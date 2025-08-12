Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến
GĐXH - Dù có cái tên dân dã, nhưng những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe không hề kém cạnh các loại dược liệu quý giá.
Sâm đất - Loại củ kiểm soát đường huyết hiệu quả
Đây là lợi ích nổi bật nhất của củ sâm đất. Loại củ này rất giàu fructo-oligosaccharides (FOS), một loại chất xơ hòa tan đặc biệt. Nhờ hàm lượng FOS cao, củ sâm đất là thực phẩm lý tưởng cho người tiểu đường. FOS không làm tăng lượng đường trong máu mà còn giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose. Thường xuyên ăn củ sâm đất sẽ giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn, giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường type 2.
Với những lợi ích sức khỏe toàn diện trên, củ sâm đất xứng đáng có mặt trong thực đơn hàng ngày của bạn. Hãy thử chế biến củ sâm đất thành các món ăn hấp dẫn như salad, canh, hoặc đơn giản là ăn sống để cảm nhận sự thay đổi tích cực cho cơ thể.
Các món ăn được chế biến từ củ sâm đất
Hầm xương, nấu canh
Sâm đất xào thịt
Gỏi sâm đất
Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hèĂn - 13 giờ trước
GĐXH – Loại hạt này được dùng làm nước giải khát ngày hè mát bổ, được bán nhiều ở chợ Việt với giá rẻ bèo. Đây là bí quyết làm đồ uống đơn giản từ loại hạt này.
5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệtĂn - 17 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia, trước và sau đầu mùa thu, thời tiết vẫn còn oi bức. Chế độ ăn uống cần chú trọng dưỡng âm, làm bổ phổi để chăm sóc sức khỏe. Những món dưới đây giúp bồi bổ âm, làm ấm phổi và giải khát.
5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngonĂn - 18 giờ trước
Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ bởi một số loại rau củ khi phơi khô vẫn có hương vị tuyệt vời, thậm chí còn ngon hơn lúc còn tươi.
Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'Ăn - 21 giờ trước
GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.
Mẹ đảm Nghệ An gây sốt mạng với món trám nếp ngâm mắmĂn - 23 giờ trước
Giữa mùa trám nếp chín rộ, mẹ đảm Nghệ An đã gây bão mạng với công thức trám nếp ngâm mắm nhĩ, món ăn dân dã nhưng ai nếm thử một lần cũng nhớ mãi.
Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiềnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Gừng tươi - "vua gia vị" giúp tăng cường năng lượng, dương khí và rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch. Chỉ một mẩu gừng cay ấm, nhỏ xíu nhưng có tác dụng rất tốt trong mùa âm thịnh.
Mùa thu có 4 loại rau không thuốc trừ sâu lại cực tốt cho sức khỏe: Đem làm món xào hay nấu canh đều ngonĂn - 1 ngày trước
Hãy cùng khám phá 4 loại "rau" tuyệt vời xuất hiện sau tiết thu và những công thức chế biến các món rau này!
7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phútĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bếp là “trận địa” chính của mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi dễ bị dầu mỡ bám dính, đặc biệt là sau những bữa chiên xào. Nếu để lâu, lớp dầu mỡ sẽ bám dày, ngả vàng và khó cọ rửa.
Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua 'phiên bản thật'Ăn - 1 ngày trước
Món ăn này hoàn thành có kết cấu tơi xốp, giòn như cơm rang nhưng lại ít calo hơn. Sự khéo léo kết hợp thêm rau củ cùng tôm khô khiến cho món ăn ngon không kém "phiên bản thật".
Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong Đông y, củ mài có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tỳ, vị, phế và thận, được sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ chức năng thận.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.