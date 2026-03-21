Loại đá trừ tà đuổi ma kèm công dụng, cách dùng hiệu quả, chuẩn phong thuỷ

Đá thạch anh tím - hấp thụ năng lượng xấu

Thạch anh tím có màu tím từ nhạt đến tím đậm, đôi khi ánh hồng hoặc ánh khói. Đá trong suốt hoặc bán trong, bề mặt khi đánh bóng có độ sáng cao. Tùy vào hàm lượng sắt và quá trình hình thành địa chất mà sắc tím có độ đậm nhạt khác nhau.

Thạch anh tím thuộc hành Hỏa (một số trường hợp quy về hành Thổ do nguồn gốc từ lòng đất), mang năng lượng thanh lọc mạnh. Đây là loại đá nổi tiếng trong việc: Trấn an tinh thần. Giảm căng thẳng, mất ngủ. Ổn định trường khí phòng ngủ. Hóa giải nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh gia chủ.

Dưới góc nhìn phong thủy, thạch anh tím có khả năng hấp thụ âm khí và chuyển hóa thành năng lượng trung tính. Khi gia chủ đặt đá trong không gian có khí trường nhiễu loạn (phòng ngủ bất an, khu vực gần bệnh viện, nghĩa trang…), đá sẽ giúp làm dịu dòng khí, giảm xung động tiêu cực.

Đặt quả cầu thạch anh tím trên bàn làm việc để thanh lọc không gian.

Đặc biệt, với người thường xuyên gặp ác mộng, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, thạch anh tím hỗ trợ cân bằng lại trường năng lượng cá nhân.

Cách sử dụng: Đeo vòng tay, mặt dây chuyền để bảo vệ trường khí cá nhân. Đặt cụm thạch anh tím trong phòng ngủ để ổn định giấc ngủ. Đặt quả cầu thạch anh tím trên bàn làm việc để thanh lọc không gian. Đặt viên nhỏ dưới gối nếu thường xuyên ngủ không sâu.

Đối tượng nên sử dụng: Gia chủ mệnh Hỏa và mệnh Thổ. Người dễ căng thẳng, mất ngủ, tinh thần bất ổn. Người làm việc trong môi trường nhiều áp lực. Gia chủ muốn tăng sự tập trung và minh mẫn.

Đá thạch anh khói - hấp thụ và chuyển hoá năng lượng xấu

Thạch anh khói có màu nâu khói, xám đậm đến gần đen, trong suốt hoặc bán trong. Bề mặt khi đánh bóng có độ sáng sâu và ánh khói đặc trưng, tạo cảm giác trầm ổn và mạnh mẽ.

Thạch anh khói được xem là "lá chắn năng lượng". Với tông màu trầm thuộc hành Thổ, đá có khả năng hút và giữ lại dòng khí tiêu cực thay vì để chúng xâm nhập sâu vào gia trạch.

Gia chủ khi đặt thạch anh khói ở khu vực cửa ra vào hoặc góc nhà phạm sát sẽ giúp làm suy yếu âm khí trước khi lan tỏa vào không gian sống. Loại đá này nổi bật với khả năng: Hấp thụ âm khí nặng. Ổn định tâm lý khi lo âu, bất an. Bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng tiêu cực từ môi trường. Hỗ trợ cân bằng cảm xúc và nội tâm.

Cách sử dụng: Đeo vòng tay thạch anh khói khi đi đến nơi đông người hoặc môi trường phức tạp. Đặt quả cầu hoặc trụ đá gần cửa chính để hấp thụ khí xấu

Đặt viên nhỏ dưới gối nếu thường xuyên mất ngủ do bất an. Đặt tại góc phòng phạm thế xấu để ổn định trường khí.

Đối tượng sử dụng: Gia chủ mệnh Thổ và mệnh Kim. Người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc người khác. Nhà gần khu vực âm khí nặng hoặc thường xuyên bất an

Tourmaline đen - trấn tà, chống nhiễu năng lượng

Tourmaline đen (hay còn gọi là Schorl) có màu đen tuyền hoặc đen ánh nâu, cấu trúc dạng trụ dài với các rãnh dọc tự nhiên chạy song song thân đá.

Bề mặt khi đánh bóng có độ bóng vừa phải, không sáng gương như obsidian nhưng mang cảm giác chắc và nặng tay. Đá thô thường có hình dạng tinh thể rõ nét, thể hiện cấu trúc kết tinh đặc trưng.

Dưới góc nhìn phong thủy, tourmaline đen thuộc hành Thủy hoặc hành Thổ tùy trường phái, mang năng lượng hấp thụ mạnh và có khả năng "ghim" dòng khí tiêu cực xuống đất, giúp ổn định nền khí của không gian.

Khác với đá chỉ phản xạ năng lượng, tourmaline đen hoạt động theo cơ chế hút - chuyển hóa - trung hòa. Nhờ đó, gia chủ có thể giảm cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi ở lâu trong môi trường nhiều tạp khí. Tourmaline đen nổi tiếng với khả năng:

Trấn tà, ngăn chặn âm khí xâm nhập. Hấp thụ và trung hòa sóng năng lượng tiêu cực. Giảm nhiễu trường khí từ môi trường xung quanh. Tạo lớp bảo vệ ổn định cho gia chủ.

Cách sử dụng: Đeo vòng tay để bảo vệ trường khí cá nhân hằng ngày. Đặt đá thô hoặc trụ đá tại bàn làm việc để giảm nhiễu năng lượng.

Đặt gần cửa ra vào nhằm trấn tà và ổn định luồng khí vào nhà. Đặt ở góc phòng phạm sát để làm dịu trường khí.

Đối tượng nên sử dụng: Gia chủ mệnh Thủy và mệnh Mộc. Người làm việc trong môi trường nhiều thiết bị điện tử. Người nhạy cảm với năng lượng, dễ mệt mỏi khi ở nơi đông người. Nhà gần khu vực có khí trường hỗn tạp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.