Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong 'Căn nhà không mái che', sở hữu 3 bằng đại học, nhan sắc quyến rũ ở tuổi 34

Thứ sáu, 12:00 06/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Đảm nhận vai cô Tươi bán bánh rán đầy cá tính trong "Căn nhà không mái che", nữ diễn viên Trang Moon không chỉ gây bão mạng xã hội với nét diễn duyên dáng mà còn bởi học vấn khủng và nhan sắc quyến rũ.

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 1.

Bộ phim "Căn nhà không mái che" lên sóng VTV3 để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Ở tuyến nhân vật phụ - cô Tươi (Trang Moon) bán bánh rán mới xuất hiện trong hai phân cảnh ngắn (mỗi phân cảnh chỉ khoảng 1 phút) nhưng đã lập tức "gây bão" mạng xã hội.

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 2.

Xuất hiện từ tập 3, chỉ với trích đoạn ngắn ngủi chặn xe tải dúi bánh rán cho bé Mai để "cưa" anh Toản (Duy Hưng) - bố của Mai và Triết, nhân vật cô Tươi bán bánh rán lập tức phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 3.

Sự duyên dáng, tưng tửng cùng chất giọng địa phương đặc trưng đã nhận về hàng triệu lượt "thả tim" và thích từ khán giả. Cô Tươi bán bánh rán đã gây sốt trên phim "Căn nhà không mái che".

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 4.

Trong phân đoạn ngắn ngủi khoảng 1 phút ở tập 5, khi nhân vật Tươi xuất hiện đi rao bánh rán giữa khu chợ quê tiếp tục khiến khán giả thích thú. Sự vô tư, duyên dáng và hết lòng vì "crush" của cô Tươi đã thổi một luồng gió tươi vui, làm dịu bớt những căng thẳng, kịch tính trong mạch phim.

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 5.

Tuy nhiên, trong tập 12 đã được phát sóng, nhân vật cô Tươi bán bánh rán lại vấp phải phản đối, tranh cãi dữ dội từ khán giả. Đầu tiên, Tươi vì thầm yêu Toản mà ghen tuông với Hạnh (Huyền Lizzie). Ngay giữa chợ, Tươi thể hiện thái độ hằn học, nghi ngờ chuyện Toản và Hạnh sống chung nhà là hành vi mờ ám.

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 6.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nghe lời tư vấn đểu của người khác, Tươi lên kế hoạch cho Toản "vào rọ". Tươi tổ chức bữa tiệc liên hoan, chuốc rượu cho Toản say mèm. Tươi nhân cơ hội này để "úp sọt" Toản, nhưng may mắn là có người bạn thân đến đón nên Toản đã tỉnh dậy và biết được việc làm xấu xa của Tươi.

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 7.

Đảm nhận vai Tươi bán bánh rán trong "Căn nhà không mái che" là Trang Moon. Vai diễn này đánh dấu sự trở lại phim truyền hình của cô sau hơn 4 năm vắng bóng để sinh con và theo học cao học. 

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 8.

Diễn viên Trang Moon tên thật là Nguyễn Thị Trang sinh năm 1992, từng là sinh viên của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" (2013), "Sống chung với mẹ chồng" (2017) và "Thương ngày nắng về" (2021). 

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 9.

Hơn 4 năm vắng bóng cũng là khoảng thời gian cô có nhiều thay đổi trong cuộc sống riêng. Trang Moon kết hôn với người yêu sau 6 năm tìm hiểu, lần lượt sinh hai con gái và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.


Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 10.

Trang Moon từng theo học tại 3 trường đại học gồm Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đại học Thương mại và Đại học Luật Hà Nội. Tháng 6/2026, cô nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Đại học Thương mại. Hành trình học tập của nữ diễn viên diễn ra song song với việc mang thai, sinh con và chăm sóc gia đình.

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 11.

Trang Moon sở hữu ngoại hình khá dễ thương, xinh xắn với phong cách ăn mặc sành điệu, gợi cảm.

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 12.

Ở tuổi 34, Trang Moon có cuộc sống tương đối kín tiếng bên chồng và hai con gái. Nữ diễn viên tiết lộ, ông xã là người hỗ trợ cô nhiều trong quá trình học thạc sĩ, đặc biệt là việc chăm sóc các con vào cuối tuần để vợ có thời gian đến trường.

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 13.

Khác với hình ảnh cô bán bánh rán có phần quê mùa, ăn mặc màu mè trên màn ảnh, ngoài đời nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, nữ tính.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

Diễn viên Trang Moon gây sốt với vai cô Tươi trong Căn nhà không mái che 2026 - Ảnh 14.Nhan sắc thăng hạng ở tuổi 43 của Lưu Hương Giang

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