Ảnh cưới 20 năm trước của MC Quyền Linh, fan trầm trồ 'tuyệt đối điện ảnh'
GĐXH - MC Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới 20 năm trước kèm những lời chia sẻ lãng mạn tới bà xã và các con nhân một ngày kỷ niệm đặc biệt.
Mới đây, Quyền Linh đăng tải lại hình ảnh cưới của mình và bà xã Dạ Thảo từ 20 năm trước. Trong bài viết, nam MC không giấu được sự xúc động khi gọi bà xã là "người tình 100 năm", nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối phương trong suốt hành trình gắn bó. "Thấm thoát đã tròn 20 năm rồi đó nha, người tình 100 năm của tôi ơi. Cảm ơn em yêu đã cùng đồng hành với anh suốt 20 năm nhé", Quyền Linh viết.
"20 năm trước, hai đứa gặp nhau với hai bàn tay trắng, không có gì. Sau 20 năm cố gắng nỗ lực, chúng ta đã có hai cô gái Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá, đúng không? Xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn cả nhà đã yêu thương", nam MC bày tỏ tình cảm dành cho bà xã Dạ Thảo.
Trong bài đăng, Quyền Linh chia sẻ 2 bức ảnh, một là hình cưới 20 năm trước, hai là khoảnh khắc hiện tại cả gia đình bên nhau. Dưới phần bình luận, bà xã Dạ Thảo cũng hạnh phúc chia sẻ: "Hạnh phúc nhất là có hai con gái yêu Mai Thảo Linh và Mai Thảo Ngọc đồng hành cùng ba mẹ". Hai cô con gái của cặp đôi cũng góp lời trong ngày kỷ niệm của bố mẹ. Lọ Lem nhắn nhủ: "Hihi yêu quá à" còn Hạt Dẻ dí dỏm viết: "Quá dễ thương luôn".
Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng để lại lời chúc mừng hạnh phúc, khen ngợi tình cảm bền chặt sau hai thập kỷ gắn bó của cặp đôi. Thậm chí cũng có không ít bình luận khen nét đẹp "vượt thời gian" của cô dâu chú rể. "Cô chú rất đẹp đôi. Chúc gia đình Quyền Linh luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống"; "20 năm trước mà cô dâu xinh và không lỗi thời tí nào"; "Cô dâu vẫn đẹp như ngày ấy chỉ có giờ tuổi này lại lão hóa ngược trẻ trung sang chảnh hơn xưa, còn chú rể khỏi bàn cãi"...
Quyền Linh thường chia sẻ ảnh gia đình và không giấu niềm tự hào về vợ con. Ảnh: FBNV
Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo là một trong những cặp vợ chồng được ngưỡng mộ tại showbiz Việt. Sau gần 20 năm bên nhau, cặp đôi có hai con gái Mai Thảo Linh (Lọ Lem) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ).
Hai người gặp nhau lần đầu tại TP.HCM năm 2001. Trải qua bốn năm hẹn hò, họ mới quyết định kết hôn năm 2005. Những năm đầu, việc bận rộn với nghề diễn, dẫn chương trình và sản xuất game show khiến Quyền Linh ít có thời gian dành cho gia đình, đặc biệt khi vợ mang thai và sinh con đầu lòng.
Những năm về sau, Quyền Linh cho biết anh dành nhiều thời gian phụ vợ việc nhà, đưa con đi học, đưa gia đình đi du lịch. Hiện tại, Quyền Linh vẫn duy trì công việc MC, đóng phim. Gần nhất, anh tham gia phim điện ảnh "Hai Muối", "Chốt đơn".
NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trướcGiải trí - 6 phút trước
GĐXH - Hồi tưởng về bộ phim "Lửa trung tuyến", NSND Ngọc Lan đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn và chuyện tình đẹp như mơ với NSND Ngô Mạnh Lân.
Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'Giải trí - 6 phút trước
GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?Giải trí - 53 phút trước
GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.
Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thuXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.
Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọngXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.
Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giảXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.
"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?Giải trí - 4 giờ trước
Từ cô gái 18 tuổi bước vào hôn nhân đầy bão tố, trải qua những trận đòn roi dã man đến mức rạn hộp sọ, Kiều Trinh - nữ diễn viên từng được mệnh danh “Nữ hoàng cảnh nóng” Vbiz nay ra sao sau bao biến cố cuộc đời?
Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bốGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - 2 con của NSND Trung Anh lúc nhỏ đều được các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của họ lại thẳng thắn, chân thật khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính NSND Trung Anh đã kể và bật cười vì điều này.
Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'Giải trí - 5 giờ trước
Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ phản hồi về tranh luận trái chiều xung quanh phim "Mưa đỏ".
Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờGiải trí
GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.