Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

Thứ sáu, 14:00 08/08/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trước thềm "V Concert" và "V Fest", dàn sao như: Hà Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 sự kiện âm nhạc có quy mô: V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ. Hai chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 9 và 10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Điểm nhấn của "V Concert – Rạng rỡ Việt Nam" là sự tham gia của các các sĩ: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen Vâu, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Phương Mỹ Chi, 2pillz... Nghệ sĩ Xuân Hinh là khách mời đặc biệt của chương trình.

Đạo diễn/MC Nguyễn Diệp Chi - Giám đốc nội dung "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" và "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" chia sẻ: "V Concert mang một màu sắc riêng biệt với chủ đề 'Rạng rỡ Việt Nam' đầy ý nghĩa. Chương trình có sự góp mặt của ban nhạc Màu nước và dàn nhạc dân tộc do nhạc sĩ Đồng Quang Vinh chỉ huy.

Chúng tôi hy vọng màu sắc âm nhạc đương đại và dân gian sẽ được kết hợp nhuần nhuyễn dưới bàn tay 'phù thủy âm nhạc' của DTAP - 3 nhà sản xuất tài năng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của 'V Concert'. Tất cả hứa hẹn mang lại một không gian nghệ thuật rực rỡ và đầy tự hào trên một sân khấu có diện tích gần 2000m2".

Hà Anh Tuấn trước giờ G đại nhạc hội V Concert – Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị tốt nhất cho tiết mục của mình. Ảnh: BTC

Hà Anh Tuấn trước giờ G đại nhạc hội V Concert – Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 5.

Phụ trách âm nhạc của V Concert là DTAP. Ảnh: BTC

Ca sĩ Phương Mỹ Chi nói rằng, cô cực kỳ hạnh phúc cũng như là vinh dự khi được tham gia vào "V Concert".

"Mọi người thường nói đây là một concert quốc gia, tôi cảm thấy thật sự rất hào hứng và đã chuẩn bị rất kỹ cho những tiết mục của mình. Tôi xem trên mạng xã hội thì thấy sân khấu rất lớn. Tôi hơi hồi hộp một chút nhưng đã kịp chuẩn bị một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho khán giả, một ca khúc mà tôi đã từng chia sẻ dự định trình diễn trong đêm chung kết của chương trình "Sing Asia". Tôi đang rất là hào hứng và mong được gặp khán giả tại "V Concert", Phương Mỹ Chi tiết lộ.

Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam' - Ảnh 3.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Đêm diễn tiếp theo trong chuỗi sự kiện - "V Fest" mang lại một tinh thần mới, đầy hứng khởi đúng như tên gọi "V Fest - Thanh xuân rực rỡ". Khán giả sẽ cùng các nghệ sĩ hòa nhịp trong những ca khúc thịnh hành, những giai điệu sôi động, những điệu nhảy cuốn hút. Có những bài hát mới lần đầu tiên được giới thiệu trong chương trình với những tên tuổi như: BinZ, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Isaac, MONO, Bích Phương, Trang Pháp, Văn Mai Hương…

Ca sĩ Văn Mai Hương bộc bạch: "Tôi nghĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ là được đứng trên một sân khấu được đầu tư hoành tráng, công phu, một sân khấu lớn và rất đông nữa. Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu này chắc chắn sẽ rất thăng hoa.

Lần này, mỗi nghệ sĩ sẽ có 20 phút để trình bày các ca khúc của mình gửi tới khán giả và chắc chắn sẽ có ca khúc hit của tôi. Tôi sẽ hát "Ướt lòng" và đây sẽ là sân khấu lớn đầu tiên mà tôi mang ca khúc này cùng với live band lên để trình diễn trên sân khấu".

Isaac bày tỏ, khi nhận được lời mời "V Fest" anh cảm thấy rất là vui, thật sự là mình rất háo hức để được đến sân khấu và biểu diễn cho tất cả mọi người. Bởi Isaac biết đây là một sân khấu có sức chứa đến hơn 25.000 khán giả và sự dàn dựng tất cả mọi thứ từ âm thanh ánh, sáng sẽ rất là đầu tư, nhằm mang đến cho mọi người một chương trình phải nói là bùng nổ về mặt cảm xúc và thật nhiều điều tuyệt vời.

"Isaac nghĩ rằng là không quan trọng mình bao nhiêu tuổi, chỉ cần mình luôn luôn tâm niệm là hãy sống với tất cả những gì mình có thì chúng ta luôn luôn sẽ mang một trái tim rất là trẻ", nam ca sĩ cho biết.

Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam' - Ảnh 4.

Dàn line-up biểu diễn trong "Fest - Thanh xuân rực rỡ". Ảnh: BTC

Đồng hành cùng sự kiện âm nhạc "V Concert" và "V Fest", dự án thiện nguyện "Thư viện Niềm vui" cũng được triển khai nhằm dành tặng trẻ em vùng lũ và các vùng núi khó khăn trên cả nước.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sách, dự án Thư viện niềm vui còn hướng tới xây dựng những không gian đọc mở, sinh động, mang tính giáo dục trải nghiệm cao. Mỗi thư viện sẽ được trang bị thêm các nhạc cụ phù hợp với từng cấp học, từ đó khuyến khích trẻ em làm quen và phát triển năng khiếu âm nhạc.

