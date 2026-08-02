Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền

| Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - NSND Ngọc Huyền mới đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi có chuyến gặp gỡ, đi chơi cùng hội bạn hưu thân thiết tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù đã bước qua tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, được nhiều người nhận xét là "hack tuổi".

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 1.Hội bạn hưu chất lượng của NSND Ngọc Huyền

GĐXH - Hội bạn hưu chất lượng của NSND Ngọc Huyền gồm NSND Lê Khanh, nghệ sĩ Tú Oanh và nhiều diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ.

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 1.

Ở tuổi hưu, NSND Ngọc Huyền (áo khoác vàng) vẫn giữ được năng lượng tươi trẻ, vui vẻ và ngập tràn tiếng cười. Ngoài chăm sóc gia đình, bản thân, chị còn dành thời gian đi chơi cùng bạn bè. Đây chính là khoảnh khắc chị "sạc" năng lượng để sống trọn vẹn những ngày tuổi hưu của mình.

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 2.

Trong những hình ảnh mới được chia sẻ, nữ nghệ sĩ diện trang phục có thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt. Nụ cười hiền hậu cùng thần thái đằm thắm giúp NSND Ngọc Huyền luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 3.

Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi rằng nữ nghệ sĩ gần như không có nhiều thay đổi so với nhiều năm trước. Không ít người cho rằng vẻ đẹp của chị đến từ sự tự tin, phong thái điềm đạm cùng nguồn năng lượng tích cực mà chị luôn lan tỏa.

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 4.

Trong cuộc sống, NSND Ngọc Huyền luôn chú trọng duy trì chế độ sinh hoạt điều độ. Với chị, sức khỏe là nền tảng quan trọng để giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung cũng như tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 5.

Bên cạnh việc ăn uống cân bằng, nữ nghệ sĩ cũng dành thời gian vận động, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần lạc quan. Chị quan niệm rằng sự bình yên trong tâm hồn sẽ phản ánh rõ nhất qua gương mặt và thần thái của mỗi người.

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 6.

Không chạy theo xu hướng làm đẹp cầu kỳ, NSND Ngọc Huyền lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và cuốn hút. Chính điều đó giúp chị giữ được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 7.

Ngoài ra, chị còn chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để nâng cao nền tảng sức khỏe.

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 8.

Chính việc chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài đã giúp NSND Ngọc Huyền ngày càng khỏe, trẻ và đẹp hơn.

NSND Ngọc Huyền sinh năm 1962 tại Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ kịch nói nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn như: Romeo và Juliet, Đứa con tôi, Mùa hạ cuối cùng, Lời thề thứ 9…

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền - Ảnh 10.Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

GĐXH - NSND Ngọc Huyền đã ở tuổi hưu được nhiều năm nhưng chị vẫn trẻ đẹp, tự tin khoe mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.

 

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