Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 9 - 15/3/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 9 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 9 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Đáng, Nguyễn Văn Sành, tồ 28, tổ 29, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, tổ 23, khóm 2, tổ 8, tổ 10, tổ 11, khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, Hồ Biểu Chánh, Đổ Thị Đệ, Lê Đại Hành, tổ 1, tổ 2, tổ 8, tổ 9, tổ 11, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, tổ 8, tổ 10, tổ 52, tổ 55, khóm Tân Thuận, khóm An Nhơn, khóm Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, tổ 8, tổ 9, tổ 19, khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, tổ 6, tổ 7, khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Tự Lực, Tự Lực 2, đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Kho Lạnh Trường Giang, Khu công nghiệp A, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc lộ 80 (từ dốc cầu Đốc Phủ Hiền đến đường ĐT 848), xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Rạch Ngã Cạy (từ cầu Sáu Biển đến cầu Ba Thức), xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Cai Dao 2), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lưu Văn Lang (từ cầu Ngã Bát 2 đến đường Kênh Thanh Niên), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ cầu Thủ Điềm đến Cầu Rạch Miễu thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ nhà máy Phạm Quang Bảnh đến Cầu Xẻo Bồng Bông, xã Tân Phú trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Ủy ban xã Tân Phú Trung đến Cuối Rạch Xẻo Bồng Bông thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/03/2026 đến 12:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Trãng Muống thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trung tâm Văn Hóa xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phạm Quang Bảnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Văn Xuyên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/03/2026 đến 10:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Lê Văn Hùng

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NLX DB

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nhà máy Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nhà máy Nước đá Tám Nhường

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Nhà máy nước Lộ Tiểu đến Cầu Dầu thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Đình Cái Xếp đến Sông Dưa, xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang Sông Dưa đến ngọn Sông Dưa, xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 10:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Hòa, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/03/2026 đến 12:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Hòa, ấp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 15:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại- Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hùng, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, ấp Tân Thuận, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Mỹ, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Mỹ, ấp Thới Mỹ 1, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Biomass Trần Gia, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH MTV Cưa Xẻ Gỗ Trí Nam, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Mai Vàng, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thủy Đắc Hưng, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực đoạn từ cơ sở hữu phúc đến cơ sở phú cường Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn phần khu vực xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn phần khu vực Ấp Giồng Bàn, Ấp 1, Ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: mất điện trạm chuyên dùng bơm ông Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm công cộng Đường Huỳnh Công Chí , ấp 1 Xã Tân Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mật điện TBA chuyên dùng bơm Trần Thị Huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Tân Hộ Cơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Khu 2 - Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Văn Hảo

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Võ Văn Hồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm chuyên dùng bơm HTX Phát Tài

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm công cộng chợ Cũ Tân Hồng , một phần khu vực đường trần hưng đạo ấp 2, ấp 3 xã Tân ồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần xã Tân Thành dọc bờ kinh cầu Bắc Viện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khu vực một phần xã Tân Hộ Cơ(gồm ấp Gò Da, ấp Công Tạo, ấp Gò Bói, ấp Chiến Thằng và ấp Dinh Bà

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NMXX Đoàn Thanh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Ông Truyện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Lê Văn Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Nguyễn Văn Thắng 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Nguyễn Văn Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: tại trạm Bơm Mỹ Đông 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 09:15:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 11:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Đông Kênh Giáo giáp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/03/2026 đến 09:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Mỹ Đông 3A

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 09/03/2026 đến 10:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Thạnh Lợi 3

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/03/2026 đến 10:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Mỹ Đông 2

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/03/2026 đến 11:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Cơ sở Phạm Văn Sung

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/03/2026 đến 11:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Ô 12

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 14:15:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Thiền viện Trúc Lâm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 14:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Đông kênh Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 16:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Mỹ Phước 2

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/03/2026 đến 15:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Lúa giống Long Nhật

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/03/2026 đến 16:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Cơ sở Hoàng Huy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 08:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Nhà Yến Mỹ Đông

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Trung tâm ứng dụng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/03/2026 đến 10:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Láng Biển 9

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Láng Biển 8

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 14:15:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Láng Biển 5

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 11/03/2026 đến 15:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Trương Tiểu Kiều

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:15:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 12/03/2026 đến 10:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5A xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 14:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Cấp nước TT Mỹ An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Kênh Nhất

