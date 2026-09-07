Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 7 - 13/9/2026: Khu dân cư bị cúp điện tăng cao, có nơi 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

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Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 7 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 7 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần đường Yersin, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 13:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Nghề, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, Trần Quốc Tuấn phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Chợ Bưng, xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Sáng, Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 870 phường Trung An, xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 13:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, Đống Đa, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 13:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, Đống Đa, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, Đống Đa, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố Tân Long, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 13:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch, Hiệp Trị, Ruộng Cạn Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước 3, Tân Phước 5, Tân Phước 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ruộng Cạn, Hiệp Trị Xã Tân Hòa; ấp Gò Me, Xóm Đen Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần khu phố Thuận Hòa - phường Long Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Thân, Trí Đồ, Lạc Hòa, Năm Châu - phường Sơn Qui.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 13:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện









KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Cai - phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Nhì - Phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 12:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Nhứt - Phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lạc Đông và Ấp 3 xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Thạnh xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng, Mỹ Đa, Thạnh Lộc, Mỹ Thạnh, Mỹ Định xã Thạnh Phú khu vực Đường tỉnh 865 đoạn từ Cửa Hàng Xăng dầu Số 11 đến Cầu Kênh 10

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/09/2026 đến 18:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Chánh, Bình Ninh xã Ngũ Hiệp khu vực Đường vào VLXD Bảy Lá qua Cồn Long Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Hưng Hòa, Hưng Nhơn, Hưng Nghĩa xã Long Tiên khu vực Đường Kênh Vàm Tắc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Thành Phường Nhị Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Cần Phường Cai Lậy khu vực Đường Thanh Tâm từ Ngã Tư đèn đỏ đến Giếng Nước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Cần Phường Cai Lậy khu vực Đường Võ Việt Tân từ Quốc Lộ 1 A đến Cầu Đặng Văn Quế

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Chánh Phường Nhị Quý khu vực đường kênh 19/5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa An xã Ngũ Hiệp khu vực từ Nhà Thờ Ngũ Hiệp đến Cồn Tròn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 14:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Long xã Long Tiên khu vực Đường vô Trụ Sở Ấp 9

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Thuận xã Long Tiên khu vực từ Chợ Cả Mít đến Chợ Ba Dầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Nhơn Phường Cai Lậy khu vực Đường Huyện 61

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 phường Mỹ Phước Tây khu vực đường Thái Thị Kiểu từ đầu đường Thanh Tâm đến đầu đường Đoàn Thị Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Một phần ấp ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long, xã Lương Hòa lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 11:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ninh, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ninh, Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/09/2026 đến 18:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Long, xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Khương, Xã Lương Hòa lạc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Chợ gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, Bình Hiệp, xã Chợ gạo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/09/2026 đến 18:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Phú - xã Vĩnh Kim

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quới xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn ấp Hưng và một phần ấp Tây, Hoà - xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hoà - xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lợi B, xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Tân Hưng, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Tân Hưng, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Tân Hưng, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Tân Thanh xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân An, xã Tân Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trần Văn Lợi (Trương Thị Dũng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Mai Văn Nỉ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng:Trần Thị Luận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng:Phạm Văn Dần

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Văn Tràng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Trương Văn Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Huỳnh Quốc Thái

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phan Văn Quân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Minh Hùng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Đặng Văn Thành ( Phạm Văn Vân )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Ninh, xã Tân Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Hồng Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Thân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Phạm Văn Hồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Ninh, xã Tân Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Phú





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Mỹ Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp