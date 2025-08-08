Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 sự kiện âm nhạc có quy mô: V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ. Hai chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 9 và 10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Điểm nhấn của "V Concert – Rạng rỡ Việt Nam" là sự tham gia của các các sĩ: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen Vâu, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Phương Mỹ Chi, 2pillz... Nghệ sĩ Xuân Hinh là khách mời đặc biệt của chương trình.

Đạo diễn/MC Nguyễn Diệp Chi - Giám đốc nội dung "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" và "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" chia sẻ: "V Concert mang một màu sắc riêng biệt với chủ đề 'Rạng rỡ Việt Nam' đầy ý nghĩa. Chương trình có sự góp mặt của ban nhạc Màu nước và dàn nhạc dân tộc do nhạc sĩ Đồng Quang Vinh chỉ huy.

Chúng tôi hy vọng màu sắc âm nhạc đương đại và dân gian sẽ được kết hợp nhuần nhuyễn dưới bàn tay 'phù thủy âm nhạc' của DTAP - 3 nhà sản xuất tài năng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của 'V Concert'. Tất cả hứa hẹn mang lại một không gian nghệ thuật rực rỡ và đầy tự hào trên một sân khấu có diện tích gần 2000m2".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị tốt nhất cho tiết mục của mình. Ảnh: BTC

Phụ trách âm nhạc của V Concert là DTAP. Ảnh: BTC

Ca sĩ Phương Mỹ Chi nói rằng, cô cực kỳ hạnh phúc cũng như là vinh dự khi được tham gia vào "V Concert".

"Mọi người thường nói đây là một concert quốc gia, tôi cảm thấy thật sự rất hào hứng và đã chuẩn bị rất kỹ cho những tiết mục của mình. Tôi xem trên mạng xã hội thì thấy sân khấu rất lớn. Tôi hơi hồi hộp một chút nhưng đã kịp chuẩn bị một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho khán giả, một ca khúc mà tôi đã từng chia sẻ dự định trình diễn trong đêm chung kết của chương trình "Sing Asia". Tôi đang rất là hào hứng và mong được gặp khán giả tại "V Concert", Phương Mỹ Chi tiết lộ.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Đêm diễn tiếp theo trong chuỗi sự kiện - "V Fest" mang lại một tinh thần mới, đầy hứng khởi đúng như tên gọi "V Fest - Thanh xuân rực rỡ". Khán giả sẽ cùng các nghệ sĩ hòa nhịp trong những ca khúc thịnh hành, những giai điệu sôi động, những điệu nhảy cuốn hút. Có những bài hát mới lần đầu tiên được giới thiệu trong chương trình với những tên tuổi như: BinZ, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Isaac, MONO, Bích Phương, Trang Pháp, Văn Mai Hương…

Ca sĩ Văn Mai Hương bộc bạch: "Tôi nghĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ là được đứng trên một sân khấu được đầu tư hoành tráng, công phu, một sân khấu lớn và rất đông nữa. Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu này chắc chắn sẽ rất thăng hoa.

Lần này, mỗi nghệ sĩ sẽ có 20 phút để trình bày các ca khúc của mình gửi tới khán giả và chắc chắn sẽ có ca khúc hit của tôi. Tôi sẽ hát "Ướt lòng" và đây sẽ là sân khấu lớn đầu tiên mà tôi mang ca khúc này cùng với live band lên để trình diễn trên sân khấu".

Isaac bày tỏ, khi nhận được lời mời "V Fest" anh cảm thấy rất là vui, thật sự là mình rất háo hức để được đến sân khấu và biểu diễn cho tất cả mọi người. Bởi Isaac biết đây là một sân khấu có sức chứa đến hơn 25.000 khán giả và sự dàn dựng tất cả mọi thứ từ âm thanh ánh, sáng sẽ rất là đầu tư, nhằm mang đến cho mọi người một chương trình phải nói là bùng nổ về mặt cảm xúc và thật nhiều điều tuyệt vời.

"Isaac nghĩ rằng là không quan trọng mình bao nhiêu tuổi, chỉ cần mình luôn luôn tâm niệm là hãy sống với tất cả những gì mình có thì chúng ta luôn luôn sẽ mang một trái tim rất là trẻ", nam ca sĩ cho biết.

Dàn line-up biểu diễn trong "Fest - Thanh xuân rực rỡ". Ảnh: BTC

Đồng hành cùng sự kiện âm nhạc "V Concert" và "V Fest", dự án thiện nguyện "Thư viện Niềm vui" cũng được triển khai nhằm dành tặng trẻ em vùng lũ và các vùng núi khó khăn trên cả nước.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sách, dự án Thư viện niềm vui còn hướng tới xây dựng những không gian đọc mở, sinh động, mang tính giáo dục trải nghiệm cao. Mỗi thư viện sẽ được trang bị thêm các nhạc cụ phù hợp với từng cấp học, từ đó khuyến khích trẻ em làm quen và phát triển năng khiếu âm nhạc.

Tính đến ngày 6/8/2025, tổng số tiền khán giả ủng hộ cho dự án Thư viện Niềm vui là hơn 3,15 tỷ đồng và hơn 20 nghìn cuốn sách. Dự án kỳ vọng trong 2 đêm concert V Concert và V Fest sắp tới sẽ tiếp tục nhận được những yêu thương của khán giả dành cho Thư viện Niềm vui.