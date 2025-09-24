7 loại đồ uống buổi sáng giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể từ bên trong
GĐXH - Bắt đầu ngày mới khỏe mạnh với 7 loại đồ uống buổi sáng đơn giản, giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng tự nhiên.
Người đàn ông 33 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn sau khi ăn bún cáSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán thủng ruột non do dị vật và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.
8 món ăn quen thuộc giàu canxi, giúp xương chắc 'như thép' mà ai cũng nên biếtSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Không chỉ sữa mới nhiều canxi, 8 thực phẩm quen thuộc này chính là “bùa hộ mệnh” cho xương chắc khỏe.
Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuốiY tế - 4 giờ trước
GĐXH - Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc.
5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn'Sống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Một số bệnh có tỷ lệ mắc cao đáng kinh ngạc ở người cao tuổi, nhiều khi tưởng chừng đã khỏi, nhưng chẳng bao lâu sau lại tái phát.
Bác sĩ bóc trần sự thật loại thuốc 'cháu đi làm xa gửi về cho bà chữa bệnh'Sống khỏe - 8 giờ trước
Bà M. thường xuyên sử dụng thuốc do cháu ở xa gửi về nhưng toàn bộ số thuốc trên được bác sĩ cảnh báo không rõ nguồn gốc, nguy cơ gây biến chứng nặng.
Đẹp dáng – sáng da không cần mỹ phẩm: Top 4 rau củ 'thần thánh' chị em nhất định phải biếtSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Đẹp dáng, sáng da chưa bao giờ dễ đến thế – 4 loại rau củ “ngon, bổ, rẻ” này chính là bí quyết để bạn tự tin rạng rỡ mỗi ngày.
Hướng dẫn chi tiết cách ăn uống, kiểm soát cân nặng hợp lý cho thai phụ để tránh mắc đái tháo đường thai kỳMẹ và bé - 21 giờ trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, phụ nữ có thai đặc biệt các thai phụ trên 35 tuổi, thừa cân, béo phì, có tiền sử sinh con to… cần điều chỉnh lối sống (ăn tiết chế, tăng cường vận động) để dự phòng nguy cơ mắc đái tháo đường trong thai kỳ.
Dùng thuốc điều trị bệnh ngoài da sai chỉ định, người đàn ông ngộ độc, nguy cơ nhiễm trùng toàn thânSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 4 tuần uống sai liều thuốc so với chỉ định của bác sĩ, người bệnh xuất hiện trợt loét, hoại tử da – niêm mạc lan rộng, suy tủy, giảm tiểu cầu và bạch cầu, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân.
Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rờiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời.
Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặpMẹ và bé
GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.