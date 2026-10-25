Những loại hồng nào của Việt Nam đang được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường?

Hồng là một trong những loại trái cây nức tiếng tại châu Á, đặc biệt được ưa chuộng thưởng thức tại Việt Nam. Thức quả này thường được trồng trọt và thu hoạch ở những nơi vùng cao chẳng hạn như Đà Lạt, Lạng Sơn, Mộc Châu,… Hương vị hồng Việt Nam thường có vị ngọt thanh, đậm đà, thơm béo và bảo quản lâu.

Việt Nam là vùng đất có khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi để trồng nhiều giống hồng ngon. Tùy vùng miền và phương pháp canh tác, các loại quả hồng lại mang hương vị và đặc điểm riêng biệt, tạo nên sự phong phú trong văn hóa ẩm thực và giá trị dinh dưỡng.

Tùy theo sở thích của người tiêu dùng có thể lựa chọn loại hồng mình mong muốn.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hồng Việt Nam là một trong những loại trái cây "đặc sản" của mùa thu. Việt Nam là vùng đất có khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi để trồng nhiều giống hồng ngon. Tùy vùng miền và phương pháp canh tác, các loại quả hồng lại mang hương vị và đặc điểm riêng biệt, tạo nên sự phong phú trong văn hóa ẩm thực và giá trị dinh dưỡng. Hồng nước ta nổi tiếng với vị ngọt thanh, có thể bảo quản được lâu.

"Hồng là một trong những loại hoa quả được yêu thích trong mùa thu. Tùy vào từng thời điểm cũng như giống hồng sẽ có giá bán khác nhau. Hiện tại trên thị trường, hồng Việt Nam đang được bày bán rộng rãi, giá dao động từ 35.000 – 120.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng). Người tiêu dùng có thể thỏa thích lựa chọn những loại hồng theo sở thích, mỗi giống hồng lại có một ưu điểm riêng, loại nào cũng thơm ngon, hấp dẫn. Có loại giòn ngọt, loại lại mềm dẻo, trong veo như thạch, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe", chị Ngọc Lam (tiểu thương chợ Long Biên, Hà Nội chia sẻ.

Hồng là một trong những mặt hàng trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Một số giống hồng nổi tiếng của Việt Nam

Giống quả hồng giòn trứng lốc

Đây được xem là một trong những loại hồng đặc sản của Đà Lạt, thường có vào mùa thu. Hồng giòn trứng lốc thường có hình dáng to và thuôn tròn tương tự như trứng gà. Vỏ bên ngoài thường mang màu vàng đậm, khi chín vỏ sẽ chuyển dần sang màu đỏ cam. Hương vị của quả thường ngọt thanh và phần thịt giòn thơm.

Giống quả hồng Chín Nên

Là loại hồng giòn đặc sản Lâm Đồng, quả có vị ngọt thành, xốp, giòn, hầu hết không hạt, vỏ từ vàng nhạt đến vàng cam. Sở dĩ, quả được đặt là hồng Chín Nên là đằng sau đó có câu chuyện. Từ chục năm về trước tại vùng Phú Thuận, một người đàn ông tên là Chín Nên đã mang giống hồng này về lai tạo và trồng trọt thành công.

Giống quả hồng trứng lửa

Hồng trứng lửa là giống quả được trồng trọt nhiều tại Đà Lạt. Quả thường có hình dáng tương tự như trứng gà, vỏ có màu vàng óng. Phần thịt thường giòn xốp, ngọt thanh nhưng không quá đậm đà. Giống quả hồng này thường ăn giòn ngon hơn khi chín.

Hồng trứng lửa là giống quả được trồng trọt nhiều tại Đà Lạt.

Giống quả hồng chén Đà Lạt

Là một trong những giống quả hồng đặc sản xuất xứ Đà Lạt. Với mùa vụ thường bắt đầu trong khoảng tháng 9 và tháng 10. Là trái có kích thước to hơn so với các loại hồng khác. Vỏ quả có màu vang cam, căng bóng và khá mỏng. Hương vị của quả không có độ ngọt thanh như giống Chín Nên hay trứng lốc. Hơn nữa, hồng chén có độ giòn thịt chắc vô cùng đặc biệt.

Hồng trứng láng

Giống quả hồng trứng láng mang hình dáng giống như quả trứng gà, đó là lớp vỏ bên ngoài có độ trơn láng. Quả có hình dáng to và đa số không hạt, lúc chín vỏ quả chuyển từ vàng cam sang màu đỏ mọng. Phần thịt hồng trứng láng có kết cấu mềm và ngọt.

Hồng vuông đồng Đà Lạt

Là loại hồng mang hình dáng vuông dẹt và vỏ quả có màu vàng cam đồng rất đặc trưng. Về hương vị, hồng vuông đồng sở hữu hương thơm không trộn lẫn, giòn ngọt, không chát. So với các giống quả hồng khác, loại này thường có sản lượng thu hoạch thấp và giá thành thường cao.

