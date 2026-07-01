Lộ sắc vóc 'mong manh' của Á hậu Tường San ở những tháng cuối thai kỳ

1 ngày trước

GĐXH - Ngoài công việc diễn xuất và hoạt động trong lĩnh vực diễn viên, mẫu ảnh, Thùy Anh có cuộc sống đời thường giản dị như bao người khác. Dù hiện vẫn độc thân, nữ diễn viên lại tự nhận mình là một “bà mẹ đơn thân” khi đang chăm sóc 5 chú mèo mà cô yêu thương như những đứa con trong gia đình.