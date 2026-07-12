Người đàn ông 61 tuổi nhập viện khi ung thư đã lan khắp cơ thể sau nhiều năm chữa thuốc nam

Khối u nhỏ ở mí mắt âm thầm lan rộng sau nhiều năm tự điều trị

Ông L.V.A. (61 tuổi, Lâm Đồng) cho biết ban đầu chỉ xuất hiện một khối u nhỏ ở mí mắt phải. Theo thời gian, khối u ngày càng lớn dần, đồng thời mắt trái cũng xuất hiện tổn thương tương tự.

Trong khoảng 4 năm kể từ khi phát hiện bệnh, thay vì điều trị tại cơ sở y tế chuyên khoa, ông đi nhiều nơi tìm các phương pháp dân gian như tiêm thuốc nam, cắt bỏ khối u và sử dụng các bài thuốc truyền miệng.

Dù từng được một bệnh viện chẩn đoán theo dõi ung thư vùng hốc mắt cách đây hơn một năm, ông vẫn không tiếp tục điều trị theo chỉ định mà đặt niềm tin hoàn toàn vào thuốc nam.

Hậu quả là các khối u không những không thu nhỏ mà tiếp tục phát triển mạnh. Hai mí mắt sưng to, sụp xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực và sinh hoạt hàng ngày.

Ảnh: BVCC

Ung thư hiếm gặp xâm lấn cả hai hốc mắt

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám, ThS.BSNT Nguyễn Hữu Huy, Trưởng Đơn vị Hóa trị, ghi nhận hai hốc mắt của người bệnh sưng lớn, gần như bị khối u chiếm toàn bộ vùng mắt.

Bệnh nhân không thể mở mắt bình thường, vùng tổn thương viêm loét, chảy dịch và rỉ máu. Ngoài ra, các bác sĩ còn phát hiện nhiều hạch bất thường ở hai đầu mí mắt với kích thước khoảng 1-2 cm. Thị lực giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 2/10.

Kết quả sinh thiết sau đó xác định đây là trường hợp lymphoma hốc mắt – một dạng ung thư hệ bạch huyết xuất hiện ở vị trí rất hiếm gặp.

Theo bác sĩ Huy, lymphoma là bệnh lý ác tính của hệ bạch huyết, thường biểu hiện bằng tình trạng nổi hạch ở nhiều vị trí trên cơ thể. Tuy nhiên, khi xuất hiện tại vùng hốc mắt, bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý mắt thông thường nên có thể khiến việc chẩn đoán bị chậm trễ.

Bệnh đã lan đến nhiều hạch trong cơ thể

Để đánh giá mức độ tiến triển của bệnh, các bác sĩ chỉ định chụp CT vùng đầu cổ, ngực và bụng.

Kết quả cho thấy tổn thương không còn khu trú ở vùng mắt mà đã lan đến nhiều hạch trung thất và hạch ổ bụng. Một số khối hạch trong ổ bụng có kích thước lên tới 5-6 cm.

Các bác sĩ xác định đây là lymphoma giai đoạn muộn với tổn thương xuất hiện cả trong hạch và ngoài hạch. Trong đó, hai mí mắt là vị trí ngoài hạch đặc biệt hiếm gặp.

Ảnh minh họa.

Khối u giảm 60% sau điều trị bằng hóa trị kết hợp thuốc nhắm trúng đích

Tin vui là kết quả sinh thiết hóa mô miễn dịch cho thấy khối u mang thụ thể CD20 dương tính. Đây là một yếu tố thuận lợi vì hiện nay đã có các thuốc sinh học nhắm trúng đích tác động trực tiếp lên thụ thể này.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Hữu Huy, lymphoma là một trong những nhóm ung thư có khả năng đáp ứng điều trị khá tốt. Đặc biệt, với các trường hợp CD20 dương tính, việc phối hợp hóa trị cùng thuốc nhắm trúng đích có thể giúp nâng cao đáng kể hiệu quả điều trị.

Người bệnh được chỉ định điều trị theo phác đồ gồm 8 chu kỳ hóa trị kết hợp thuốc sinh học nhắm trúng đích.

Sau 3 đợt điều trị, các bác sĩ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Khối u vùng mắt giảm khoảng 60%, các hạch ở đầu không còn sờ thấy, kích thước hạch ổ bụng thu nhỏ rõ rệt trên siêu âm.

Đặc biệt, thị lực của bệnh nhân cải thiện đáng kể, từ mức chỉ còn 2/10 trước điều trị lên khoảng 6/10, giúp người bệnh có thể nhìn rõ hơn và sinh hoạt thuận lợi hơn.

Đừng bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị ung thư

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Huy, nhiều bệnh ung thư hiện nay, trong đó có lymphoma, có thể đạt hiệu quả điều trị cao nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ.

Ngược lại, việc tự ý sử dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng khoa học có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm, lan rộng sang nhiều cơ quan và làm mất đi cơ hội điều trị tốt nhất.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi phát hiện bất kỳ khối u bất thường nào trên cơ thể cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán chính xác nguyên nhân. Việc xác định đúng bản chất khối u, đánh giá giai đoạn bệnh và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ là yếu tố quyết định giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh.

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