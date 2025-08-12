Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến

Thứ ba, 07:19 12/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù có cái tên dân dã, nhưng những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe không hề kém cạnh các loại dược liệu quý giá.

Sâm đất - Loại củ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Đây là lợi ích nổi bật nhất của củ sâm đất. Loại củ này rất giàu fructo-oligosaccharides (FOS), một loại chất xơ hòa tan đặc biệt. Nhờ hàm lượng FOS cao, củ sâm đất là thực phẩm lý tưởng cho người tiểu đường. FOS không làm tăng lượng đường trong máu mà còn giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose. Thường xuyên ăn củ sâm đất sẽ giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn, giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường type 2.

Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 1.

Sâm đất ngọt mát lại tốt cho sức khỏe. Ảnh: Istock

Với những lợi ích sức khỏe toàn diện trên, củ sâm đất xứng đáng có mặt trong thực đơn hàng ngày của bạn. Hãy thử chế biến củ sâm đất thành các món ăn hấp dẫn như salad, canh, hoặc đơn giản là ăn sống để cảm nhận sự thay đổi tích cực cho cơ thể.

Các món ăn được chế biến từ củ sâm đất

Hầm xương, nấu canh

Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 2.

Bạn có thể nấu canh sâm đất cực kỳ mới lạ và ngon miệng. Khi nấu canh, sâm có vị ngọt, bùi lại thanh mát, hòa cùng vị ngọt thanh của xương hầm sẽ khiến cho cả nhà bạn mê tít.

Sâm đất xào thịt

Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 3.

Sâm đất xào thịt cũng là một món ăn tuyệt vời cho mâm cơm. Với mùi thơm như nhân sâm của sâm đất, hòa chung với mùi thơm lừng của thịt sẽ khiến bạn mê mẩn. Khi ăn thì vị ngọt ngọt từ sâm, dai dai từ miếng thịt, ăn hoài không ngán.

Gỏi sâm đất

Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 4.

Món gỏi, nộm giòn giòn, ăn vào cực kỳ thanh mát, điểm thêm vài con tôm nữa là thành món ăn tuyệt vời cho mùa hè.

Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 5.

Hương vị lạ lẫm của nó rất đáng để bạn thử cho bữa ăn gia đình.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món &quot;rồng xanh búi tó&quot;Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hè

Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hè

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH – Loại hạt này được dùng làm nước giải khát ngày hè mát bổ, được bán nhiều ở chợ Việt với giá rẻ bèo. Đây là bí quyết làm đồ uống đơn giản từ loại hạt này.

5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt

5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia, trước và sau đầu mùa thu, thời tiết vẫn còn oi bức. Chế độ ăn uống cần chú trọng dưỡng âm, làm bổ phổi để chăm sóc sức khỏe. Những món dưới đây giúp bồi bổ âm, làm ấm phổi và giải khát.

5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngon

5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngon

Ăn - 18 giờ trước

Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ bởi một số loại rau củ khi phơi khô vẫn có hương vị tuyệt vời, thậm chí còn ngon hơn lúc còn tươi.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.

Mẹ đảm Nghệ An gây sốt mạng với món trám nếp ngâm mắm

Mẹ đảm Nghệ An gây sốt mạng với món trám nếp ngâm mắm

Ăn - 23 giờ trước

Giữa mùa trám nếp chín rộ, mẹ đảm Nghệ An đã gây bão mạng với công thức trám nếp ngâm mắm nhĩ, món ăn dân dã nhưng ai nếm thử một lần cũng nhớ mãi.

Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiền

Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiền

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Gừng tươi - "vua gia vị" giúp tăng cường năng lượng, dương khí và rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch. Chỉ một mẩu gừng cay ấm, nhỏ xíu nhưng có tác dụng rất tốt trong mùa âm thịnh.

Mùa thu có 4 loại rau không thuốc trừ sâu lại cực tốt cho sức khỏe: Đem làm món xào hay nấu canh đều ngon

Mùa thu có 4 loại rau không thuốc trừ sâu lại cực tốt cho sức khỏe: Đem làm món xào hay nấu canh đều ngon

Ăn - 1 ngày trước

Hãy cùng khám phá 4 loại "rau" tuyệt vời xuất hiện sau tiết thu và những công thức chế biến các món rau này!

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bếp là “trận địa” chính của mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi dễ bị dầu mỡ bám dính, đặc biệt là sau những bữa chiên xào. Nếu để lâu, lớp dầu mỡ sẽ bám dày, ngả vàng và khó cọ rửa.

Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua 'phiên bản thật'

Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua 'phiên bản thật'

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn này hoàn thành có kết cấu tơi xốp, giòn như cơm rang nhưng lại ít calo hơn. Sự khéo léo kết hợp thêm rau củ cùng tôm khô khiến cho món ăn ngon không kém "phiên bản thật".

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong Đông y, củ mài có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tỳ, vị, phế và thận, được sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ chức năng thận.

Xem nhiều

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Ăn

GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà

5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà

Ăn
Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

Ăn
Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top