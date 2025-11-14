Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 14-16/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 14-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 14-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 14-16/11/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 11:00:00 ngày 16/11/2025 - Đường Lê Lợi từ Tỉnh Ủy đến 19 tháng 5 và các hẻm

- Đường Lê Lợi từ đài nước đến 19 tháng 5 và các hẻm

- Đường Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Thị Xuân, Tô Thị Huỳnh

- Đường Phan Chu Trinh từ đường Lê Lợi đến đường Tô Thị Huỳnh

- Đường Ngô Quyền từ Châu Văn Tiếp đến Lê Lợi và các hẻm

- Đường Nguyễn Trải từ Tô Thị Huỳnh đến đường Lê Lợi và các hẻm

- Đường Lý Tự Trọng từ Chùa Bửu Châu đến Phạm Ngũ Lão, đường Nguyễn Thái Học từ 19 Tháng 5 đến Phan Chu Trinh, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, ấp Hòa Hưng, ấp Bờ Kinh 2 xã Cầu Ngang và một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/11/2025 12:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp Nô Lựa A, ấp Nô Lựa B, ấp Chông Bát, ấp Giồng Thành, ấp Tụa và ấp Ba So xã Nhị Trường và ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Vàm, Xoài Lơ, Lưu Cừ, Sóc Tro - xã Lưu Nghiệp Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Duyên Hải

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 14/11/2025 13:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Đường Liếu - xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 14/11/2025 15:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Mé Láng - xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/11/2025 13:00:00 ngày 16/11/2025 Toàn Xã Long Vĩnh và một phần xã Long Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/11/2025 15:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp La Ghi, Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Khánh - xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp