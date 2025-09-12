Mới nhất
Ảnh cưới 20 năm trước của MC Quyền Linh, fan trầm trồ 'tuyệt đối điện ảnh'

Thứ sáu, 17:18 12/09/2025 | Giải trí
GĐXH - MC Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới 20 năm trước kèm những lời chia sẻ lãng mạn tới bà xã và các con nhân một ngày kỷ niệm đặc biệt.

MC Quyền Linh khen vợ bản lĩnh, dạy con gái Lọ Lem cách đối mặt áp lựcMC Quyền Linh khen vợ bản lĩnh, dạy con gái Lọ Lem cách đối mặt áp lực

Quyền Linh nói bà xã Dạ Thảo luôn bình tĩnh trong mọi tình huống và là hậu phương vững chắc cho anh. Con gái Lọ Lem tuy được nhiều đạo diễn mời đóng vai chính nhưng Quyền Linh từ chối.

Mới đây, Quyền Linh đăng tải lại hình ảnh cưới của mình và bà xã Dạ Thảo từ 20 năm trước. Trong bài viết, nam MC không giấu được sự xúc động khi gọi bà xã là "người tình 100 năm", nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối phương trong suốt hành trình gắn bó. "Thấm thoát đã tròn 20 năm rồi đó nha, người tình 100 năm của tôi ơi. Cảm ơn em yêu đã cùng đồng hành với anh suốt 20 năm nhé", Quyền Linh viết.

"20 năm trước, hai đứa gặp nhau với hai bàn tay trắng, không có gì. Sau 20 năm cố gắng nỗ lực, chúng ta đã có hai cô gái Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá, đúng không? Xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn cả nhà đã yêu thương", nam MC bày tỏ tình cảm dành cho bà xã Dạ Thảo.

Ảnh cưới 20 năm trước của MC Quyền Linh, fan trầm trồ 'tuyệt đối điện ảnh' - Ảnh 2.

Ảnh cưới 20 năm trước của MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo.

Ảnh cưới 20 năm trước của MC Quyền Linh, fan trầm trồ 'tuyệt đối điện ảnh' - Ảnh 3.

Quyền Linh chia sẻ hình ảnh vợ và các con nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Trong bài đăng, Quyền Linh chia sẻ 2 bức ảnh, một là hình cưới 20 năm trước, hai là khoảnh khắc hiện tại cả gia đình bên nhau. Dưới phần bình luận, bà xã Dạ Thảo cũng hạnh phúc chia sẻ: "Hạnh phúc nhất là có hai con gái yêu Mai Thảo Linh và Mai Thảo Ngọc đồng hành cùng ba mẹ". Hai cô con gái của cặp đôi cũng góp lời trong ngày kỷ niệm của bố mẹ. Lọ Lem nhắn nhủ: "Hihi yêu quá à" còn Hạt Dẻ dí dỏm viết: "Quá dễ thương luôn".

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng để lại lời chúc mừng hạnh phúc, khen ngợi tình cảm bền chặt sau hai thập kỷ gắn bó của cặp đôi. Thậm chí cũng có không ít bình luận khen nét đẹp "vượt thời gian" của cô dâu chú rể. "Cô chú rất đẹp đôi. Chúc gia đình Quyền Linh luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống"; "20 năm trước mà cô dâu xinh và không lỗi thời tí nào"; "Cô dâu vẫn đẹp như ngày ấy chỉ có giờ tuổi này lại lão hóa ngược trẻ trung sang chảnh hơn xưa, còn chú rể khỏi bàn cãi"... 

Quyền Linh thường chia sẻ ảnh gia đình và không giấu niềm tự hào về vợ con. Ảnh: FBNV

Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo là một trong những cặp vợ chồng được ngưỡng mộ tại showbiz Việt. Sau gần 20 năm bên nhau, cặp đôi có hai con gái Mai Thảo Linh (Lọ Lem) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ).

Hai người gặp nhau lần đầu tại TP.HCM năm 2001. Trải qua bốn năm hẹn hò, họ mới quyết định kết hôn năm 2005. Những năm đầu, việc bận rộn với nghề diễn, dẫn chương trình và sản xuất game show khiến Quyền Linh ít có thời gian dành cho gia đình, đặc biệt khi vợ mang thai và sinh con đầu lòng.

Những năm về sau, Quyền Linh cho biết anh dành nhiều thời gian phụ vợ việc nhà, đưa con đi học, đưa gia đình đi du lịch. Hiện tại, Quyền Linh vẫn duy trì công việc MC, đóng phim. Gần nhất, anh tham gia phim điện ảnh "Hai Muối", "Chốt đơn".

An Khánh
Top