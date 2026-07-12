Bé 15 tuổi bất ngờ nhập viện vì viêm cơ tim tối cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

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Bệnh nhi Trần Bùi B.N. (15 tuổi, ngụ xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) được xuất viện ngày 10/7 sau hành trình giành giật sự sống đầy cam go với căn bệnh viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc phổi nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bệnh nhi xuất hiện sốt nhẹ, ho khan. Hai ngày sau, em bắt đầu đau ngực, khó thở, mệt nhiều và nôn ói. Gia đình đưa em đến bệnh viện địa phương thăm khám rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Tại đây, bệnh nhi nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch và được chẩn đoán viêm cơ tim cấp. Các bác sĩ lập tức liên hệ chuyển em đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong đêm để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hình ảnh bệnh nhi được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ảnh: BVCC

Báo động đỏ xuyên đêm cứu bệnh nhi nguy kịch

Bệnh nhi nhập khoa Cấp cứu lúc 23h40 ngày 4/6 trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím tái toàn thân và trụy tim mạch. Các bác sĩ khẩn trương hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc trợ tim nhằm ổn định huyết áp, đồng thời hội chẩn với chuyên khoa Tim mạch trước khi chuyển đến khoa Hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng người bệnh tiếp tục diễn tiến xấu. Tim co bóp ngày càng suy yếu, suy hô hấp nặng hơn và nguy cơ ngừng tim cận kề. Trước tình huống nguy cấp, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt trong đêm.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực nhanh chóng chuẩn bị hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp cho bệnh nhi. Chỉ khoảng 20 phút sau khi vận hành ECMO, tình trạng tím tái và trụy tim mạch được cải thiện rõ rệt, giúp duy trì sự sống cho người bệnh.

Xuất hiện biến chứng thuyên tắc phổi nặng

Tưởng chừng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, trong vòng 24 giờ tiếp theo, bệnh nhi lại xuất hiện tình trạng tăng đông máu nghiêm trọng, hình thành huyết khối gây thuyên tắc động mạch phổi.

Biến chứng này khiến suy hô hấp và trụy tim mạch trở nên nặng nề hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch với nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ tiếp tục chạy đua với thời gian, tối ưu hóa hệ thống ECMO, điều chỉnh thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn và hô hấp. Đồng thời, êkíp điều trị sử dụng thuốc chống đông liều cao kết hợp thay huyết tương và lọc máu liên tục nhằm kiểm soát tình trạng tăng đông và xử lý huyết khối.

Sau hơn hai tuần điều trị tích cực bằng ECMO cùng nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, chức năng tim, phổi và các cơ quan của bệnh nhi dần hồi phục.

Viêm cơ tim tối cấp có thể cướp đi tính mạng rất nhanh

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp khi bệnh nhi đồng thời mắc viêm cơ tim tối cấp và thuyên tắc phổi nặng do tăng đông máu. Sự kết hợp của hai bệnh lý nguy hiểm này khiến người bệnh rơi vào suy hô hấp và trụy tim mạch nghiêm trọng, nguy cơ tử vong gần như 100% nếu không được can thiệp kịp thời.

Thành công của ca bệnh cho thấy vai trò quan trọng của các kỹ thuật hồi sức hiện đại như ECMO, thay huyết tương, lọc máu liên tục và thở máy trong điều trị các trường hợp nguy kịch, giúp mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân tưởng chừng không thể cứu chữa.