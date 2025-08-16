Uống nước mía kiểu này cực tốt cho sức khỏe không phải ai cũng biết
Nước mía là thức uống giải khát tuyệt vời, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Tuy nhiên, việc uống nước mía không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dưới đây là 5 cách uống nước mía thông minh, vừa giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon, vừa đảm bảo sức khỏe.
Hãy cẩn thận về số lượng
Theo Times of India, 200ml nước mía chứa khoảng 43g đường, vượt quá giới hạn hàng ngày. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị nên uống 100ml hoặc nửa ly nước mía mỗi ngày. Uống nước mía với lượng vừa phải sẽ không gây tăng đột biến lượng đường hoặc tăng cân không mong muốn. Bạn cũng có thể uống nước mía kèm với bữa ăn giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định.
Tránh thêm chất tạo ngọt
Nước mía vốn đã ngọt, nên việc thêm đường, mật ong hoặc các loại trái cây ngọt như xoài có thể làm tăng chỉ số đường huyết. Điều này có thể dẫn đến tiêu thụ quá nhiều calo và làm tăng đường huyết nhanh chóng. Vì vậy, hãy uống nước mía nguyên chất hoặc xay nhuyễn với bạc hà hoặc chanh để tăng thêm hương vị và lợi ích cho sức khỏe như cải thiện tiêu hóa và miễn dịch. Hơn nữa, việc bổ sung chúng tạo nên hương vị tươi mát mà không cần thêm đường.
Uống đúng thời điểm
Thời điểm uống nước mía là quan trọng nhất. Hãy uống vào giữa ngày, khi cơ thể cần năng lượng tối đa. Không uống khi bụng đói hoặc vào buổi tối vì có thể dẫn đến lượng đường tăng đột ngột và thậm chí gây khó tiêu. Bạn cũng có thể dùng nước mía cùng với các món ăn nhẹ giàu protein như các loại hạt và sữa chua để ổn định lượng đường trong máu.
Hãy luôn ghi nhớ sự tươi mới và vệ sinh
Những người bán nước mía ven đường không phải lúc nào cũng đặt vấn đề vệ sinh lên hàng đầu. Do đó, nước mía bán ra có thể bị nhiễm bẩn. Hãy luôn đảm bảo nước mía được ép tươi và chế biến trong điều kiện sạch sẽ để tránh vi khuẩn, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với nước bẩn, đồng thời vẫn giữ được đầy đủ dưỡng chất.
Cân bằng lượng calo nạp vào với hoạt động thể chất
Nước mía rất giàu calo, do đó, một lối sống năng động sẽ giúp ngăn ngừa tăng cân không cần thiết. Nếu bạn uống nước mía mỗi ngày, hãy đảm bảo bạn cũng tham gia các hoạt động như đi bộ, yoga hoặc tập thể dục nhẹ nhàng để loại bỏ calo dư thừa. Ngoài ra, hãy uống nhiều nước và ăn uống cân bằng để giảm thiểu tác động tổng thể của đường lên cơ thể.
Uống nước mía kết hợp với tắc và chanh dây
Nếu bạn muốn có một thức uống độc đáo, lạ miệng, hãy thử kết hợp nước mía với tắc và chanh dây. Vị chua của tắc và chanh dây sẽ làm giảm độ ngọt gắt của nước mía, tạo nên một hương vị hài hòa, dễ uống. Cả tắc và chanh dây đều giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa và làm đẹp da.Tắc và chanh dây giúp kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng. Thức uống này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể, đặc biệt tốt trong những ngày hè oi ả.