Tính đến ngày 6/8/2025, tổng số tiền khán giả ủng hộ cho dự án Thư viện Niềm vui là hơn 3,15 tỷ đồng và hơn 20 nghìn cuốn sách. Dự án kỳ vọng trong 2 đêm concert V Concert và V Fest sắp tới sẽ tiếp tục nhận được những yêu thương của khán giả dành cho Thư viện Niềm vui.

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng 8 bùng nổ với 4 'concert Quốc gia' không thể bỏ lỡ

Tháng 8 bùng nổ với 4 'concert Quốc gia' không thể bỏ lỡ

Bất ngờ sơ đồ sân khấu và giá vé sự kiện 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

Bất ngờ sơ đồ sân khấu và giá vé sự kiện 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

Cùng chuyên mục

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 8): Lộ diện dấu hiệu bảo kê mỏ đá gây bất ổn tại địa phương

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 8): Lộ diện dấu hiệu bảo kê mỏ đá gây bất ổn tại địa phương

Xem - nghe - đọc - 17 phút trước

GĐXH - Trong tập 8 phim “Có anh, nơi ấy bình yên”, hé lộ những mối quan hệ mờ ám giữa quan chức, doanh nghiệp và các thế lực ngầm.

Thái Hoà vào vai không tặc máu lạnh

Thái Hoà vào vai không tặc máu lạnh

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - 'Vua phòng vé' Thái Hòa sau bộ phim "Địa đạo" đã thoát vai và trở thành tên cướp máy bay máu lạnh trong phim mới. Trong một phân cảnh, vì sự vô ý của mình, anh làm bạn diễn nữ bị đau.

V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?

V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - VTV liên tiếp công bố hai đại nhạc hội "khủng": V FEST - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Cả hai đều quy tụ dàn sao đình đám, hứa hẹn mang tới những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, việc diễn ra cùng thời điểm khiến khán giả không khỏi băn khoăn.

Giải mã sức hút phim trăm tỷ 'Mang mẹ đi bỏ'

Giải mã sức hút phim trăm tỷ 'Mang mẹ đi bỏ'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

Chưa đầy một tuần, phim điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ" có Hồng Đào, Tuấn Trần đóng chính nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng và tạo được nhiều hiệu ứng tốt.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Mỏ đá bị quấy rối, chủ tịch xã như 'ngồi trên đống lửa'

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Mỏ đá bị quấy rối, chủ tịch xã như 'ngồi trên đống lửa'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 phim "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy đối mặt áp lực từ người dân và chính quyền khi cứng rắn xử lý vi phạm trên địa bàn.

Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đình

Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đình

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chi Pu mới đây đã trở thành "tân binh" của chương trình Sao Nhập Ngũ 2025. Cô muốn khoác lên mình bộ quân phục để hiểu hơn về truyền thống của gia đình.

Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu

Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào đóng chính nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé, chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng xúc động hát 'Biết ơn chị Võ Thị Sáu' giữa hàng ngàn chiến sĩ trẻ

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng xúc động hát 'Biết ơn chị Võ Thị Sáu' giữa hàng ngàn chiến sĩ trẻ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng hạnh phúc và rất tự hào khi được hòa giọng cùng các nghệ sĩ trẻ trong một chương trình đầy ý nghĩa như 'Khát vọng cống hiến'.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 7): Thiếu tá Huy tiếp tục gặp áp lực, mẹ bị người quen làm khó

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 7): Thiếu tá Huy tiếp tục gặp áp lực, mẹ bị người quen làm khó

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 7 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy đối mặt áp lực công việc, mẹ anh bị hàng xóm nhờ vả, trách móc.

'Mặt trời lạnh' tập cuối: Lam Anh bỏ đi, Sơn Dương đau khổ tìm kiếm khắp nơi

'Mặt trời lạnh' tập cuối: Lam Anh bỏ đi, Sơn Dương đau khổ tìm kiếm khắp nơi

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập cuối "Mặt trời lạnh", dù Sơn Dương tìm mọi cách hoà giải những đau thương của hai gia đình, nhưng Lam Anh vẫn không chấp nhận được sự thật phũ phàng.

Xem nhiều

Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu

Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu

Xem - nghe - đọc

Bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào đóng chính nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé, chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần.

Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đình

Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đình

Xem - nghe - đọc
'Mặt trời lạnh' tập cuối: Lam Anh bỏ đi, Sơn Dương đau khổ tìm kiếm khắp nơi

'Mặt trời lạnh' tập cuối: Lam Anh bỏ đi, Sơn Dương đau khổ tìm kiếm khắp nơi

Xem - nghe - đọc
'Mặt trời lạnh' bị chê và gây nhiều tranh cãi vì sao?

'Mặt trời lạnh' bị chê và gây nhiều tranh cãi vì sao?

Xem - nghe - đọc
'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 29): Lam Anh phát hiện bí mật đáng sợ của gia đình Sơn Dương

'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 29): Lam Anh phát hiện bí mật đáng sợ của gia đình Sơn Dương

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top