Lộ sắc vóc 'mong manh' của Á hậu Tường San ở những tháng cuối thai kỳ
GĐXH - Á hậu Tường San khoe nhan sắc rạng rỡ và phong cách thanh lịch khi đang mang thai con thứ hai. Cô nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng về vẻ đẹp và thần thái của mình.
Trước đó, người đẹp cũng đăng tải khoảnh khắc lộ bụng bầu ở những tháng cuối thai kỳ.
Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Tường San. Không ít người nhận xét cô ngày càng mặn mà, đằm thắm sau khi lập gia đình và chuẩn bị đón thêm thành viên mới.
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