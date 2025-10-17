Mới nhất
Lọ Lem nhà MC Quyền Linh gây chú ý với vẻ đẹp 'nàng thơ' trong bộ ảnh mùa thu

Thứ sáu, 20:00 17/10/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, gây sốt với bộ ảnh thu ngọt ngào. Vẻ đẹp trong trẻo và phong cách tinh tế của cô thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 1.Ảnh cưới 20 năm trước của MC Quyền Linh, fan trầm trồ 'tuyệt đối điện ảnh'

GĐXH - MC Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới 20 năm trước kèm những lời chia sẻ lãng mạn tới bà xã và các con nhân một ngày kỷ niệm đặc biệt.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 2.

Mới đây, Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh - khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng tải loạt ảnh vào thu.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 3.

Trong khung hình, cô nàng xuất hiện với vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo, khoác lên mình chiếc váy hồng nhẹ nhàng, khoe nụ cười rạng rỡ và thần thái dịu dàng.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 4.

Điểm nhấn của bộ ảnh nằm ở cách phối trang phục đơn giản nhưng tinh tế: váy hồng pastel kết hợp giỏ cói và những bông sen hồng dịu dàng, tạo nên tổng thể hài hòa, thu hút ánh nhìn.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 5.

Hình ảnh của Lọ Lem nhà Quyền Linh nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Không ít bình luận ví cô như nữ chính bước ra từ cổ tích với làn da sáng mịn, đôi mắt biết nói và mái tóc đen óng ả buông lơi tự nhiên.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 6.

So với hình ảnh đáng yêu thuở nhỏ, hiện tại con gái Quyền Linh được nhận xét mang nét đẹp đài các, nữ tính nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, thuần khiết rất riêng.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 7.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô còn gây thiện cảm nhờ phong thái nhẹ nhàng và lối sống kín tiếng, đúng với hình ảnh gia đình nghệ sĩ mẫu mực mà khán giả luôn yêu mến.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 8.

Có thể nói, mỗi lần xuất hiện, Lọ Lem luôn để lại ấn tượng bởi nét đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 9.

Chính sự dung dị và tự nhiên ấy đã tạo nên sức hút riêng, khiến công chúng không thể rời mắt.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 10.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp ' nàng thơ ' trong bộ ảnh thu - Ảnh 11.

Lọ Lem đang theo học ngành Quản trị thiết kế thời trang tại Đại học RMIT và đã tự chủ tài chính từ sớm, còn mở quỹ từ thiện.

Doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ hình ảnh của con gái: "Thu Sài Gòn".

An Khánh
