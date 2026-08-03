Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con?
GĐXH - Sang tên sổ đỏ cho con là nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình. Thế nhưng hiện nay không ít trường hợp vẫn gặp vướng mắc do chưa nắm rõ trình tự, thủ tục hoặc bỏ sót các mốc thời gian theo quy định của pháp luật.
Chất hơn Honda Future, xe số 125cc giá 29 triệu đồng về Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe số 125cc của Thái Lan vừa chính thức cập bến thị trường Việt Nam với thiết kế ‘huyền thoại’ như Honda Super Cub C125 với mức giá chỉ 29 triệu đồng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3 - 9/8/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Bộ Xây dựng hướng dẫn cách tính số căn hộ ưu tiên khi mua nhà ở xã hộiGiá cả thị trường -
GĐXH - Hiện nay, theo Bộ Xây dựng nhóm đối tượng ưu tiên bao gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người tái định cư, nữ giới, khi mua nhà ở xã hội sẽ có cách tính số căn hộ ưu tiên riêng.
Đây là 2 chiếc iPhone Pro Max giảm giá sốc nhất nhưng đáng mua nhất, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường -
GĐXH - iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max đang là hai cái tên "làm mưa làm gió" trên thị trường máy đã qua sử dụng ở thời điểm hiện tại.
Giá vàng hôm nay 3/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn cao nhất lên tới 142,3 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tiếp tục chững giáGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 3/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3 - 9/8/2026: Số lượng khu dân cư nằm trong diện cúp điện xếp hàng dàiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 3 - 9/8/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Trải nghiệm xe máy điện giá 18,9 triệu đồng thiết kế nổi bật, công nghệ hiện đại, đi 73 km/lần sạc khiến chị em thích mêGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện phiên bản hồng thu hút người dùng trẻ nhờ thiết kế ngọt ngào, vận hành êm ái, quãng đường tới 73 km mỗi lần sạc cùng nhiều công nghệ thông minh hiếm thấy trong phân khúc.
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 3 - 9/8/2026: Sẽ cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa đường dâySản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.