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Thới xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực cầu đình)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 11:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250KVA Lò Sấy Trọng Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 11:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Hàng Bần)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250KVA Lò Sấy Thanh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Xương, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Cty DT-PRO và TBA 3P-320kVA Cty DT-PRO 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Ô 7 Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 và toàn bộ ấp 5, ấp 7 CDC Cây Dông, xã Ba Sao ( khu vực mất điện đầu kênh kỳ son đến CDC Cây Dông)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Lê Văn Niên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25KVA Lê Tấn Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà và một phần ấp Mỹ Đông Nhất xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực cầu Đập Đá)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Linh, ấp Bình Hòa, ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân, ấp Bình Mỹ A,Toàn bô ấp Bình Hưng, xã Mỹ Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 12/03/2026 đến 06:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Bình Hàng Trung và toàn bộ khu vực ấp 1B, ấp 2B, ấp 3B, ấp 4B, ấp Bình Phú Long xã Bình Hàng Trung và toàn bộ khu vực ấp Mỹ Long 1, ấp Mỹ Long 2, ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4,xã Mỹ Hiệp và một phần khu vực ấp 1, ấp 3, ấp 4, ấp Bình Phú Lợi, ấp Bình Hòa, ấp Bình Linh, ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Linh, ấp Bình Hòa, ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân, ấp Bình Mỹ A,Toàn bô ấp Bình Hưng, xã Mỹ Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 12/03/2026 đến 18:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực cầu rạch gừa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Đất Liền xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực nhà máy nước)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Tỉnh lộ 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, nhà máy nước đá Hoàng Minh thuộc xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Mỹ An Hưng từ Cầu Đình Mỹ An Hưng đến Cầu Đất Sét Nhỏ, Rạch Ngã Tháp, Rạch Ban Bìa, Rạch Mương Tiêu, Rạch Đất Sét Nhỏ xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Cầu Mương Lớn xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Thầy Thơ xã Lai Vung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy Chánh Yên và Phan Văn Hiền ấp An Ninh xã Lai Vung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Rạch Tân Bình từ Càu Vượt Quôc lộ N2B đến Cầu Gia Vàm xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh thuộc xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 08:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Chợ Bàu Hút xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Thủ Ô xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh thuộc xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch An Lợi Rạch Bà Bùng, Rạch Thủ Sự, Rạch Tầm Ron, Rạch Ngã Bát, Rạch Ba Cải thuộc xã Lai Vung (xã Định Yên cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm Chí Tâm 2, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 16:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bơm Bình Hòa, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 12:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Tram Bom Ca Tranh, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/03/2026 đến 12:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cấp nước Hà Thanh, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/03/2026 đến 14:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm HTX Bình Trung, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng TB Lê Văn Thăng, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/03/2026 đến 17:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (khu vực Kênh Giữa, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bơm Điện Kinh Thống Nhất 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bơm Võ Vĩnh Xuân, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Nguyễn Hồng Lâm 2, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Xay Xát Trần Văn Quý, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH TMDV Cường Phát, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng SX Giá Thể Trần Huệ Tịnh, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng MASSAGE Thượng Hải, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nhà Máy XX Lê Văn Minh, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm Tân Hòa 1, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm NR 3P-22kV Khu liên hợp NTTS Cồn Tân Long xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm Tân Hòa 2, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm Tân Hòa 3, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Nguyễn Văn Liêm, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NM Cán Tole Ngô Văn Tuốl, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Chế Biến Nông Sản Thanh Tân, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bưu Điện Tân Long, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trần Ngọc Huy 1, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Cấp nước xã Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Hai Thành, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bơm Trần Ngọc Huy, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nhà Máy Nước Phú Trung, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường Tiểu Học Tân Quới 2, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HTXNN Tân Bình 16, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bơm tân Bình 5, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Vĩnh Hoàn 2, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Châu Văn Đà đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/03/2026 đến 16:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty Hà Thanh Đông Anh, trạm NLMT Công Ty Hà Thanh Đồng Tháp, trạm NLMT Công Ty Hà Thanh Hà Nội, trạm NLMT Công Ty Hà Thanh Miền Nam, trạm NLMT Công Ty Hà Thanh;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty Phương Nam, trạm NLMT Công Ty Môi Trường Tam Nông, trạm NLMT Công Ty Môi Trường Tân Hồng;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Công Ty Bê Tông Hà Thanh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Công Ty May mặc Phương Vũ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K8, ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà bà Nguyễn Ngọc Trinh dọc theo đường ĐT 843 đến Cơ sở Đường cát Đăng Khôi). (Khu vực từ Hợp tác xã Tân Tiến dọc theo đường ĐT 843 đến quán bún riêu cua Điệp).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ Nghĩa trang K9 dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Nguyễn văn Phương).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Phương Bình dọc theo đường ĐT 843 đến yến sào Minh Phát).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, K11, K12, xã Tam Nông. (Khu vực từ cầu K10 dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Trương Mạnh Tưởng). (Khu vực từ Giếng nước K12 dọc theo đường ĐT 843 đến trạm cấp nước K12). (Khu vực từ nhà bà Nguyễn Thị Dứt dọc theo đường ĐT 843 đến cầu K12, giáp ranh xã An Phước).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K8, xã Tam Nông. (Khu vực từ tiệm cầm đồ Khả Minh dọc theo đường ĐT 843 đến nhà bà Nguyễn Thị Thúy).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ trường tiểu học Phú Hiệp dọc theo đường ĐT 843 đến chợ Phú Hiệp).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm Bơm Huỳnh Công Danh dọc theo đường ĐT 844 đến cơ sở Tole Nam Thuận Phong).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thị Lý 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Bờ Tây Kinh Phèn

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Tuấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ (98A/97/21) 98A/100/24 NR 474-8/1-1/1.AL

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Nhà hàng Hoàng Yến dọc đường Trần Phú đến cầu Thống Nhất

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện