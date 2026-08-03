Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con?

Thứ hai, 11:32 03/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Sang tên sổ đỏ cho con là nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình. Thế nhưng hiện nay không ít trường hợp vẫn gặp vướng mắc do chưa nắm rõ trình tự, thủ tục hoặc bỏ sót các mốc thời gian theo quy định của pháp luật.

Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con? - Ảnh 1.

Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con?

Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con? - Ảnh 2.Chậm sang tên sổ đỏ 2026, người dân có thể bị phạt rất nặng

GĐXH - Đăng ký biến động đất đai hay còn gọi là "sang tên sổ đỏ" là thủ tục pháp lý bắt buộc sau khi thực hiện các giao dịch như mua bán, tặng cho hoặc thừa kế quyền sử dụng đất. Trường hợp chậm sang tên sổ đỏ bị xử lý thế nào?

Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con? - Ảnh 3.Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng căn cước công dân, sổ đỏ giả lừa vay 11 tỷ đồng

GĐXH - Làm giả căn cước công dân và 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo lòng tin, một người phụ nữ đã lừa vay rồi chiếm đoạt 11 tỷ đồng của người dân ở Ninh Bình.

Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con? - Ảnh 4.3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới

GĐXH - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Để làm thủ tục cấp đổi lại sổ đỏ, nhanh chóng, dễ dàng, đúng quy định, người dân có thể tham khảo 3 bước cơ bản sau.

 

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