Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Cúp điện nhiều tiếng trong ngày một số khu vực để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 10-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 10-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 10-16/11/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12:00:00 ngày 11/11/2025 16:00:00 ngày 11/11/2025 Trục đường Xuân Thuỷ, DT 716, Nguyễn Hữu Thọ thuộc một phần phường Mũi Né Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:45:00 ngày 13/11/2025 08:00:00 ngày 13/11/2025 Trục đường Nguyễn Đình Chiểu (một phần phường Mũi Né), đường Nguyễn Thông (một phần phường Phú Thuỷ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Trục đường Huỳnh Thúc Kháng (một phần phường Mũi Né) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Trục đường Huỳnh Tấn Phát, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Xuân Diệu (một phần phường Mũi Né) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:30:00 ngày 13/11/2025 11:45:00 ngày 13/11/2025 Trục đường Nguyễn Đình Chiểu (một phần phường Mũi Né), đường Nguyễn Thông (một phần phường Phú Thuỷ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 10/11/2025 16:00:00 ngày 10/11/2025 Một phần Thôn 1 (Bình Thạnh) - xã Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/11/2025 16:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần Khu phố 2 - xã Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Một phần Thôn Lâm Lộc 1 - xã Phan Rí Cửa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Không mất điện khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần Khu phố 2 - xã Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Thôn Thanh Lương, một phần thôn Hiệp Đức - xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Thôn Thanh Lương, một phần thôn Hiệp Đức - xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 10/11/2025 16:00:00 ngày 10/11/2025 Mất điện một phần thôn Đông Tân - xã Trà Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/11/2025 11:30:00 ngày 11/11/2025 Một phần Thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 11/11/2025 16:30:00 ngày 11/11/2025 Một phần Thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Mất điện một phần thôn Đa Kai 5 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 12/11/2025 16:30:00 ngày 12/11/2025 Một phần Thôn Đa Kai 6 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần Thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 16:00:00 ngày 13/11/2025 Mất điện một phần thôn Đa Kai 3, 4, 5 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Mất điện một phần thôn Sùng Nhơn 4 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần Thôn Sùng Nhơn 3 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 12:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần Thôn Sùng Nhơn 3 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 15/11/2025 16:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần Thôn Sùng Nhơn 4 - xã Nam Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 10/11/2025 11:30:00 ngày 10/11/2025 Khu Triều Cường 1 - Phường Phước Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/11/2025 11:30:00 ngày 11/11/2025 Khu Triều Cường 1 - Phường Phước Hội; Đường Nguyễn Trường Tộ (từ ngã tư đường Nguyễn Công Trứ đến ngã ba đường Thống Nhất); đường Nguyễn Công Trứ - Phường La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 10:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần khu phố Cam Bình - Phường Phước Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 12/11/2025 12:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần khu phố Cam Bình - Phường Phước Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần Tổ dân phố Tân Lý 2 - Phường La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần đường Ngô Quyền - Phường La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/11/2025 11:30:00 ngày 16/11/2025 Đường Thống Nhất (từ chùa Pháp Bửu - Phường La Gi đến ngã ba đường Phan Đăng Lưu - Phường Phước Hội), đường Nguyễn Ngọc Kỳ và toàn bộ khu vực Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quý

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 11/11/2025 12:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 12:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần thôn 2 xã La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 10:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn Đa Gu Ri, xã La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn 2 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần khu phố Thắng Lợi, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 11/11/2025 12:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 12:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần thôn 2 xã La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 10:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn Đa Gu Ri, xã La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn 2 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần khu phố Thắng Lợi, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 11/11/2025 11:30:00 ngày 11/11/2025 Một phần xã Hàm Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần xã Hàm Thạnh, xã Hàm Kiệm Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 10/11/2025 11:30:00 ngày 10/11/2025 Thôn Bình Liêm, Bình Hiếu, Bình Đức, Thôn Hiệp Phước- xã Bắc Bình; Thôn Thái Thành, Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn - xã Hồng Thái Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Thôn Hồng Chính, Hồng Lâm, Thanh Thịnh, Hồng Trung - Xã Hòa Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 12/11/2025 07:00:00 ngày 12/11/2025 Thôn Hồng Thắng - Xã Hòa Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Thôn An Hòa - xã Hải Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 09:00:00 ngày 12/11/2025 Thôn An Trung - xã Hải Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 12/11/2025 12:00:00 ngày 12/11/2025 Thôn Hồng Thắng - Xã Hòa Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 09:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần thôn Thanh Bình - Xã Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 09:00:00 ngày 13/11/2025 Thôn Hòa Thuận - xã Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 13/11/2025 10:00:00 ngày 13/11/2025 Thôn Bình Hiếu - xã Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 13/11/2025 10:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần thôn Lương Tây - xã Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần thôn Lương Đông - xã Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Thôn Bình Tiến - xã Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Thôn Lương Đông, xã Lương Sơn; Thôn Thái Hòa, Thái Thuận, Châu Hanh, Thái Hiệp - xã Hồng Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 14/11/2025 07:00:00 ngày 14/11/2025 Thôn Lương Đông, xã Lương Sơn; Thôn Thái Hòa, Thái Thuận, Châu Hanh, Thái Hiệp - xã Hồng Thái; xã Hải Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 10:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn Đa Gu Ri - xã La Dạ, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần thôn Phú Thái, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần khu phố Thắng Lợi, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 14/11/2025 12:00:00 ngày 14/11/2025 Thôn Lương Đông, xã Lương Sơn; Thôn Thái Hòa, Thái Thuận, Châu Hanh, Thái Hiệp - xã Hồng Thái; xã Hải Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tánh Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần Thôn 7 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 Thôn Lạc Tín, Trà Cụ, Lạc Hóa 1, Chăm, Tân Thành - xã Tánh Linh; Thôn 1, 2, 3, 4, Bà Tá, Gia Huynh, Kinh Tế, Rừng Lá - xã Suối Kiết và một phần Thôn Lạc Hưng 2, Lạc Hóa 2 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Thôn 6 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 14/11/2025 09:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm Nguyễn Đình Đào thuộc Thôn 4 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Trạm Phòng khám Đa Khoa Bắc Ruộng thuộc Thôn 1 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 14:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm Giáp Hà Bắc thuộc Thôn Đức Bình 4 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Trạm Nguyễn Công Khải thuộc Thôn Đồng Kho 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

