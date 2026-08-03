Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 9/8/2026: Số hộ dân nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mới
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 3 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 3 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 9/8/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Mất điện : Đường Sông Hậu , Trường Nghiệp Vụ TDTT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần đường Phạm Ngũ Lão từ hẻm 80 đi đến hẻm 81, 77c, 56, 77 và đến đầu hẻm 43. Phường Cái Khế TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần đường Tầm Vu từ hẻm 114 đi đến quán cơm Ngọc Hồ, một phần đường Trần Hoàng Na từ đầu hẻm 50 đi đến đường Tầm Vu Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần đường Hòa Bình từ đầu đường Phan Văn Trị đi đến hẻm 108 đường 30/4. Phường Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Việt Hồng từ đầu đường Phan Văn Trị đi đến đầu hẻm 71.. Phường Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Một phần Khu đô thị mới (Công ty 8) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV 4, 5 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 12:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Mất điện khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện các khu vực: KV Hòa An A, KV Hòa An B, KV Hòa Long, KV Tân Hòa, KV Thới Hòa B, KV Thới Hòa C - Phường Ô Môn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 2, P. Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/08/2026 đến 10:00:00 ngày 03/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 1, P. Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/08/2026 đến 11:30:00 ngày 03/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 1, P. Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/08/2026 đến 14:00:00 ngày 03/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 2, P. Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/08/2026 đến 15:30:00 ngày 03/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 2, P. Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, P. Thốt Nốt., Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới An, P. Thốt Nốt., Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới An, P. Thốt Nốt., Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, 2, P. Thuận Hưng.., Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, 2, P. Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: KV Vườn Mận KV Bình Thường B , Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/08/2026 đến 11:30:00 ngày 03/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Cầu Rạch Phố - Bình Trung - P.Long Tuyền - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Ông Kinh - KV Bình Phó A - P.Long Tuyền - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận, ấp Vĩnh Lợi_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Các ấp: Trường Thọ 1; Trường Thọ A; Trường Hòa; Trường Ninh; Trường Ninh A -xã Trường Long; Nhơn Thọ 2; – Xã Nhơn Ái; Ranh giới Trà Ếch – ĐL Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Ấp Trường Phú, xã Thới Lai, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Phú, xã Thới Lai, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: P. Trung Nhứt.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 16:00:00 ngày 03/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: P. Trung Nhứt.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: P. Trung Nhứt.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: P. Trung Nhứt.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: P. Trung Nhứt.
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện