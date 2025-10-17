Lọ Lem nhà MC Quyền Linh gây chú ý với vẻ đẹp 'nàng thơ' trong bộ ảnh mùa thu

Hình ảnh của Lọ Lem nhà Quyền Linh nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Không ít bình luận ví cô như nữ chính bước ra từ cổ tích với làn da sáng mịn, đôi mắt biết nói và mái tóc đen óng ả buông lơi tự nhiên.