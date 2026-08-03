Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con?

Chậm sang tên sổ đỏ 2026, người dân có thể bị phạt rất nặng GĐXH - Đăng ký biến động đất đai hay còn gọi là "sang tên sổ đỏ" là thủ tục pháp lý bắt buộc sau khi thực hiện các giao dịch như mua bán, tặng cho hoặc thừa kế quyền sử dụng đất. Trường hợp chậm sang tên sổ đỏ bị xử lý thế nào?

Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng căn cước công dân, sổ đỏ giả lừa vay 11 tỷ đồng GĐXH - Làm giả căn cước công dân và 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo lòng tin, một người phụ nữ đã lừa vay rồi chiếm đoạt 11 tỷ đồng của người dân ở Ninh Bình.