Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 3 - 9/8/2026: Sẽ cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa đường dây

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Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 3 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 3 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Một phân KP Tân Bình 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần kp 1 phường Đồng Xoài tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phân KP Tân Bình 1 phường Bình Phước tp Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kp Tiến Hưng 1 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 3, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 08:40:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 04/08/2026 đến 10:20:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:10:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 04/08/2026 đến 13:50:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/08/2026 đến 14:40:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Chơn Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Phú Thuận, Phường An Lộc, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/08/2026 đến 18:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Xa Cam, Bình Ninh I, Phường Bình Long, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/08/2026 đến 18:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Phú Đức, Đông Phất, Phường Bình Long, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/08/2026 đến 18:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp





KHU VỰC: Một phần thôn thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/08/2026 đến 16:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 08:50:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần thôn Hà Bắc, xã Bình Tân, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 08:50:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:50:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần thôn Hà Bắc, xã Bình Tân, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:50:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/08/2026 đến 10:50:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần thôn 1, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/08/2026 đến 10:50:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:50:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần thôn 4, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:50:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 14:20:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 4, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 14:20:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Điện Ảnh, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:20:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thủy 2, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:20:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:20:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đội 7, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:20:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tiến 2, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Giai, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 08:50:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 08:50:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Giai, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:50:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:50:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đội 7, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/08/2026 đến 10:50:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân An, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/08/2026 đến 10:50:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân An, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:50:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 14:20:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/08/2026 đến 15:20:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:20:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Giao Liên, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:20:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến , Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 08:50:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 10:50:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 14:20:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Giao Liên, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:20:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:20:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đồng Phú





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/08/2026 đến 17:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 18:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn tân Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 08:35:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 06/08/2026 đến 09:40:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức, xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 06/08/2026 đến 10:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức, xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 06/08/2026 đến 11:20:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/08/2026 đến 12:10:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 13:40:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Đức xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 06/08/2026 đến 14:50:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng (các Ấp: Hưng Lập A, Hưng Lập B, Hưng Yên, Hưng Phát, Lòng Hồ, Sở Xiêm, Sóc Ruộng, Sóc Quả, Đông Hồ) thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 - 9/8/2026.