Hồng chén đá

Giống quả hồng chén đá thường ngọt đậm so với nhiều loại hồng trên thị trường. Về đặc điểm, quả giòn ngọt, to như chén, vỏ vàng cam hoặc vàng tươi, thường không hạt hoặc ít hạt. Bên cạnh đó, loại hồng này có hương vị ngon thứ 2 chỉ đứng sau hồng Chín Nên. Tuy nhiên, hồng chén đá cần ủ hơi để loại bỏ độ chát khi thưởng thức mới có độ ngọt và giòn.

Hồng giòn Mộc Châu

Giống quả hồng giòn Mộc Châu thường có nguồn gốc từ loại hồng Fuyu đến từ Nhật Bản. Do đó, quả thường có hương vị ngọt mát, khi càng chín sẽ càng ngọt hơn. Dựa vào khẩu vị, bạn có thể chọn mua hồng chín vừa hoặc chín mọng để thưởng thức độ giòn đặc trưng.

Hồng Quế Hương

Thức quả được trồng trọt nhiều tại vùng Đơn Dương, Đà Lạt. Quả hồng Quế Hương sở hữu vị ngọt thanh, giòn, ít hạt với 1-2 hạt/quả. Quả thường to, thon dài và vỏ màu cam. Khi màu cam càng đậm thì vị càng ngon và ngọt.

Hồng tim son

Với hình dáng khác biệt nên được đặt tên là hồng tim son. Với đặc điểm là quả to đều, mọng nước, lớp vỏ trơn mướt màu vàng cam. Khi quả chín, vỏ sẽ chuyển thành màu đỏ rất bắt mắt. Phần thịt hồng giòn và ngọt thanh vừa, rất ít hoặc thường không hạt.

Hồng Tám Hải

Giống quả hồng Tám Hải thường có hình bầu dục, kích cỡ lớn, vỏ căng tròn, thuôn dài và có đến 4 khía trên bề mặt. Quả khi chín sẽ chuyển dần từ vàng thành đỏ cam. Phần thịt rất mọng nước, ít hạt từ 1-2/quả, ngọt mềm rất ngon.

Hồng Nhân Hậu

Hồng Nhân Hậu được đặt tên theo xã cũ thuộc huyện Lý Nhân, đến nay đổi tên mới thành xã Hòa Hậu, tỉnh Hà Nam. Quả cân đối và to, cầm nắm rất chắc tay, vỏ trơn láng, căng mọng. Khi chín, vỏ quả đổi từ đỏ tươi thành đỏ sẫm. Do lớp vỏ mỏng, nên khi chín thì chỉ cần bóc nhẹ là thưởng thức được ngay. Về hương vị, thịt hồng Nhân Hậu rất giòn ngọt và mọng nước.

Hồng có hương vị thơm ngon, ngọt thanh nên được nhiều người ưa thích.

Phân biệt hồng giòn Việt Nam và Trung Quốc

Để phân biệt hồng giòn Việt Nam và Trung Quốc, người tiêu dùng có thể dựa vào các yếu tố sau:

Mùa thu hoạch hồng

Hồng giòn Việt Nam: Mùa thu hoạch thường bắt đầu từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 12 tại Đà Lạt. Các loại hồng giòn ở miền Bắc như Mộc Châu, Lào Cai và Bắc Kạn thường thu hoạch từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 12.

Hồng giòn Trung Quốc: Hồng Trung Quốc có thể được trồng quanh năm, nên nếu bạn thấy hồng giòn vào mùa xuân hoặc mùa hè, khả năng cao đó là hồng Trung Quốc. Hãy cẩn thận khi mua hồng ngoài mùa thu hoạch chính của Việt Nam.

Màu sắc và kích cỡ quả

Hồng giòn Việt Nam: Kích cỡ quả thường vừa phải, có thể cầm vừa tay. Vỏ hồng có màu vàng cam tự nhiên, không quá rực rỡ và thường có thể thấy vết thâm hoặc lốm đốm nâu đen.

Hồng giòn Trung Quốc: Những quả hồng Trung Quốc thường to hơn, căng bóng, và màu sắc bắt mắt hơn. Nếu quả hồng có hình dáng quá đều hoặc có lớp phấn trắng quanh núm quả, bạn nên cẩn trọng vì có thể hồng đã được xử lý bằng hóa chất.

Mùi vị của hồng

Hồng giòn Việt Nam: Thường có vị ngọt thanh dịu nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Các loại hồng Việt Nam không bị chát và có kết cấu giòn khi ăn.

Hồng giòn Trung Quốc: Thường ngọt đậm hơn, có hậu vị hơi gắt và ít hương thơm. Hồng Trung Quốc thường ít mọng nước và hương vị không phong phú như hồng Việt Nam.

Thời gian bảo quản

Hồng giòn Việt Nam: Không được phun thuốc bảo quản, hồng Việt Nam thường chỉ giữ được tươi ngon trong khoảng 3-5 ngày ở nơi khô thoáng và tránh ánh nắng trực tiếp.

Hồng giòn Trung Quốc: Có thể tươi lâu hơn, từ 1-2 tuần nhờ vào hóa chất bảo quản. Nếu hồng giữ được lâu mà không bị hỏng, có thể đây là hồng Trung Quốc.