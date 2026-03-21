Loại đá trừ tà đuổi ma kèm công dụng, cách dùng hiệu quả, chuẩn phong thuỷ
GĐXH - Trong phong thủy và quan niệm dân gian, đá trừ tà được xem là vật phẩm mang năng lượng tự nhiên có khả năng hấp thụ, chuyển hóa hoặc xua đuổi những nguồn khí tiêu cực xung quanh gia chủ.
Đá thạch anh tím - hấp thụ năng lượng xấu
Thạch anh tím có màu tím từ nhạt đến tím đậm, đôi khi ánh hồng hoặc ánh khói. Đá trong suốt hoặc bán trong, bề mặt khi đánh bóng có độ sáng cao. Tùy vào hàm lượng sắt và quá trình hình thành địa chất mà sắc tím có độ đậm nhạt khác nhau.
Thạch anh tím thuộc hành Hỏa (một số trường hợp quy về hành Thổ do nguồn gốc từ lòng đất), mang năng lượng thanh lọc mạnh. Đây là loại đá nổi tiếng trong việc: Trấn an tinh thần. Giảm căng thẳng, mất ngủ. Ổn định trường khí phòng ngủ. Hóa giải nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh gia chủ.
Dưới góc nhìn phong thủy, thạch anh tím có khả năng hấp thụ âm khí và chuyển hóa thành năng lượng trung tính. Khi gia chủ đặt đá trong không gian có khí trường nhiễu loạn (phòng ngủ bất an, khu vực gần bệnh viện, nghĩa trang…), đá sẽ giúp làm dịu dòng khí, giảm xung động tiêu cực.
Đặc biệt, với người thường xuyên gặp ác mộng, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, thạch anh tím hỗ trợ cân bằng lại trường năng lượng cá nhân.
Cách sử dụng: Đeo vòng tay, mặt dây chuyền để bảo vệ trường khí cá nhân. Đặt cụm thạch anh tím trong phòng ngủ để ổn định giấc ngủ. Đặt quả cầu thạch anh tím trên bàn làm việc để thanh lọc không gian. Đặt viên nhỏ dưới gối nếu thường xuyên ngủ không sâu.
Đối tượng nên sử dụng: Gia chủ mệnh Hỏa và mệnh Thổ. Người dễ căng thẳng, mất ngủ, tinh thần bất ổn. Người làm việc trong môi trường nhiều áp lực. Gia chủ muốn tăng sự tập trung và minh mẫn.
Đá thạch anh khói - hấp thụ và chuyển hoá năng lượng xấu
Thạch anh khói có màu nâu khói, xám đậm đến gần đen, trong suốt hoặc bán trong. Bề mặt khi đánh bóng có độ sáng sâu và ánh khói đặc trưng, tạo cảm giác trầm ổn và mạnh mẽ.
Thạch anh khói được xem là "lá chắn năng lượng". Với tông màu trầm thuộc hành Thổ, đá có khả năng hút và giữ lại dòng khí tiêu cực thay vì để chúng xâm nhập sâu vào gia trạch.
Gia chủ khi đặt thạch anh khói ở khu vực cửa ra vào hoặc góc nhà phạm sát sẽ giúp làm suy yếu âm khí trước khi lan tỏa vào không gian sống. Loại đá này nổi bật với khả năng: Hấp thụ âm khí nặng. Ổn định tâm lý khi lo âu, bất an. Bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng tiêu cực từ môi trường. Hỗ trợ cân bằng cảm xúc và nội tâm.
Cách sử dụng: Đeo vòng tay thạch anh khói khi đi đến nơi đông người hoặc môi trường phức tạp. Đặt quả cầu hoặc trụ đá gần cửa chính để hấp thụ khí xấu
Đặt viên nhỏ dưới gối nếu thường xuyên mất ngủ do bất an. Đặt tại góc phòng phạm thế xấu để ổn định trường khí.
Đối tượng sử dụng: Gia chủ mệnh Thổ và mệnh Kim. Người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc người khác. Nhà gần khu vực âm khí nặng hoặc thường xuyên bất an
Tourmaline đen - trấn tà, chống nhiễu năng lượng
Tourmaline đen (hay còn gọi là Schorl) có màu đen tuyền hoặc đen ánh nâu, cấu trúc dạng trụ dài với các rãnh dọc tự nhiên chạy song song thân đá.
Bề mặt khi đánh bóng có độ bóng vừa phải, không sáng gương như obsidian nhưng mang cảm giác chắc và nặng tay. Đá thô thường có hình dạng tinh thể rõ nét, thể hiện cấu trúc kết tinh đặc trưng.
Dưới góc nhìn phong thủy, tourmaline đen thuộc hành Thủy hoặc hành Thổ tùy trường phái, mang năng lượng hấp thụ mạnh và có khả năng "ghim" dòng khí tiêu cực xuống đất, giúp ổn định nền khí của không gian.
