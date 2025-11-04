Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Loại quả giàu vitamin C hơn cam, ăn sống hay nấu chín đều giúp đẹp da và ngừa bệnh mãn tính hiệu quả

Thứ ba, 18:59 04/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ăn nhiều loại rau quả giàu carotene như ớt chuông sẽ trực tiếp làm giảm nguy cơ ung thư vòm họng, ung thư khoang miệng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi.

Ăn ớt chuông vàng có tốt không?

Ớt chuông vàng là nguồn giàu chất chống oxy hóa và vitamin, đặc biệt có hàm lượng vitamin C tối đa hơn so với các loại ớt chuông khác.

Theo Bác sĩ dinh dưỡng Veena V( ở Ấn Độ), ớt chuông vàng có thể ăn sống hay nấu chín. Đây là một nguyên liệu bổ sung tuyệt vời cho các món xào, salad cũng như cà ri và bánh mì sandwich.

Loại quả giàu vitamin C hơn cam, ăn sống hay nấu chín đều giúp đẹp da và ngừa bệnh mãn tính hiệu quả - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không giống như các loại ớt khác như ớt đỏ và ớt xanh, ớt chuông vàng không cay nên phù hợp với mọi sở thích, kể cả trẻ nhỏ cũng như những người nhạy cảm với nhiệt. Chúng cũng có hàm lượng đáng kể các vitamin và chất chống oxy hóa quan trọng, góp phần hướng tới việc nuôi dưỡng lành mạnh.

Về hàm lượng vitamin C, ớt chuông vàng chứa nhiều nhất. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alchemy, ớt chuông vàng có trung bình 159,61 mg trên 100 g, so với ớt xanh (16,52 mg), ớt cam (121,38 mg) và ớt đỏ (81,19 mg) trên 100 g.

Mặc dù một số nguồn khác đưa ra số liệu hơi khác, nhưng loại ớt chuông chín vàng chứa nhiều vitamin C hơn hẳn. Dinh dưỡng này rất quan trọng cho chức năng miễn dịch và sản xuất collagen, hỗ trợ làn da, mạch máu và mô liên kết khỏe mạnh.

Công dụng của ớt chuông vàng với sức khỏe

Hỗ trợ giảm cân

Ớt chuông chứa ít calo, chất béo và không có cholesterol. Ăn các loại ớt này sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn bởi khả năng sinh nhiệt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. 

Hơn nữa, chất xơ trong những loại ớt này giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột. Chúng còn bảo vệ ruột khỏi các vi khuẩn có hại, chống nguy cơ ung thư ruột kết, giúp điều trị táo bón và hội chứng ruột kích thích.

Loại quả giàu vitamin C hơn cam, ăn sống hay nấu chín đều giúp đẹp da và ngừa bệnh mãn tính hiệu quả - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, màu sáng của ớt chuông vàng gợi ý về khả năng chống oxy hóa và chống viêm của chúng. Nói cách khác, ớt chuông vàng chứa các hợp chất phenolic và flavonoid như quercetin, luteolin và capsaicinoid, giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa. Điều này có thể hỗ trợ sức khỏe lâu dài bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa như bệnh tim mạch, tiểu đường, Alzheimer và một số loại ung thư.

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Theo báo cáo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nutrients năm 2014: Ăn nhiều loại rau quả giàu carotene như ớt chuông sẽ trực tiếp làm giảm nguy cơ ung thư vòm họng, ung thư khoang miệng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi.

Làm sáng và tăng độ đàn hồi cho da

Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, ớt chuông có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do, là nguyên nhân gây lão hóa da. Đặc biệt, vitamin C có tác dụng thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp làn da bạn săn chắc và luôn khỏe mạnh trước các tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài.

Loại quả giàu vitamin C hơn cam, ăn sống hay nấu chín đều giúp đẹp da và ngừa bệnh mãn tính hiệu quả - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

 4 nhóm người không nên ăn ớt chuông

- Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, yếu hoặc mắc bệnh về đường ruột thì không nên dùng ớt chuông sống.

- Bệnh nhân bị trĩ, viêm loét dạ dày, viêm thực quản không ăn ớt chuông.

- Những bệnh nhân mắc bệnh về mắt nên ăn ít hoặc không nên ăn.

- Những người bị sốt, cao huyết áp, lao phổi nên thận trọng khi ăn ớt chuông.

Nên ăn ớt chuông sống hay nấu chín để có lợi cho sức khỏe?Nên ăn ớt chuông sống hay nấu chín để có lợi cho sức khỏe?

Ớt chuông sống hay được xào, nấu chín tốt hơn cho sức khỏe luôn là băn khoăn của nhiều người. Tìm hiểu ưu nhược điểm của cả hai cách ăn để chọn phương pháp ăn ớt chuông thông minh và hiệu quả nhất cho sức khỏe.


M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nên ăn ớt chuông sống hay nấu chín để có lợi cho sức khỏe?

Nên ăn ớt chuông sống hay nấu chín để có lợi cho sức khỏe?

Loại rau Việt cay hơn cả ớt, không trồng vẫn mọc um tùm lại cực tốt cho sức khỏe

Loại rau Việt cay hơn cả ớt, không trồng vẫn mọc um tùm lại cực tốt cho sức khỏe

Ớt cực tốt nhưng cũng 'cực độc' với những người này

Ớt cực tốt nhưng cũng 'cực độc' với những người này

4 lợi ích của việc ăn ớt để giảm cân nhưng 2 kiểu người này tuyệt đối không nên ăn cay

4 lợi ích của việc ăn ớt để giảm cân nhưng 2 kiểu người này tuyệt đối không nên ăn cay

Đây là cách ăn ớt chuông tốt nhất giúp chống lại các bệnh mãn tính, rất có thể bạn chưa biết

Đây là cách ăn ớt chuông tốt nhất giúp chống lại các bệnh mãn tính, rất có thể bạn chưa biết

Cùng chuyên mục

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Sống khỏe - 19 phút trước

Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Sống khỏe - 24 phút trước

Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...

Từ bữa ăn đến vòng tay yêu thương: Chăm sóc trẻ nhiễm HIV đúng cách tại nhà

Từ bữa ăn đến vòng tay yêu thương: Chăm sóc trẻ nhiễm HIV đúng cách tại nhà

Mẹ và bé - 2 giờ trước

GĐXH - Trẻ em nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và phát triển bình thường nếu được chăm sóc đúng cách tại nhà. Từ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân đến hỗ trợ tâm lý – mọi bước chăm sóc đều góp phần nâng đỡ thể chất lẫn tinh thần cho trẻ. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia y tế giúp cha mