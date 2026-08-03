Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3 - 9/8/2026: Số lượng khu dân cư nằm trong diện cúp điện xếp hàng dài

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 3 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Cái Tôm, Trần Trọng Khiêm, tổ 24, tổ 25, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/08/2026 đến 12:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm An Nghiệp, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/08/2026 đến 12:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, Nguyễn Trung Trực, tổ 6, từ tổ 57 đến tổ 59, tổ 64, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, từ tổ 7 đến tổ 10 và từ tổ 36 đến tổ 40, khóm 1, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, tổ 5, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 2, tổ 3, khóm Tân Phát và từ tổ 15 đến tổ 17, khóm Đông Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 13:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Trí, từ tổ 2 đến tổ 4, khóm Tân Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Trà, Hồ Thị Trầm, Nguyễn Hương, Đinh Công Bê, từ tổ 2 đến tổ 9, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Đường Phùng Khắc Khoan, một phần đường ĐT 848 (từ ba đường N1 đến cầu Rạch Ruộng); khu vực rạch Thông Lưu, rạch Ông Tổng, rạch Cái Bè, Docifarm, khu vực Đình Tân Đông, rạch Bà Chủ, Rạch Gai, ngọn Rạch Gai, đường Đê Bao số 9, toàn bộ khu dân cư Tân Khánh Đông, khu dân cư Đông Quới, đường Sa Nhiên; đường Cánh Đồng Hoa Hồng, rạch Ông Quế, rạch Mương Khai; rạch Bà Soi; đường Phan Văn Trầm; Kinh 19/5; rạch Mù U; kinh 50, rạch Chùa Phước Đức, khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/08/2026 đến 18:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Sinh Sắc đến cầu Nguyễn Tất Thành), một phần đường Võ Phát, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Phú (từ trường THPT Sa Đéc đến đường Tôn Đức Thắng), một phần đường Trần Huy Liệu, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Xẻo Sâu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 11:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Đìa Trầm thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Xẻo Nổ đến Đình An Khánh thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Hai Ngộ đến cuối Rạch Hai Ngộ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Kiến Hùng đến Nhà Thờ Cái Tàu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Trảng Muống đến Cầu Rạch Cò và toàn bộ khu vực cồn An Hòa thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Xẻo Trầu đến Cuối Rạch Xẻo Trầu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Trảng Muống thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cây Da đến Ngã Ba Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Tân Lập đến Cầu 26 tháng 3 thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến cuối Rạch Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngã Ba Đường Cày đến Ngã Ba Rạch Ấp thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Vàm Kinh đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phong, ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 12:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trường THPT Lai Vung 1, một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh B, ấp Long Thuận, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Quốc Tế Golden Star, ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Khách Sạn Lê Thuận, ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thuận, ấp Long Khánh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh A, xã Hòa Long, một phần ấp Tân Hưng, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Thạnh B xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực vòng xoay ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đất lỡ ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực cdc giồng bàn ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: mất điện một phần xã tân hồng ấp bắc trang giáp với QL30

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 12:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần xã tân hồng ấp TDC KINH THỐNG NHẤT 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 12:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần xã tân hồng ấp GÒ CÁT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/08/2026 đến 16:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm chuyên dùng cây xăng bào giông

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/08/2026 đến 18:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: mất điện một phần xã Tân Hồng trạm gò dâu 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần xã An Phước trạm Tân Bảnh 1 tỉnh đồng tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: mất điện một phần xã Tân Thành thuộc kinh Tân Thành B cũ nối dài đến bến đò A,B tỉnh đồng tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 13:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: mất điện một phần xã Tân Tân Thành trạm Láng Biển . và trạm chuyên dùng NTTS Lê Thanh Tiềm và NTTS Lê Thanh Tiềm 1 , trạm MTV Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần xã TÂn HỒng thuộc ấp Thống nhất đồng tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng bơm gò rượu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 12:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng NTTS HỒ TRỌNG ĐÀO

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 12:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng NTTS HÙNG CÁ 5

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng NTTS NGuyễn Thị Trang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng Bơm Ông Duy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng NTTS NGUYỄN VĂN TUẤN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng bơm Bình Phú 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng NTTS VÕ VĂN HỒNG

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng BƠM NGUYỄN VĂN ĐỰC

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một trạm chuyên dùng Trần Thị Bích ngọc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần xã tân hộ cơ thuộc tram TDC cửa khẩu dịnh bà 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện một phần xã tân hộ cơ thuộc trạm TRƯỜNG TH BÌNH PHÚ 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: tại trạm Bơm Bờ Nam Kênh Lô Ba số 2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/08/2026 đến 11:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Bờ Đông Kênh Tập đoàn 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/08/2026 đến 15:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm NĐ Ấp 5 ĐBK

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2B

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phương Thịnh và một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-1000KVA XX Tư võ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 11:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-1250kVA + 3P-3500kVA Xay Xát Quốc Tiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 11:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7, xã Phương Thịnh (mất điện khu vực kênh đuôi chuột)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-400kVA LS Nguyễn Văn Hiếu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phong xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực cầu đập đá Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhà Hay, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Vàm Cái Bứa)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa xã Phong Mỹ ( mất điện một phần Ngã Ba Voi Miễu)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Mỹ Đông Ba xã Mỹ Thọ. Một phần ấp 1T, ấp 2T,toàn bộ ấp 3T, ấp 4T,ấp 5T, ấp 6T xã Bình Hàng Trung, một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Trạm Bơm Ô 8 Mỹ Hội đến Trại Giam Láng Biển)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 18:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 7 xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kênh Nhà Báo)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Bình Phú Lợi,ấp Bình Linh, ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ cồn Chọi đến cầu Ba Diền)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/08/2026 đến 18:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/08/2026 đến 07:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 07/08/2026 đến 18:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Trung. Chợ Mương Điều, Chợ Thủ Củ, Rạch Thủ Củ, Rạch Mương Điều, Rạch Kinh Xáng - Kinh Tắc, Rạch Mù U - Đường Cầm xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/08/2026 đến 18:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Trung đến Cầu Cai Châu, Rạch Cồn Ông, Rạch Chùa xã Tân Khánh Trung và xã Tân Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/08/2026 đến 07:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Trung đến Cầu Cai Châu, Rạch Cồn Ông, Rạch Chùa xã Tân Khánh Trung và xã Tân Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 03/08/2026 đến 18:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Rạch Rau Cần từ Cầu Rau Cân đến Cầu Cả Gáo và Rạch Rau Cần từ Cầu Bờ Rào đến cuối Rạch Rau Cần xã Tânn Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 18:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực từ Nhà thờ An Rê đến Bưu điện Tân Quới)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 08:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Dinh và ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực từ Cây xăng Tân Hòa đến Nhà thờ An Rê)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực từ Nhà thờ An Rê đến Bưu điện Tân Quới)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực gần trạm HTX Bình Hòa 2)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực TDC gần Chợ Tân Phú)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 12:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực gần Bơm Tư Đeo, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 12:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình (khu vực gần Chợ Cái Tre)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Mương Thìn)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực Ngọn Cả Chanh)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HTX Phát Đạt, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vựcgần trạm Bơm Nguyễn Văn Bảy, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực kênh Cả Cái gần HTX Bình Trung)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Bìm Bìm gần cầu Kênh 2/9)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa A, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm Bơm Cả Chuối, xã Tân Phú cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 12:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực kênh Thống Nhất gần trạm Bơm Đào Thanh Vân, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 12:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm Bơm Cả Sặc)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm Bơm Bảy Kiệt)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực một phần TDC Voi Lửa)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực mương Xẻo Da)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần bến đò Voi Lửa)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/08/2026 đến 14:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần NMXX Nguyễn Văn Kha)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm Bơm Xẻo Da 1)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, ấp An Phú, ấp 1, ấp 2, xã An Long. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo lề phải đường đến quán cà phê Bảo Quy, Khu vực từ Ngã 3 An Long dọc theo quốc lộ 30 đến trạm bơm Đinh Minh Liếc).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 08:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú An, xã An Long. (Khu vực từ trường Mần non Phú Ninh dọc theo tuyến dân cư ấp Phú An đến nhà ông Nguyễn Văn Nhàn).(Khu vực từ nhà ông Lâm Tân Tài dọc quốc lộ 30 đến đầu tuyến dân cư ấp Phú An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/08/2026 đến 12:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, ấp An Phú, ấp 1, ấp 2, xã An Long. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo lề phải đường đến quán cà phê Bảo Quy, Khu vực từ Ngã 3 An Long dọc theo quốc lộ 30 đến trạm bơm Đinh Minh Liếc).

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/08/2026 đến 12:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Long. (Một phần khu vực cụm dân cư An Phong).

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/08/2026 đến 16:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Điện Tây Kênh Kháng Chiến

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Nuôi Cá Nguyễn Văn Liếc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long An A, ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến trạm bơm Long An 4). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến cầu 1 tháng 5).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 07:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp 3, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT 844 đến Áo cưới Do Do). (Khu vực từ Cầu Kênh Ông Kỹ đến trạm bơm Hợp Tác xã Tân Phát).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, ấp An Phú, ấp Phú Thọ, xã An Long. Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo lề phải đường đến Ngã 3 An Long, Khu vực từ Chúa Phát Quang dọc theo quốc lộ 30 đến Đình An Long).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long An A, ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến trạm bơm Long An 4). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến cầu 1 tháng 5).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 05/08/2026 đến 18:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hùng Cá 7, NTTS Van Ý 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim. (Một phần khu vực cụm dân cư Ấp 3B).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 10:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Kênh Ngọn Cũ 3

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Tràm Chim. (Khu vực từ cầu Đường Gạo đến Văn Phòng Đảng Ủy xã Tràm Chim).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực Đường Phan Chu Trinh - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Đình Chiểu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Sở Thượng 2 đến Ngã ba Nhà Dù, một phần phường Thường Lạc khu vực nhà Thờ Trà Đư và ngã Ba Trà Đư

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện