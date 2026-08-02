Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền
GĐXH - NSND Ngọc Huyền mới đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi có chuyến gặp gỡ, đi chơi cùng hội bạn hưu thân thiết tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù đã bước qua tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, được nhiều người nhận xét là "hack tuổi".
NSND Ngọc Huyền sinh năm 1962 tại Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ kịch nói nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn như: Romeo và Juliet, Đứa con tôi, Mùa hạ cuối cùng, Lời thề thứ 9…