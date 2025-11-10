Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Cúp điện nhiều tiếng trong ngày một số khu vực để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 10-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 10-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 10-16/11/2025
Lịch cúp điện Phan Thiết
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
12:00:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Trục đường Xuân Thuỷ, DT 716, Nguyễn Hữu Thọ thuộc một phần phường Mũi Né
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:45:00 ngày 13/11/2025
08:00:00 ngày 13/11/2025
Trục đường Nguyễn Đình Chiểu (một phần phường Mũi Né), đường Nguyễn Thông (một phần phường Phú Thuỷ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Trục đường Huỳnh Thúc Kháng (một phần phường Mũi Né)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Trục đường Huỳnh Tấn Phát, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Xuân Diệu (một phần phường Mũi Né)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:30:00 ngày 13/11/2025
11:45:00 ngày 13/11/2025
Trục đường Nguyễn Đình Chiểu (một phần phường Mũi Né), đường Nguyễn Thông (một phần phường Phú Thuỷ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 10/11/2025
16:00:00 ngày 10/11/2025
Một phần Thôn 1 (Bình Thạnh) - xã Liên Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần Khu phố 2 - xã Liên Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần Thôn Lâm Lộc 1 - xã Phan Rí Cửa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Không mất điện khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần Khu phố 2 - xã Liên Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Thôn Thanh Lương, một phần thôn Hiệp Đức - xã Phan Rí Cửa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã Phan Rí Cửa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Thôn Thanh Lương, một phần thôn Hiệp Đức - xã Phan Rí Cửa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 10/11/2025
16:00:00 ngày 10/11/2025
Mất điện một phần thôn Đông Tân - xã Trà Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
11:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần Thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần Thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Mất điện một phần thôn Đa Kai 5 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/11/2025
16:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần Thôn Đa Kai 6 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần Thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Mất điện một phần thôn Đa Kai 3, 4, 5 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Mất điện một phần thôn Sùng Nhơn 4 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần Thôn Sùng Nhơn 3 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
12:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần Thôn Sùng Nhơn 3 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/11/2025
16:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần Thôn Sùng Nhơn 4 - xã Nam Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện La Gi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 10/11/2025
11:30:00 ngày 10/11/2025
Khu Triều Cường 1 - Phường Phước Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
11:30:00 ngày 11/11/2025
Khu Triều Cường 1 - Phường Phước Hội; Đường Nguyễn Trường Tộ (từ ngã tư đường Nguyễn Công Trứ đến ngã ba đường Thống Nhất); đường Nguyễn Công Trứ - Phường La Gi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
10:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu phố Cam Bình - Phường Phước Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu phố Cam Bình - Phường Phước Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần Tổ dân phố Tân Lý 2 - Phường La Gi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Ngô Quyền - Phường La Gi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/11/2025
11:30:00 ngày 16/11/2025
Đường Thống Nhất (từ chùa Pháp Bửu - Phường La Gi đến ngã ba đường Phan Đăng Lưu - Phường Phước Hội), đường Nguyễn Ngọc Kỳ và toàn bộ khu vực Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Quý
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần thôn 2 xã La Dạ, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
10:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn Đa Gu Ri, xã La Dạ, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn 2 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần khu phố Thắng Lợi, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần thôn 2 xã La Dạ, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
10:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn Đa Gu Ri, xã La Dạ, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn 2 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần khu phố Thắng Lợi, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 11/11/2025
11:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần xã Hàm Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã Hàm Thạnh, xã Hàm Kiệm
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bắc Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 10/11/2025
11:30:00 ngày 10/11/2025
Thôn Bình Liêm, Bình Hiếu, Bình Đức, Thôn Hiệp Phước- xã Bắc Bình; Thôn Thái Thành, Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn - xã Hồng Thái
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Thôn Hồng Chính, Hồng Lâm, Thanh Thịnh, Hồng Trung - Xã Hòa Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 12/11/2025
07:00:00 ngày 12/11/2025
Thôn Hồng Thắng - Xã Hòa Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Thôn An Hòa - xã Hải Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
09:00:00 ngày 12/11/2025
Thôn An Trung - xã Hải Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Thôn Hồng Thắng - Xã Hòa Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
09:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần thôn Thanh Bình - Xã Lương Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
09:00:00 ngày 13/11/2025
Thôn Hòa Thuận - xã Bắc Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 13/11/2025
10:00:00 ngày 13/11/2025
Thôn Bình Hiếu - xã Bắc Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 13/11/2025
10:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần thôn Lương Tây - xã Lương Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần thôn Lương Đông - xã Lương Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Thôn Bình Tiến - xã Bắc Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Thôn Lương Đông, xã Lương Sơn; Thôn Thái Hòa, Thái Thuận, Châu Hanh, Thái Hiệp - xã Hồng Thái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 14/11/2025
07:00:00 ngày 14/11/2025
Thôn Lương Đông, xã Lương Sơn; Thôn Thái Hòa, Thái Thuận, Châu Hanh, Thái Hiệp - xã Hồng Thái; xã Hải Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
10:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn Đa Gu Ri - xã La Dạ, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần khu phố Thắng Lợi, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 14/11/2025
12:00:00 ngày 14/11/2025
Thôn Lương Đông, xã Lương Sơn; Thôn Thái Hòa, Thái Thuận, Châu Hanh, Thái Hiệp - xã Hồng Thái; xã Hải Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tánh Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần Thôn 7 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
Thôn Lạc Tín, Trà Cụ, Lạc Hóa 1, Chăm, Tân Thành - xã Tánh Linh; Thôn 1, 2, 3, 4, Bà Tá, Gia Huynh, Kinh Tế, Rừng Lá - xã Suối Kiết và một phần Thôn Lạc Hưng 2, Lạc Hóa 2 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Thôn 6 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm Nguyễn Đình Đào thuộc Thôn 4 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Trạm Phòng khám Đa Khoa Bắc Ruộng thuộc Thôn 1 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
14:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm Giáp Hà Bắc thuộc Thôn Đức Bình 4 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Trạm Nguyễn Công Khải thuộc Thôn Đồng Kho 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
