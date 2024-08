Lộ diện 'con bạc bự' trong ổ nhóm dùng flycam cảnh giới để tổ chức đánh bạc trên sông Hồng

Thêm đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc hàng chục tỷ đồng lĩnh án Bố trí hệ thống flycam cảnh giới để tổ chức đánh bạc trên sông Hồng Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội

Như ANTĐ thông tin, đêm 26, rạng sáng 27-6-2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam phối hợp Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh và Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) triệt phá chuyên án; bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức “xóc đĩa” trên chiếc tàu không mang biển kiểm soát đang neo đậu ở vị trí gần giữa Sông Hồng, thuộc địa phận thôn 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam).

Đối tượng Dương

Cơ quan Công an thu giữ tang vật hơn 1,5 tỷ đồng; phương tiện đánh bạc cùng 2 chiếc tàu các đối tượng sử dụng để sát phạt; 9 ô tô, 20 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận để tổ chức đánh bạc, "nhà tổ chức" đã mua và cải tạo tàu, sau đó thường xuyên cho khoảng 30 đến 40 con bạc ở các tỉnh, thành phố tham gia sát phạt vào khung thời gian từ 22h tối đến 4h sáng hôm sau. Mỗi con bạc sẽ phải nộp 1 triệu đồng tiền phí tham gia.

Hình ảnh các con bạc bị bắt quả tang, và bị dẫn giải lên bờ

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định hành vi đánh bạc của Trần Văn Dương. Cụ thể, đêm 12, rạng sáng 13-6-2024, tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Dương cùng đồng bọn tham gia đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên 50 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Dương, cơ quan Công an thu giữ 1 xe ô tô, gần 2,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để bắt giữ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.