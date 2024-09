Hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025

Sáng nay (5/9), hòa trong không khí cả nước tưng bừng đón chào năm học mới, các học sinh của nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội cũng đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học (2024 - 2025).

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã tập trung chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho năm học mới 2024 - 2025.

Theo đó, không chỉ đảm bảo cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng như xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện, Hà Nội thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đảm bảo mỗi học sinh đều có cơ hội học tập tốt nhất.

Sáng nay (5/9), hàng triệu học sinh các trường học trên địa bàn Hà Nội tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025. Ảnh minh họa: Đăng Khoa

Chương trình Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tổ chức sáng 5/9 (thứ Năm) của các trường tại Hà Nội có nội dung:

Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút: Tập trung học sinh và đón học sinh sinh đầu cấp.

7 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút: Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca. Tất cả các đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh dự Lễ chào cờ đều hát Quốc ca, không dùng bản ghi nhạc có lời bài hát được ghi sẵn;

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường;

Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới;

Đánh trống khai trường;

Tổ chức các hoạt động tập thể (văn nghệ, thể thao, trò chơi…).

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, Lễ khai giảng cần tổ chức gọn nhẹ, với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, bảo đảm thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Đối với cấp học mầm non, tổ chức khai giảng theo hình thức "Ngày hội đến trường của bé" một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt, bảo đảm an toàn, sức khoẻ của trẻ và bảo vệ môi trường trong ngày đầu tiên của năm học mới. Thời lượng tổ chức tối đa 60 phút. Thời gian bắt đầu đón trẻ và tổ chức do phòng giáo dục và đào tạo thống nhất, chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với trẻ.

Các cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nề nếp học tập ngay sau Lễ khai giảng, hướng dẫn tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi của học sinh, phù hợp với điều kiện của nhà trường, gắn với thực tiễn địa phương; chú trọng xây dựng văn hoá học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học ngay từ những ngày đầu năm học.

Chị Lan Anh, mẹ của em Tiến Đức (lớp 7A1, học sinh Trường THCS Phú Diễn A, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Theo dõi mạng xã hội và đọc tin tức trên báo điện tử, tôi thấy rất nhiều trường chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng năm học mới. Kế hoạch này khiến cho học sinh và phụ huynh đều phấn khởi và háo hức. Khai giảng năm học nào tôi cũng dành chút thời gian đến tham dự cùng các con. Hòa trong không khí đầu năm học mới, các con và tôi thấy rất vui".

Có con học lớp 6A5 (Trường THCS Phú Diễn A), chị Thanh Hằng cũng cho biết: "Năm nay con tôi vào lớp 6, là học sinh chuyển cấp nên còn nhiều bỡ ngỡ vì trường mới, bạn mới. Ban đầu tưởng con còn rụt rè, nhưng được sự động viên của cô chủ nhiệm con tôi hòa đồng rất nhanh".

Lễ khai giảng năm nay nhiều trường học trên cả nước đã sáng tạo ra nhiều hoạt động mới lạ. Với tinh thần lấy học trò làm chủ thể của buổi lễ, tạo cho các em không khí vui tươi, phấn khởi để lưu lại những ký ức đẹp về lễ khai giảng.