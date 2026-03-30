Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 30/3 – 5/4/2026: Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện cả ngày dài

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 30/3 – 5/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 30/3 – 5/4/2026 được cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 30/3 – 5/4/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vườn Xoài 2, tổ 18, ấp Hòa Thạnh, xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 16:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Cty Bê Tông Tuấn Hiền, đường Phạm Hùng, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Trại Giam tỉnh Vĩnh Long, Ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Trường TC Nghề Vĩnh Long - Trường An, Ấp Phước Yên, xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Khách Sạn Cửu Long, Đường 1/5, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hưng, tổ 11, 12, ấp Tân Hưng, Phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Cục Quản Lý Thị Trường, đường 14/9, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Trạm Sạc VinFast - Thanh Đức, đường 14/9, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Trường Lưu Văn Liệt, đường 1/5, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Nấm Rơm - Thanh Đức, Ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Cty Thầu Vân, Ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Hoàng An Cửu Long, Ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Trung tâm Thương mại VinCom Rital và Khu nhà ở Thương mại VinCom, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Cty Dược Phẩm 2, đường 14/9, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Cty TNHH Tỷ Xuân, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/04/2026 đến 16:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Từ UBND phường Phước Hậu đến Cầu Mậu Thân, đường Mậu Thân, phường Phước Hậu. - Từ Cầu Mậu Thân đến Cầu Thiềng Đức, đường 2/9, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/04/2026 đến 12:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cầu Thiềng Đức đến Bờ Kè Sông Cổ Chiên; đường 8/3 từ Cầu Thiềng Đức đến Cầu Kè, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/04/2026 đến 06:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cầu Thiềng Đức đến Bờ Kè Sông Cổ Chiên; đường 8/3 từ Cầu Thiềng Đức đến Cầu Kè, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/04/2026 đến 12:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Phía tay phải đường Đinh Tiên Hoàng hướng từ cầu Đường Chừa đến Bến xe mới, phường Tân Hạnh. - Từ Bến xe mới đến ngã ba Chiều Tím, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu. - Từ ngã ba Chiều Tím đến UBND phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Long Hưng 5, một phần tổ 13, ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/03/2026 đến 10:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kinh Ngây 1, một phần tổ 7, ấp Kinh Ngây, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Long 1, một phần tổ 12, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/03/2026 đến 15:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vĩnh Thới 4, một phần tổ 12 ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/04/2026 đến 11:45:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Đình Trà Ngoa 1, một phần tổ 14 ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 16:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Quới 2, một phần tổ 16 ấp Tích Quới , xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/04/2026 đến 11:45:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Quới 3A, một phần tổ 13 ấp Tích Quới , xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cấp Nước Xã Phú Thành, ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/04/2026 đến 10:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Máy Nước Lục Sĩ Thành 2, ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Định 1A, một phần tổ 7, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/04/2026 đến 10:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Định 1, một phần tổ 6, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 03/04/2026 đến 11:45:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cần Thay 1C, một phần tổ 8+9, ấp Cần Thay, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 14:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cần Thay 2B, một phần tổ 11, ấp Cần Thay, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/04/2026 đến 16:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Định 3, một phần tổ 7, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/04/2026 đến 10:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Phú 3, một phần tổ 14+15, ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 03/04/2026 đến 11:45:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Phú 2, một phần tổ 9+10, ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 14:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Phú 1B, một phần tổ 5+6, ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/04/2026 đến 16:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp 4, ấp Mỹ Lợi, Đục Dong, một phần ấp Tích Khánh, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/04/2026 đến 13:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 3, một phần tổ 7+8, ấp 3, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện thuộc một phần ấp 8, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 16:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đèn đường 6 thuộc ấp Mỹ Trung 1, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 16:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Thanh Long Nguyễn Văn Thái thuộc tổ 3, ấp 4, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/03/2026 đến 10:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường THPT Song Phú 2 thuộc tổ 6, ấp Phú Trường Yên xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/03/2026 đến 12:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Lương Thực Tam Bình (Mỹ An) thuộc tổ 16, ấp Mỹ An, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/03/2026 đến 13:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm NMN Tam Bình thuộc tổ 8, ấp 4, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/03/2026 đến 15:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Hòa Hiệp 1 thuộc tổ 7, ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/03/2026 đến 13:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp 2B Hòa Hiệp thuộc tổ 21, ấp Thạnh An, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/03/2026 đến 15:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Hòa, thuộc tổ 6, ấp Mỹ Hòa, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/04/2026 đến 13:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Ông Á 1A, thuộc tổ 13, ấp Tường Nhơn A, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/04/2026 đến 15:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Chùa Phước Sơn thuộc tổ 4 ấp Mỹ Phú 1, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/04/2026 đến 10:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàngTol Hoàng Thành thuộc tổ 4 ấp Mỹ Phú 1, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/04/2026 đến 11:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng XX Nguyễn Văn Hiệp thuộc tổ 3 ấp Mỹ Thành, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HKD Đặng Hữu Vân thuộc tổ 11, ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 14:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty Chín Rồng thuộc tổ 8, ấp Mỹ Phú 3, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/04/2026 đến 15:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quốc Lộ 5 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 7 và từ tổ 11 đến tổ 19 khóm 5, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 10:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quốc Lộ 3 thuộc một phần từ tổ 1, 3, 4 khóm 2 phường Cái Vồn; một phần tổ 1, 2, 4, 6, 11 khóm 4 và một phần tổ 1 khóm 5 phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/03/2026 đến 12:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chợ Đông Bình thuộc một phần từ tổ 3, 7, 8, 9, 49, 51 khóm Đông Thuận; một phần tổ 1 khóm Phù Ly 1 phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/03/2026 đến 15:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chợ Đông Bình 1 thuộc một phần từ tổ 3, 7, 8, 9, 10, 36 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Khánh 3 thuộc một phần tổ 2, 3 khóm Mỹ Khánh 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/03/2026 đến 09:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Khánh 3A thuộc một phần tổ 3, 4 khóm Mỹ Khánh 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/03/2026 đến 10:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Khánh 2A thuộc một phần tổ 4, 5 khóm Mỹ Khánh 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/03/2026 đến 11:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Khánh 2 thuộc một phần tổ 7 khóm Mỹ Khánh 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/03/2026 đến 14:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 1 Khóm 3 thuộc một phần tổ 38, khóm 3, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tái Định Cư Tam Bình và Tái Định Cư Tam Bình 1 thuộc một phần ấp Phú Nghĩa, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 10:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện Phú Hoà Yên 2 thuộc một phần ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/03/2026 đến 12:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện Phú Hoà Yên 1 thuộc một phần tổ 2, 22 ấp Phú Trường; một phần tổ 1, 11, 12 ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/03/2026 đến 15:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thạnh Lý 1 thuộc một phần tổ 4, 5, 7, 8 khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/03/2026 đến 09:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thạnh Lý 2 thuộc một phần tổ 8, 10 khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 31/03/2026 đến 10:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thạnh Lý 3 thuộc một phần tổ 2, 3, 4, 5 khóm Thạnh Lý; một phần tổ 8 khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thạnh Lý 4 thuộc một phần tổ 6, 7, 8, 9 khóm Thạnh Lý; một phần tổ 8 khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/03/2026 đến 14:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thạnh Lý 5 thuộc một phần tổ 8, 9 khóm Thạnh Lý, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 31/03/2026 đến 15:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Mỹ 1C thuộc một phần tổ 15, 16, 17 ấp Phú Thành, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thị Trấn 1 thuộc một phần tổ 1, 2, 3, 6 và từ tổ 13 đến tổ 19 khóm 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 6; từ tổ 9 đến tổ 12 và tổ 53 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 16:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Hộ kinh doanh Ngô Thị Mỹ Phượng; khách hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô Tô Trường Xuân; khách hàng Công ty TNHH MTV Xe Cơ Giới Việt Nhật thuộc tổ 20, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/04/2026 đến 12:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Tượng Đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thuộc ấp 1, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 09:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Màn hình LED Quảng Trường, thuộc ấp 1, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/03/2026 đến 10:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Công Viên Vũng Liêm, thuộc ấp 2, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/03/2026 đến 11:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Hộ KD Thái Bình, thuộc ấp Phú Tiên, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 30/03/2026 đến 12:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Xay xát Văn Bảo, thuộc ấp Phú Tân, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/03/2026 đến 14:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm HKD Đặng Đăng Khoa, thuộc ấp Trường Thọ, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/03/2026 đến 16:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Nông sản TPXK Tân An, thuộc ấp Phong Thới, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Phước 1, thuộc Tổ 7, Tổ 8, ấp An Phước, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 16:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Rạch Rô, thuộc Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, ấp Rạch Rô, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 16:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hiếu Xuân Tây 2, thuộc Tổ 8, Tổ 9, ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/04/2026 đến 12:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Bình 1, tổ 4, ấp Phước Thạnh; tổ 10 ấp Phước Tân; tổ 17 ấp Long Bình, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 10:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phú Đức A, tổ 8, ấp An Thành, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/03/2026 đến 12:15:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Vượt Lũ Thị Trấn, tổ 13, ấp Phú Đức, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/03/2026 đến 15:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, Phước Định , Phước Định 1, Phước Định 2, Bình Hòa 1, Bình Hòa 2, Phú An, Phú An 1, Phú An 2, Bình Thuận 1, Bình Thuận 2, Hòa Quí, Hòa Phú, Thuận Long, Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 2, Phú Thạnh 3, Phú Thạnh 4, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Thuận 1, Phú Thuận 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 16:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp 4 Chánh Hội tổ NDTQ số: 02, ấp Chánh Thuận, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 10:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh Tân Thắng tổ NDTQ số: 03 + 04 + 05, ấp Tân Thắng, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty TNHH TM DV Bảo Minh Tiến, thuộc tổ 19, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bệnh Viện Bình Tân, thuộc tổ 20, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NC Quỳnh Hương, thuộc tổ 8, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty Việt Hương 2, thuộc tổ 7, ấp Thành Trí, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân Định 3, thuộc tổ 8, ấp Tân Định, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Thành 3, thuộc tổ 7, ấp An Thành, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Định 4A, thuộc tổ 6, ấp An Khánh, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện An Khánh 1B, thuộc tổ 2, ấp An Khánh, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Tân Hậu, Tân Qui, xã Tân Quới; ấp Tân Minh, Tân Lộc, Tân Vĩnh, Tân Định, Tân Khánh, Hưng Thuận, Hưng Nghĩa, Hưng Phú, Hưng Lợi, An Thới, An Khánh, An Phước, An Thành, An Thạnh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện