Từ diễn viên đến đạo diễn, Trần Bảo Sơn chuẩn bị gì cho lần trở lại màn ảnh sau 10 năm?

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn chính thức trở lại với điện ảnh hành động "Trên con đường mới". Không chỉ tái xuất trước ống kính, anh còn đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và hiện thực hóa dự án đã được ấp ủ trong nhiều năm.

Chia sẻ về quyết định lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn, Trần Bảo Sơn cho biết muốn kể câu chuyện bằng góc nhìn của chính mình, từ cảm xúc nhân vật đến cách thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh. Và việc trực tiếp "cầm trịch" giúp anh chủ động hơn trong cách phát triển nhân vật, tổ chức diễn biến câu chuyện và lựa chọn ngôn ngữ kể chuyện phù hợp với tinh thần của "Trên con đường mới".

Trần Bảo Sơn trở lại màn ảnh sau 10 năm, lần đầu vừa đạo diễn, sản xuất vừa là diễn viên.

Nam diễn viên sinh năm 1972 thừa nhận trong hành trình làm nghề anh may mắn khi có cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn giàu kinh nghiệm như: Hàm Trần, Victor Vũ, Lưu Huỳnh, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Phan Quang Bình, Nguyễn Hoàng Điệp,... để tích lũy thêm góc nhìn về cách kể chuyện bằng điện ảnh cũng như cách trao đổi với diễn viên và ê-kíp. “Mỗi đạo diễn đều có những thế mạnh của họ và tôi vô cùng may mắn khi được làm việc với những người đạo diễn giỏi như thế”, anh chia sẻ.

Một trong những điểm cộng gây chú ý trong dự án của Trần Bảo Sơn lần này là việc quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như: NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Juliet Bảo Ngọc, Quang Sự, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh,... Đây là kết quả của việc anh dành khoảng sáu tháng để tìm kiếm, tuyển chọn.

Trần Bảo Sơn làm đạo diễn phim đầu tay, dành 6 tháng tuyển chọn diễn viên.

Phim quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Quang Sự,...

Với vai trò đạo diễn, anh không đặt nặng việc chọn những gương mặt "bảo chứng phòng vé" mà chú trọng khả năng hóa thân và mức độ phù hợp của từng diễn viên với nhân vật. “Nếu là một gương mặt nổi tiếng nhưng không phù hợp với vai diễn thì khi lên phim khán giả sẽ khó tin vào nhân vật”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Về chỉ đạo diễn xuất, Trần Bảo Sơn cho rằng việc đồng thời đảm nhận ba vai trò giúp anh nắm bắt xuyên suốt tinh thần câu chuyện, định hướng sáng tạo và yêu cầu thể hiện của từng nhân vật. Nhờ đó, anh có thể truyền đạt cụ thể hơn về tính cách, tâm lý và cách xây dựng nhân vật đến các diễn viên, bảo đảm sự thống nhất giữa ý đồ đạo diễn và diễn xuất trên màn ảnh. “Từng là một diễn viên nên tôi hiểu và sẽ cố gắng giúp các bạn lột tả được hết khả năng trên màn ảnh rộng”, anh khẳng định.

Phim điện ảnh "Trên con đường mới" của Trần Bảo Sơn dự kiến phát hành vào Tết Dương lịch 01/01/2027.

Hé lộ hành trình làm phim "Trên con đường mới" của Trần Bảo Sơn.



