài

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 5 ấp Hòa Lợi xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 22 ấp Kinh Ngoài

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6 ấp Phước Mỹ xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Rẫy xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cơ Sở Đóng tàu Hưng Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Dừa Gia Nguyễn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4 ấp Hòa Trị xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH SX TM SNK Âu Việt Funiture

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cơ sở sản xuất Nước Đá Bến Tre 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 13, 14 ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Phụng Ngoại xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Qui, ấp 3 xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn, Định Bình xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Phụng, Sơn Châu, Sơn Lân, Phụng Châu, Hòa Thuận, Phú Hòa xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Bình An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Ấp Thanh Bắc, Thanh Tây, Thanh Đông, Xóm Gò, Sùng Tân - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Trung - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 3, 5, 7, 9, 10 ấp Thủ Sở - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4 khu phố Thanh Xuân 1 - phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Chợ Mới - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Trôm - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.