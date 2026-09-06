Bị đình chỉ thi công khi xây nhà cấp 4 trên đất thổ cư đứng tên mình

Mới đây, bà Lưu Thị Học phản ánh việc gia đình xây dựng nhà cấp 4 một tầng trên thửa đất thổ cư đứng tên mình từ cuối tháng 4/2026 ((thông tin đề cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây Dựng). Công trình gồm phòng khách, phòng ngủ và bếp. Tuy nhiên, khi công trình đang thi công, chính quyền địa phương đã lập biên bản đình chỉ và yêu cầu phải có giấy phép xây dựng mới được tiếp tục thi công.

Cho rằng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại khu vực nông thôn không thuộc diện phải xin giấy phép, bà Học đã gửi câu hỏi tới cơ quan chức năng để được giải đáp.

Trả lời vấn đề này, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, theo điểm g khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), công trình cấp IV hoặc nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, có tổng diện tích sàn dưới 500 m² có thể được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý quy hoạch, kiến trúc theo quy định.

Cụ thể, công trình sẽ không được miễn giấy phép nếu thuộc khu chức năng, khu vực phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn đã được xác định trong quy hoạch, khu vực xây dựng theo quy hoạch chung cấp xã hoặc nơi đã ban hành quy chế quản lý kiến trúc.

Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần liên hệ cơ quan quản lý quy hoạch tại địa phương để xác định chính xác khu đất dự kiến xây dựng có thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng hay không trước khi khởi công.

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), việc xác định đúng tình trạng quy hoạch của khu đất là căn cứ quan trọng để tránh vi phạm trong quá trình xây dựng và hạn chế nguy cơ bị xử phạt hoặc đình chỉ thi công.

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