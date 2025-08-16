Mới nhất
Bất ngờ với 7 loại thực phẩm ‘cứu nguy’ vòng 1, giảm nguy cơ ung thư vú đến khó tin

Thứ bảy, 08:10 16/08/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Chỉ cần bổ sung đúng 7 loại thực phẩm này, bạn đã giúp cơ thể giảm nguy cơ ung thư vú và giữ sức khỏe vòng 1 bền lâu.

Bất ngờ với 7 loại thực phẩm ‘cứu nguy’ vòng 1, giảm nguy cơ ung thư vú đến khó tin- Ảnh 1.

Những thực phẩm giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư vú.

Bất ngờ với 7 loại thực phẩm ‘cứu nguy’ vòng 1, giảm nguy cơ ung thư vú đến khó tin- Ảnh 2.Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngày

GĐXH - Nhiều món ăn tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư vú. Đây là 6 nhóm thực phẩm các chuyên gia khuyên nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe.

Bất ngờ với 7 loại thực phẩm ‘cứu nguy’ vòng 1, giảm nguy cơ ung thư vú đến khó tin- Ảnh 3.11 nguyên nhân gây ung thư vú – Kẻ sát thủ thầm lặng đe dọa hàng triệu phụ nữ Việt

GĐXH - Ung thư vú là “kẻ thù thầm lặng” của phụ nữ. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp chị em phòng tránh và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Bất ngờ với 7 loại thực phẩm ‘cứu nguy’ vòng 1, giảm nguy cơ ung thư vú đến khó tin- Ảnh 4.Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ

GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.

Bất ngờ với 7 loại thực phẩm ‘cứu nguy’ vòng 1, giảm nguy cơ ung thư vú đến khó tin- Ảnh 5.Ung thư vú: 'Kẻ thù' số 1 của phụ nữ và cách 'chặn đứng' ngay từ đầu

GĐXH - Ung thư vú là bệnh hàng đầu ở nữ giới nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm; bỏ qua tầm soát đồng nghĩa đánh mất cơ hội vàng bảo vệ sức khỏe.


 

Bảo An
Tòa soạn Quảng cáo
Top