Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong 'Căn nhà không mái che', sở hữu 3 bằng đại học, nhan sắc quyến rũ ở tuổi 34
GĐXH - Đảm nhận vai cô Tươi bán bánh rán đầy cá tính trong "Căn nhà không mái che", nữ diễn viên Trang Moon không chỉ gây bão mạng xã hội với nét diễn duyên dáng mà còn bởi học vấn khủng và nhan sắc quyến rũ.
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