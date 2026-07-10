Hoa hậu Kiều Duy khoe trọn vóc dáng chuẩn đồng hồ cát
Hoa hậu Kiều Duy tiếp tục ghi điểm với người hâm mộ khi khoe visual rạng rỡ cùng vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ.
Mới đây, Hoa hậu Kiều Duy khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ bộ ảnh mới với tạo hình lộng lẫy. Visual rạng rỡ cùng vóc dáng đồng hồ cát nổi bật của Hoa hậu Kiều Duy nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút hàng loạt lời khen từ người hâm mộ.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kiều Duy vừa đăng tải loạt ảnh mới ghi lại khoảnh khắc xuất hiện trong một thiết kế dạ hội sang trọng vẫn đủ tạo nên sức hút lớn với cộng đồng mạng.
Trong bộ ảnh, Hoa hậu Kiều Duy lựa chọn mẫu váy dạ hội tông xanh dương nổi bật. Thiết kế gây ấn tượng với phần cổ yếm thanh lịch, được đính kết dày đặc những viên đá lấp lánh, tạo hiệu ứng bắt sáng mỗi khi người đẹp tạo dáng. Chi tiết này không chỉ giúp tổng thể thêm nổi bật mà còn tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh quyến rũ của Hoa hậu Kiều Duy.
Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phom váy ôm sát cơ thể, sử dụng chất liệu sequin lấp lánh, giúp Hoa hậu Kiều Duy khoe trọn đường cong mềm mại cùng vóc dáng đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ. Vòng eo thon gọn kết hợp tỷ lệ hình thể cân đối càng làm nổi bật vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Phần tay áo bằng chất liệu lụa mềm được xử lý bồng bềnh cũng góp phần tạo nên diện mạo vừa sang trọng, vừa mang hơi hướng vương giả.
Không chỉ ghi điểm nhờ trang phục, nhan sắc của Hoa hậu Kiều Duy cũng nhận được nhiều lời khen. Người đẹp chọn kiểu tóc buộc nửa đầu, uốn xoăn nhẹ, giúp tôn lên gương mặt thanh tú. Layout trang điểm sắc sảo với điểm nhấn ở đôi mắt to tròn cùng sắc môi đỏ nổi bật càng khiến visual của Hoa hậu Kiều Duy thêm cuốn hút dưới ánh đèn vàng sang trọng.
Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, phần bình luận dưới bài đăng nhanh chóng trở nên sôi động. Đông đảo khán giả liên tục để lại những lời khen dành cho nhan sắc và thần thái ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Kiều Duy.
Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Hoa hậu Kiều Duy đều biết cách tạo dấu ấn bằng hình ảnh được đầu tư chỉn chu. Từ phong cách thời trang, thần thái cho đến cách lựa chọn layout làm đẹp, Hoa hậu Kiều Duy ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Chính sự ổn định về phong độ nhan sắc cùng vóc dáng nổi bật đã giúp Hoa hậu Kiều Duy luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ.
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