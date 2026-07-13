Người đàn ông 29 tuổi phát hiện tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện tiền ung thư thực quản sau khi tăng gần 30 kg

Do đặc thù công việc bận rộn, anh Hùng thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn để tiết kiệm thời gian. Nhiều ngày, anh gộp bữa sáng và bữa trưa thành một bữa, uống nhiều cà phê để duy trì sự tỉnh táo và hút thuốc lá thường xuyên.

Lối sống thiếu lành mạnh kéo dài khiến cân nặng của anh tăng nhanh từ 68 kg lên 95 kg chỉ trong hơn một năm.

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng ợ chua, ợ nóng sau ăn kèm cảm giác đau rát vùng ngực, nghẹn khi ăn, khó nuốt, khàn giọng, đau tức ngực tăng dần, buồn nôn và đôi khi nôn ra chất màu sẫm giống bã cà phê.

Lo lắng trước những biểu hiện bất thường này, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

Kết quả nội soi thực quản – dạ dày cho thấy anh Hùng bị loét thực quản diện rộng và trào ngược dạ dày thực quản độ B. Do vùng niêm mạc tổn thương có kích thước lớn hơn 3 cm, các bác sĩ chỉ định sinh thiết để đánh giá chuyên sâu.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc Barrett thực quản – biến chứng của tình trạng trào ngược dạ dày thực quản kéo dài.

Người bệnh được chỉ định nội soi can thiệp để khoanh vùng và loại bỏ các tế bào tổn thương. Đồng thời, bác sĩ xây dựng kế hoạch giảm cân tích cực nhằm kiểm soát tình trạng trào ngược.

Thời điểm này, anh Hùng được xác định béo phì độ II, lượng mỡ nội tạng vượt gấp 2,5 lần ngưỡng an toàn, tỷ lệ mỡ cơ thể gần 50%.

Chuyên viên dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn phù hợp cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Béo phì làm tăng nguy cơ Barrett thực quản

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã chứng minh béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Khi tình trạng trào ngược kéo dài không được kiểm soát, niêm mạc thực quản liên tục bị axit và dịch tiêu hóa kích thích, dẫn đến viêm loét mạn tính. Theo thời gian, các tế bào niêm mạc thực quản có thể biến đổi thành dạng tế bào tương tự niêm mạc ruột, hình thành Barrett thực quản.

Theo bác sĩ Hoàng, một số nghiên cứu cho thấy chỉ cần tăng trên 5 kg trong vòng một năm cũng có thể làm nguy cơ xuất hiện các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản tăng gấp 2,7 lần. Đây là bệnh lý rất phổ biến, ảnh hưởng tới khoảng một phần ba dân số nói chung và lên tới 70% người béo phì nặng.

Ngoài ra, béo phì còn liên quan đến hàng loạt rối loạn sinh lý như tăng áp lực trong ổ bụng, rối loạn chức năng cơ thắt thực quản dưới, tăng nguy cơ thoát vị hoành, tăng dung tích dạ dày và các thay đổi nội tiết từ mô mỡ. Những yếu tố này góp phần thúc đẩy quá trình hình thành Barrett thực quản cũng như làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tuyến thực quản.

Người trẻ không nên chủ quan với trào ngược dạ dày thực quản

Theo các chuyên gia, thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học đang khiến bệnh trào ngược dạ dày thực quản ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Việc ăn quá nhanh làm giảm khả năng hòa trộn thức ăn với nước bọt, buộc dạ dày phải tăng co bóp và tiết nhiều axit hơn để tiêu hóa. Cùng với đó, các thói quen như ăn uống thất thường, vừa ăn vừa làm việc, nằm ngay sau khi ăn, ít vận động, căng thẳng kéo dài hoặc hút thuốc lá đều có thể làm bệnh khởi phát hoặc trở nên nghiêm trọng hơn.

Để điều trị cho anh Hùng, bác sĩ xây dựng liệu trình giảm cân cá thể hóa kết hợp thuốc hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói và tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu.

Người bệnh được khuyến khích tăng cường các thực phẩm có tính kiềm như yến mạch, rau lá xanh đậm, các loại đậu và hạt để hỗ trợ trung hòa axit dạ dày, giảm kích thích niêm mạc thực quản.

Ngược lại, cần hạn chế các thực phẩm dễ làm tăng trào ngược như đồ chiên rán, thức ăn cay nóng, đồ ngọt, nước ngọt có gas, rượu bia, cà phê và các loại trái cây có tính axit cao.

Bên cạnh đó, anh được hướng dẫn chia nhỏ bữa ăn, ăn chậm, nhai kỹ, không ăn quá no, không nằm ngay sau ăn và duy trì vận động nhẹ khoảng 30 phút sau mỗi bữa.

Sau 3 tháng điều trị và tái khám định kỳ, anh Hùng giảm được 14 kg. Các triệu chứng ợ nóng, ợ chua, đau tức ngực cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần nội soi thực quản định kỳ để theo dõi tiến triển của Barrett thực quản và phát hiện sớm nguy cơ chuyển sản ác tính.

TS.BS Lâm Văn Hoàng khuyến cáo, trào ngược dạ dày thực quản không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm loét thực quản, Barrett thực quản và ung thư thực quản nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Việc giảm từ 5-10% trọng lượng cơ thể ở người thừa cân, béo phì có thể giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.