Loại củ được khuyến khích nên ăn hỗ trợ bổ phổi, ở thời điểm giao mùa

Ở thời tiết sang Thu, để tìm một món ăn hỗ trợ 'bổ phổi', thì củ sen là một loại thực phẩm đáng để lưu tâm.

Theo thông tin từ website Viện Dinh dưỡng Việt Nam thì củ sen có thành phần chủ yếu là nước và carbohydrate, đồng thời cung cấp chất xơ, vitamin C, một số vitamin nhóm B và khoáng chất như kali.

Trong đó, chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, giúp hỗ trợ nhu động ruột và tạo cảm giác no. Đặc điểm khiến củ sen được nhiều người yêu thích là kết cấu giòn khi nấu vừa tới. Nếu ninh lâu, củ sen trở nên mềm bở và có vị ngọt tự nhiên hơn.

Vào thời điểm giao mùa, một bát canh củ sen nấu cùng thịt nạc hoặc các loại rau củ khác có thể tạo thành món vừa dễ ăn vừa cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất.

Trong y học cổ truyền, củ sen còn được nhắc đến với nhiều công dụng khác nhau. Trên Báo Sức khỏe và Đời sống, ThS.BS Nguyễn Quang Dương (Khoa Ngoại, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) cũng cho biết, củ sen có vị ngọt, tính hàn khi còn tươi và tính ôn hơn sau khi được nấu chín.

Củ sen tươi có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, sinh tân chỉ khát, hỗ trợ giảm các triệu chứng nóng trong, khô miệng, chảy máu cam hoặc xuất huyết nhẹ do nhiệt. Củ sen nấu chín có tác dụng kiện tỳ, dưỡng vị, bổ huyết, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể phục hồi sau ốm bệnh.

Trong củ sen không chứa nhiều calo nhưng lại nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Củ sen có tác dụng điều hòa các nhu động ruột rất tốt, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn. Vì vậy mà củ sen rất phù hợp với những người đang ăn kiêng để giảm cân. Bên cạnh đó, củ sen cũng giúp phòng chống béo phì.

Nếu đưa củ sen vào thực đơn, cách tiếp cận hợp lý nhất vẫn là xem đây như một loại rau củ giàu chất xơ và vi chất, hỗ trợ bổ phổi ở thời điểm giao mùa.

Công thức chế biến các món ăn từ củ sen

Dưới đây là các công thức chế biến các món ăn từ củ sen bạn đọc có thể tham khảo:

1. Củ sen chiên giòn

2. Canh củ sen hầm xương

3. Củ sen kho nước tương





4. Củ sen hầm táo đỏ, hạt sen

Ảnh minh họa: TL

5. Cháo củ sen

6. Gỏi củ sen tôm thịt

7. Củ sen xào thịt bò

Ảnh minh họa: AI

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