Người đàn ông 49 tuổi phát hiện vôi hóa van tim sớm, căn bệnh thường gặp ở người già

Anh Phong phát hiện hẹp van động mạch chủ từ cách đây 10 năm. Thời điểm đó, tình trạng hẹp còn nhẹ nên anh chỉ được bác sĩ chỉ định theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, bệnh diễn tiến nhanh hơn. Anh thường xuyên mệt khi vận động mạnh, tức ngực, khó thở khi leo cầu thang hoặc chơi thể thao gắng sức nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết phần lớn trường hợp hẹp van động mạch chủ do thoái hóa thường xuất hiện ở người từ 70-80 tuổi. Trong khi đó, anh Phong mắc bệnh khi chưa đến 40 tuổi do mang dị tật van tim bẩm sinh.

Các bác sĩ thực hiện cấy van động mạch chủ qua ống thông cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Dị tật bẩm sinh khiến van tim vôi hóa sớm

Kết quả siêu âm tim cho thấy anh Phong bị hẹp van động mạch chủ nặng trên nền dị tật van động mạch chủ hai lá. Thông thường, van động mạch chủ có ba lá van giúp máu từ tim được bơm hiệu quả đến các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, anh Phong chỉ có hai lá van bẩm sinh.

Cấu trúc van bất thường khiến dòng máu lưu thông qua van bị rối loạn, làm van dễ bị tổn thương và vôi hóa sớm hơn người bình thường. Theo thời gian, van ngày càng hẹp, cản trở quá trình bơm máu của tim.

"Khi van động mạch chủ không mở hoàn toàn, tim phải tăng sức co bóp để đẩy máu đi nuôi cơ thể. Nếu kéo dài, người bệnh có thể bị suy tim hoặc đột tử", GS.TS.BS Võ Thành Nhân cho biết.

Theo bác sĩ, hẹp van động mạch chủ do thoái hóa vốn là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Việc phát hiện bệnh khi chưa đầy 40 tuổi là dấu hiệu bất thường cần được theo dõi chặt chẽ. Gần đây, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình như ngất, khó thở và tức ngực tăng dần, cho thấy bệnh đã bước vào giai đoạn nặng.

Kết quả siêu âm tim ghi nhận độ chênh áp trung bình qua van động mạch chủ hơn 65 mmHg, vượt xa ngưỡng chỉ định thay van là 40 mmHg. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim nặng, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, rối loạn nhịp tim, hình thành cục máu đông, đột quỵ hoặc tử vong.

Ảnh minh họa.

Người trẻ nhất được cấy van tim qua ống thông tại bệnh viện

Do người bệnh còn trẻ, các bác sĩ lựa chọn phương pháp cấy van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) bằng van sinh học thế hệ mới SAPIEN 3 Ultra RESILIA.

Theo GS.TS.BS Võ Thành Nhân, loại van này có tuổi thọ dự kiến khoảng 15-16 năm, cao hơn đáng kể so với nhiều thế hệ van sinh học trước đây chỉ duy trì từ 8-10 năm. Điều này giúp giảm số lần phải thay van trong tương lai đối với bệnh nhân trẻ tuổi.

Ngoài độ bền cao, van còn có nhiều ưu điểm như giảm nguy cơ rò cạnh van, hạn chế biến chứng nhiễm khuẩn, rút ngắn thời gian thực hiện thủ thuật và giúp chênh áp qua van giảm rõ rệt ngay sau can thiệp.

Trong quá trình điều trị, anh Phong chỉ cần gây tê tại chỗ và hoàn toàn tỉnh táo. Thông qua một đường chọc nhỏ ở động mạch đùi, các bác sĩ đưa hệ thống ống thông mang van sinh học lên tim và đặt chính xác vào vị trí van động mạch chủ bị hẹp.

Sau khoảng một giờ thực hiện, van mới hoạt động ổn định, chức năng bơm máu của tim được cải thiện rõ rệt, độ chênh áp qua van giảm gần về mức bình thường.

Hẹp van động mạch chủ không chỉ là bệnh của người già

Theo GS.TS.BS Võ Thành Nhân, trước đây kỹ thuật TAVI chủ yếu được chỉ định cho những bệnh nhân lớn tuổi hoặc có nguy cơ phẫu thuật cao. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và kinh nghiệm điều trị, phương pháp này hiện được mở rộng cho cả những bệnh nhân trẻ có chỉ định phù hợp.

So với phẫu thuật tim hở truyền thống, TAVI giúp người bệnh tránh phải cưa xương ức, không cần sử dụng máy tim phổi nhân tạo và thường không phải gây mê toàn thân. Nhờ đó, nguy cơ biến chứng được giảm đáng kể, thời gian nằm viện ngắn hơn và quá trình hồi phục cũng nhanh hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo người mắc dị tật van tim bẩm sinh cần tái khám định kỳ để theo dõi diễn tiến bệnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở khi gắng sức, tức ngực, hụt hơi, chóng mặt, ngất hoặc giảm khả năng vận động, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa tim mạch để được đánh giá và can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.