Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 9 - 15/3/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 9 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 9 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 9 - 15/3/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Đường Sông Hậu. Mất điện: Đường Sông Hậu P. Cái Khế - TPCT. (3 khách hàng tại trạm )
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần hẻm số đỏ và khu vực Cồn Sông Hâu
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: Đường Trần Văn Giàu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: Đường Nguyễn Hữu Cầu
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần Hẻm liên tổ 5-6, đường Nguyễn Văn Cừ nd, P Tân An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần hẻm 112, hẻm 132 và Trần Hoàng Na
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần hẻm 102, đường Trần Hoàng Na, P Tân An
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện: Một phần đường Tô Hiến Thành, Phạm Thế Hiển, đường số 15, 16, 25, 26 KDC Thới Nhựt.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Châu Văn Liêm từ đầu đường Điện Biên Phủ bên trái đi đến đường Đồng Khởi vào đến đầu đường Cao Bá Quát.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 09:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn An Ninh, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 14/03/2026 đến 11:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Phan Đình Phùng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn An Ninh, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Võ Văn Tần.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/03/2026 đến 14:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Phan Đình Phùng, Tân Trào, Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học.
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Khu TĐC TTVH Tây Đô -KV3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/03/2026 đến 15:30:00 ngày 09/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Rạch Ông Thiện - KV Phú Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV 4 (P. Hưng Thạnh cũ) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ UBND P. Hưng Thạnh cũ đến cầu Cái Nai thuộc KV 4; 5 - P . Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: Thới Trinh, Thới Lợi, P Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 10:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Bình An, Bình Hòa B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình An, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 13/03/2026 đến 15:20:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Cty Viện Lúa ĐBSCL, phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 14:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Hòa Thạnh A,KV Hòa Thạnh B, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/03/2026 đến 11:00:00 ngày 15/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt NốtKHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/03/2026 đến 10:00:00 ngày 09/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/03/2026 đến 11:30:00 ngày 09/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/03/2026 đến 13:00:00 ngày 09/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 14:30:00 ngày 09/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/03/2026 đến 16:00:00 ngày 09/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Phụng 1, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty TNHH TMDV An Phát KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ngân hàng Quân Đội KV Phụng 1, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/03/2026 đến 10:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Honoroad Việt Nam KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/03/2026 đến 10:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV UBND, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trại cưa Sơn Hà 2 KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/03/2026 đến 13:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty CP Cát Tường An Khánh, KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 14:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Huyện Ủy Thốt Nốt, KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: Đường Lê Quang Chiểu, P Bình Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/03/2026 đến 16:00:00 ngày 09/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần KV rạch cam, P Thới An Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/03/2026 đến 10:10:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:10:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 10/03/2026 đến 15:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Tô Bảo Châu 2, ấp Vĩnh Thọ_xã Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Lê Văn Bình, ấp Vĩnh Nhuạn_xã Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Lê Văn Bình, ấp Vĩnh Nhuạn_xã Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng HTX DVNN Thần Nông, ấp Bờ Bao_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:40:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cán Tôn Anh Minh , ấp Phụng Hưng_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cán Tôn Anh Minh , ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Phường Ô Môn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
GĐXH - Xe ga 125cc không chỉ thu hút sự chú ý bằng ngoại hình đẹp mắt, thời trang hơn Honda Vision và SH Mode, mà còn gây ấn tượng nhờ loạt trang bị hiện đại.
GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị công nghệ hiện đại cùng mức giá dễ tiếp cận đang thu hút nhiều sự chú ý, đặt ra câu hỏi về khả năng sớm góp mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Không chỉ tăng giá vé, một số doanh nghiệp vận tải còn phải tính toán lại một số tuyến cố định do khó khăn về nguồn nhiên liệu.
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 8/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
GĐXH - Hôm nay (8/3), nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức tham gia livestream bán hàng. Mô hình xúc tiến thương mại linh hoạt này nhằm kết nối cung cầu hàng hóa và thúc đẩy thị trường nội địa và tiêu dùng hàng Việt.
GĐXH - So với những món quà khác như hoa, quần áo, giày dép, túi xách... thì trang sức vẫn luôn là gợi ý lý tưởng về quà tặng, được đánh giá cao bởi giá trị và sự sang trọng vượt thời gian.
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang cực hấp dẫn bởi ưu đãi lớn, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.
GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang dao động phổ biến từ 30 cho đến hơn 200 triệu đồng/tháng.
GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.