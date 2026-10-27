Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, quy mô 50.000 người chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
GĐXH - Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào tối ngày 24/11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả.
Theo Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa ngàn năm của dân tộc. Đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.
Chuỗi hoạt động cũng góp phần kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), lan tỏa hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, sáng tạo và hội nhập.
Chương trình diễn ra từ 20h00 ngày 24/11/2026 với thời lượng tối đa 120 phút. Đêm diễn sẽ tái hiện dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật dân tộc và công nghệ trình diễn sân khấu tân tiến. Các màn pháo hoa nghệ thuật sẽ được bố trí đan xen xuyên suốt và bùng nổ ở phần bế mạc chương trình.
Đại nhạc hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ tiếp sóng trên các nền tảng số, đồng thời lắp đặt các cụm màn hình LED ngoài trời để phục vụ người dân tại các khu vực ngoại thành, xa trung tâm.
Theo đó, công tác chuẩn bị được phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Toàn bộ công tác thi công sân khấu, tập luyện và sơ duyệt sẽ diễn ra từ ngày 9/11 đến 21/11/2026.
Chương trình tổng duyệt toàn bộ phương án tổ chức dự kiến diễn ra lúc 16h ngày 22/11/2026.
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