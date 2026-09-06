Tỷ giá USD hôm nay 6/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen' ổn định

Cận cảnh bên trong nơi sản xuất hơn 8 tấn vàng mỗi năm GĐXH - Mỏ vàng Mponeng ở Nam Phi trải dài hơn 380 km đường hầm, dài hơn toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York (Mỹ).

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm tuần 0,55%, hiện ở mức 99,16 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,16 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR giữ nhịp ổn định.

Trong tuần qua, đồng USD biến động mạnh khi thị trường liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed. Đầu tuần, USD tăng nhờ phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong tháng 9.

Tuy nhiên, giữa tuần, USD chịu áp lực khi đồng yên Nhật tăng mạnh do kỳ vọng BOJ nâng lãi suất, trong khi phát biểu mềm mỏng của Thống đốc Fed Christopher Waller khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất. Chỉ số DXY có thời điểm giảm xuống dưới 99 điểm.

Đến cuối tuần, báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm, vượt xa dự báo 56.000 việc làm, giúp USD phục hồi và nâng kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy vậy, tăng trưởng tiền lương chậm lại cho thấy áp lực lạm phát đang hạ nhiệt, khiến nhà đầu tư tiếp tục chờ các số liệu CPI và PPI để đánh giá triển vọng lãi suất.

Nhìn chung, USD được hỗ trợ bởi kinh tế Mỹ vẫn khá vững và lợi suất trái phiếu cao, nhưng vẫn chịu sức ép từ sự thiếu rõ ràng trong định hướng chính sách của Fed và đà phục hồi của đồng yên Nhật.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 6/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên trước đó, ở mức 25.605 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng vẫn ổn định ở vùng 24.375 đồng mua vào và 26.835 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 6/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 6/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 6/9/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD cả chiều mua vào và bán ra ổn định so với phiên trước đó, ở vùng 25,845-26,255 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD cũng không biến động so với phiên trước đó, ở mức 25.695-26.235 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,880-26,260 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 6/9/2026, khảo sát lúc 09h54 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.011 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.121 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 6/9, ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra vẫn niêm yết ở mức 29,514.76-31,071.21 đồng/EUR, đi ngang so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.399-31.119 đồng/EUR, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,704-31,135 đồng/EUR, chững giá so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 6/9/2026 khảo sát lúc 09h59 phút hiện đang được mua vào là 30.120 đồng và bán ra là 30.240 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 160.90-172.01 đồng/Yen, ổn định so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng đi ngang, ở vùng 161,26-172,76 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 162.17-172.31 đồng, không thay đổi so với phiên hôm qua.

Tình hình địa chính trị thế giới ảnh hưởng trực tiếp tới giá đồng bạc xanh, tuy nhiên USD được hỗ trợ bởi kinh tế Mỹ vẫn khá vững. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà vẫn giữ giá cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại và thị trường tự do chững giá. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 5/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tiếp tục đi ngang GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 5/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.