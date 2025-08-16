Bất ngờ với 7 loại thực phẩm ‘cứu nguy’ vòng 1, giảm nguy cơ ung thư vú đến khó tin

23 giờ trước

GĐXH - Các nghiên cứu cho thấy, đàn ông có lá gan khỏe mạnh thường có 4 đặc điểm chung. Những trạng thái sinh lý tưởng chừng bình thường này, trên thực tế, lại là những tín hiệu cho thấy gan đang khỏe.