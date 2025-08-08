Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'
GĐXH - Trước thềm "V Concert" và "V Fest", dàn sao như: Hà Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 sự kiện âm nhạc có quy mô: V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ. Hai chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 9 và 10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.
Điểm nhấn của "V Concert – Rạng rỡ Việt Nam" là sự tham gia của các các sĩ: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen Vâu, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Phương Mỹ Chi, 2pillz... Nghệ sĩ Xuân Hinh là khách mời đặc biệt của chương trình.
Đạo diễn/MC Nguyễn Diệp Chi - Giám đốc nội dung "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" và "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" chia sẻ: "V Concert mang một màu sắc riêng biệt với chủ đề 'Rạng rỡ Việt Nam' đầy ý nghĩa. Chương trình có sự góp mặt của ban nhạc Màu nước và dàn nhạc dân tộc do nhạc sĩ Đồng Quang Vinh chỉ huy.
Chúng tôi hy vọng màu sắc âm nhạc đương đại và dân gian sẽ được kết hợp nhuần nhuyễn dưới bàn tay 'phù thủy âm nhạc' của DTAP - 3 nhà sản xuất tài năng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của 'V Concert'. Tất cả hứa hẹn mang lại một không gian nghệ thuật rực rỡ và đầy tự hào trên một sân khấu có diện tích gần 2000m2".
Ca sĩ Phương Mỹ Chi nói rằng, cô cực kỳ hạnh phúc cũng như là vinh dự khi được tham gia vào "V Concert".
"Mọi người thường nói đây là một concert quốc gia, tôi cảm thấy thật sự rất hào hứng và đã chuẩn bị rất kỹ cho những tiết mục của mình. Tôi xem trên mạng xã hội thì thấy sân khấu rất lớn. Tôi hơi hồi hộp một chút nhưng đã kịp chuẩn bị một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho khán giả, một ca khúc mà tôi đã từng chia sẻ dự định trình diễn trong đêm chung kết của chương trình "Sing Asia". Tôi đang rất là hào hứng và mong được gặp khán giả tại "V Concert", Phương Mỹ Chi tiết lộ.
Đêm diễn tiếp theo trong chuỗi sự kiện - "V Fest" mang lại một tinh thần mới, đầy hứng khởi đúng như tên gọi "V Fest - Thanh xuân rực rỡ". Khán giả sẽ cùng các nghệ sĩ hòa nhịp trong những ca khúc thịnh hành, những giai điệu sôi động, những điệu nhảy cuốn hút. Có những bài hát mới lần đầu tiên được giới thiệu trong chương trình với những tên tuổi như: BinZ, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Isaac, MONO, Bích Phương, Trang Pháp, Văn Mai Hương…
Ca sĩ Văn Mai Hương bộc bạch: "Tôi nghĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ là được đứng trên một sân khấu được đầu tư hoành tráng, công phu, một sân khấu lớn và rất đông nữa. Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu này chắc chắn sẽ rất thăng hoa.
Lần này, mỗi nghệ sĩ sẽ có 20 phút để trình bày các ca khúc của mình gửi tới khán giả và chắc chắn sẽ có ca khúc hit của tôi. Tôi sẽ hát "Ướt lòng" và đây sẽ là sân khấu lớn đầu tiên mà tôi mang ca khúc này cùng với live band lên để trình diễn trên sân khấu".
Isaac bày tỏ, khi nhận được lời mời "V Fest" anh cảm thấy rất là vui, thật sự là mình rất háo hức để được đến sân khấu và biểu diễn cho tất cả mọi người. Bởi Isaac biết đây là một sân khấu có sức chứa đến hơn 25.000 khán giả và sự dàn dựng tất cả mọi thứ từ âm thanh ánh, sáng sẽ rất là đầu tư, nhằm mang đến cho mọi người một chương trình phải nói là bùng nổ về mặt cảm xúc và thật nhiều điều tuyệt vời.