Khác với đá chỉ phản xạ năng lượng, tourmaline đen hoạt động theo cơ chế hút - chuyển hóa - trung hòa. Nhờ đó, gia chủ có thể giảm cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi ở lâu trong môi trường nhiều tạp khí. Tourmaline đen nổi tiếng với khả năng:
Trấn tà, ngăn chặn âm khí xâm nhập. Hấp thụ và trung hòa sóng năng lượng tiêu cực. Giảm nhiễu trường khí từ môi trường xung quanh. Tạo lớp bảo vệ ổn định cho gia chủ.
Cách sử dụng: Đeo vòng tay để bảo vệ trường khí cá nhân hằng ngày. Đặt đá thô hoặc trụ đá tại bàn làm việc để giảm nhiễu năng lượng.
Đặt gần cửa ra vào nhằm trấn tà và ổn định luồng khí vào nhà. Đặt ở góc phòng phạm sát để làm dịu trường khí.
Đối tượng nên sử dụng: Gia chủ mệnh Thủy và mệnh Mộc. Người làm việc trong môi trường nhiều thiết bị điện tử. Người nhạy cảm với năng lượng, dễ mệt mỏi khi ở nơi đông người. Nhà gần khu vực có khí trường hỗn tạp.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Vật phẩm phong thủy giải hạn tam tai 2026, mang đến bình an, may mắn cho gia chủỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Vật phẩm phong thuỷ giải hạn tam tai là một trong những phương pháp được nhiều gia chủ lựa chọn nhằm ổn định vận khí và giảm tác động tiêu cực trong giai đoạn tam tai.
Treo gì trước cửa nhà để trừ tà và hóa giải sát khí năm 2026Ở - 15 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, cửa chính được xem là nơi đón khí vào nhà, có ảnh hưởng đến vận may, sức khỏe và bình an của gia chủ. Việc treo vật phẩm phong thủy trước cửa nhà để trừ tà, hóa giải sát khí là một trong những cách được nhiều người áp dụng.
Tại sao không nên để cúc vạn thọ trên bàn thờ?Ở - 18 giờ trước
GĐXH - Cúc vạn thọ là một loài hoa đẹp và phổ biến trong các dịp Tết. Tuy nhiên, không nên để cúc vạn thọ trên bàn thờ vì một số lý do sau.
Từng phủ nhận kết hôn và được chia đôi tài sản từ Lý Hùng, 'gái nhảy' Minh Thư hiện sống ra sao?Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Không gian sống của diễn viên kiêm ca sĩ Minh Thư rộng khoảng 130 m2, được bố trí đồ đạc đơn giản, là nơi cô nghỉ ngơi mỗi khi về Việt Nam.
Đá thạch anh vụn rải nền nhà để trấn trạch đón vượng khíỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, ngày càng nhiều gia chủ lựa chọn rải đá thạch anh vụn lót nền nhà trước khi đổ bê tông để trấn trạch và ổn định địa khí.
Tiết Xuân Phân 2026 kéo dài bao lâu? Điều cần làm để kích hoạt tài lộc, sức khỏeỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Tiết Xuân Phân là một trong những thời điểm “vàng” trong năm khi âm dương cân bằng, vạn vật sinh sôi. Năm 2026, tiết khí này kéo dài hơn nửa tháng và được xem là giai đoạn thuận lợi để khởi sự, cải thiện vận khí và chăm sóc sức khỏe.
5 loại cây “nuốt” bụi mịn, lọc không khí tốt, nhiều gia đình được khuyên trồng trong nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là 5 loại cây cảnh thường được khuyên trồng trong nhà vì khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà và mang lại nhiều lợi ích cho không gian sống.
Loài cây xanh mướt giúp thu hút tài lộc và xua đuổi tà khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ít ai biết rằng, việc lựa chọn đúng loại cây, đặc biệt là cây cọ cảnh, đặt đúng vị trí theo phong thủy có thể mang lại những thay đổi tích cực, thu hút tài lộc, bình an và hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực.
Tại sao không thắp hương buổi tối muộn?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc thắp hương, thờ cúng tổ tiên, thần Phật tuyệt đối không được làm cho có lệ. Trong đó, một trong những điều nên tránh là thắp hương vào buổi tối muộn.
Ra mộ mà làm những việc này có thể ảnh hưởng đến vận khí và sự an yên của gia đạoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những điều kiêng kỵ khi ra mộ không chỉ là vấn đề tâm linh mà còn phản ánh đạo hiếu và sự tôn trọng của con cháu với người đã khuất. Đây là những điều kiêng kỵ khi đi ra mộ để bạn đọc tham khảo.
Dấu hiệu trong nhà có tà khí và cách nhận biếtỞ
GĐXH - Việc nhận biết sớm dấu hiệu trong nhà có tà khí đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe.