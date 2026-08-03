Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3 - 9/8/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 3 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 320kVA Thủ Khoa Nghĩa 8, tổ 43, khóm 3, đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thủ Khoa Nghĩa, tổ 43, khóm 3, đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Hưng 2, tổ 6, ấp Hòa Hưng, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 13:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trương Vĩnh Ký, tổ 13, khóm 4, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bạch Đàn A, tổ 6, khóm 3, đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 10:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thiềng Đức 2B, tổ 12, khóm 4, đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tôn Đức Thắng, tổ 6, khóm 3, đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc Cụm Dân Cư Cổ Chiên(Khu dân cư Minh Linh), phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Long Hưng 5, một phần tổ 8 ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Long Hưng 4, một phần tổ 6 ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Hữu Yên 3A thuộc tổ 10 ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Hữu Yên 5 thuộc tổ 7, 8 ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Hoá Chất Miền Nam tại KCN Bình Minh, khóm Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/08/2026 đến 11:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Dân cư Tân Phú 2 thuộc một phần khu dân cư vượt lũ Phú Yên, ấp Phú Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/08/2026 đến 10:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Dân cư Tân Phú 1 thuộc một phần khu dân cư vượt lũ Phú Yên, ấp Phú Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Dân cư Tân Phú 1A thuộc một phần tổ 5 ấp Phú Yên, một phần ấp Phú Thọ, phú Nghĩa, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Phú 4 thuộc một phần từ tổ 24 đến tổ 26 ấp Phú Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Nhuận 2, thuộc tổ 11, ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 10:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vượt Lũ 1, thuộc tổ 7, ấp Trung Tín, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần tuyến 475 Vũng Liêm, từ trạm 110kV Vũng Liêm dọc QL53 phía tay phải về đến Nhà Thờ Bưng Trường, thuộc một phần xã Hiếu phụng, bao gồm các ấp Quang Huy, Tân Huy, Quang Thạnh, một phần ấp Hiếu Hiệp, Nhơn Ngãi, Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần tuyến 473 Vũng Liêm (đoạn đầu tuyến), từ Cầu Đá phía tay phải dọc QL53 về đến ngã ba Tượng đài Vũng Liêm, thuộc ấp An Lạc, An Phước, Trung Hòa, xã Hiếu Phụng; ấp An Thành, Trung Hiếu, Xuân Minh, Xuân Lộc, xã Trung Thành; ấp Hiếu Minh B, Hiếu Kinh A, Hiếu Kinh B, Hiếu Trung, Hiếu Tín, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Ấp Hòa Long, xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 12:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh Cầu Số 3, tổ NDTQ số 05, 06 ấp Thanh Bình xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh Thanh Thủy, tổ NDTQ số 11, 13 ấp Hòa Phú, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tư Cống 1, tổ NDTQ số 03 ấp Mỹ Hạnh xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tư Cống , tổ NDTQ số 02 ấp Mỹ Hạnh xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Mỹ C, tổ NDTQ số 01 ấp Tân Mỹ xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/08/2026 đến 13:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Mỹ AB, tổ NDTQ số 03 ấp Tân Mỹ xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Mỹ, tổ NDTQ số 04 ấp Tân Mỹ xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hương, tổ NDTQ số 05 ấp An Hương 1 xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh Cầu Tràm, tổ NDTQ số 01, 02 ấp Thủy Thuận và tổ 02, 03, 04 Ấp Phú Bình xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mương Rã, thuộc tổ 6, ấp Tân Hậu, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc tổ 5, ấp An Thới, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện