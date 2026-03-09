Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 9 - 15/3/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 9 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 9 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 9 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Đường Sông Hậu. Mất điện: Đường Sông Hậu P. Cái Khế - TPCT. (3 khách hàng tại trạm )

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần hẻm số đỏ và khu vực Cồn Sông Hâu

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: Đường Trần Văn Giàu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: Đường Nguyễn Hữu Cầu

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần Hẻm liên tổ 5-6, đường Nguyễn Văn Cừ nd, P Tân An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần hẻm 112, hẻm 132 và Trần Hoàng Na

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần hẻm 102, đường Trần Hoàng Na, P Tân An

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện: Một phần đường Tô Hiến Thành, Phạm Thế Hiển, đường số 15, 16, 25, 26 KDC Thới Nhựt.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Châu Văn Liêm từ đầu đường Điện Biên Phủ bên trái đi đến đường Đồng Khởi vào đến đầu đường Cao Bá Quát.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 09:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn An Ninh, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 14/03/2026 đến 11:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Phan Đình Phùng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn An Ninh, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Võ Văn Tần.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/03/2026 đến 14:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Phan Đình Phùng, Tân Trào, Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học.

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Khu TĐC TTVH Tây Đô -KV3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/03/2026 đến 15:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Rạch Ông Thiện - KV Phú Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV 4 (P. Hưng Thạnh cũ) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ UBND P. Hưng Thạnh cũ đến cầu Cái Nai thuộc KV 4; 5 - P . Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: Thới Trinh, Thới Lợi, P Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 10:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Bình An, Bình Hòa B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình An, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 13/03/2026 đến 15:20:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Cty Viện Lúa ĐBSCL, phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 14:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần KV Hòa Thạnh A,KV Hòa Thạnh B, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/03/2026 đến 11:00:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt NốtKHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/03/2026 đến 10:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/03/2026 đến 11:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/03/2026 đến 13:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/03/2026 đến 14:30:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/03/2026 đến 16:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phụng 1, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH TMDV An Phát KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ngân hàng Quân Đội KV Phụng 1, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/03/2026 đến 10:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Honoroad Việt Nam KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/03/2026 đến 10:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV UBND, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại cưa Sơn Hà 2 KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/03/2026 đến 13:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP Cát Tường An Khánh, KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 14:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Huyện Ủy Thốt Nốt, KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Đường Lê Quang Chiểu, P Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/03/2026 đến 16:00:00 ngày 09/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần KV rạch cam, P Thới An Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/03/2026 đến 10:10:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:10:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 10/03/2026 đến 15:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Tô Bảo Châu 2, ấp Vĩnh Thọ_xã Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Lê Văn Bình, ấp Vĩnh Nhuạn_xã Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Lê Văn Bình, ấp Vĩnh Nhuạn_xã Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng HTX DVNN Thần Nông, ấp Bờ Bao_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:40:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cán Tôn Anh Minh , ấp Phụng Hưng_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cán Tôn Anh Minh , ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Phường Ô Môn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.