"Isaac nghĩ rằng là không quan trọng mình bao nhiêu tuổi, chỉ cần mình luôn luôn tâm niệm là hãy sống với tất cả những gì mình có thì chúng ta luôn luôn sẽ mang một trái tim rất là trẻ", nam ca sĩ cho biết.
Đồng hành cùng sự kiện âm nhạc "V Concert" và "V Fest", dự án thiện nguyện "Thư viện Niềm vui" cũng được triển khai nhằm dành tặng trẻ em vùng lũ và các vùng núi khó khăn trên cả nước.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sách, dự án Thư viện niềm vui còn hướng tới xây dựng những không gian đọc mở, sinh động, mang tính giáo dục trải nghiệm cao. Mỗi thư viện sẽ được trang bị thêm các nhạc cụ phù hợp với từng cấp học, từ đó khuyến khích trẻ em làm quen và phát triển năng khiếu âm nhạc.
Tính đến ngày 6/8/2025, tổng số tiền khán giả ủng hộ cho dự án Thư viện Niềm vui là hơn 3,15 tỷ đồng và hơn 20 nghìn cuốn sách. Dự án kỳ vọng trong 2 đêm concert V Concert và V Fest sắp tới sẽ tiếp tục nhận được những yêu thương của khán giả dành cho Thư viện Niềm vui.
'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 8): Lộ diện dấu hiệu bảo kê mỏ đá gây bất ổn tại địa phươngXem - nghe - đọc - 17 phút trước
GĐXH - Trong tập 8 phim “Có anh, nơi ấy bình yên”, hé lộ những mối quan hệ mờ ám giữa quan chức, doanh nghiệp và các thế lực ngầm.
Thái Hoà vào vai không tặc máu lạnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - 'Vua phòng vé' Thái Hòa sau bộ phim "Địa đạo" đã thoát vai và trở thành tên cướp máy bay máu lạnh trong phim mới. Trong một phân cảnh, vì sự vô ý của mình, anh làm bạn diễn nữ bị đau.
V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - VTV liên tiếp công bố hai đại nhạc hội "khủng": V FEST - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Cả hai đều quy tụ dàn sao đình đám, hứa hẹn mang tới những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, việc diễn ra cùng thời điểm khiến khán giả không khỏi băn khoăn.
Giải mã sức hút phim trăm tỷ 'Mang mẹ đi bỏ'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
Chưa đầy một tuần, phim điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ" có Hồng Đào, Tuấn Trần đóng chính nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng và tạo được nhiều hiệu ứng tốt.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Mỏ đá bị quấy rối, chủ tịch xã như 'ngồi trên đống lửa'Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 phim "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy đối mặt áp lực từ người dân và chính quyền khi cứng rắn xử lý vi phạm trên địa bàn.
Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chi Pu mới đây đã trở thành "tân binh" của chương trình Sao Nhập Ngũ 2025. Cô muốn khoác lên mình bộ quân phục để hiểu hơn về truyền thống của gia đình.
Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếuXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào đóng chính nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé, chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần.
Sao Mai Nguyễn Thu Hằng xúc động hát 'Biết ơn chị Võ Thị Sáu' giữa hàng ngàn chiến sĩ trẻXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng hạnh phúc và rất tự hào khi được hòa giọng cùng các nghệ sĩ trẻ trong một chương trình đầy ý nghĩa như 'Khát vọng cống hiến'.
'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 7): Thiếu tá Huy tiếp tục gặp áp lực, mẹ bị người quen làm khóXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 7 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy đối mặt áp lực công việc, mẹ anh bị hàng xóm nhờ vả, trách móc.
'Mặt trời lạnh' tập cuối: Lam Anh bỏ đi, Sơn Dương đau khổ tìm kiếm khắp nơiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập cuối "Mặt trời lạnh", dù Sơn Dương tìm mọi cách hoà giải những đau thương của hai gia đình, nhưng Lam Anh vẫn không chấp nhận được sự thật phũ phàng.
Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếuXem - nghe - đọc
Bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào đóng chính nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé, chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần.