Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền

Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi rằng nữ nghệ sĩ gần như không có nhiều thay đổi so với nhiều năm trước. Không ít người cho rằng vẻ đẹp của chị đến từ sự tự tin, phong thái điềm đạm cùng nguồn năng lượng tích cực mà chị luôn lan tỏa.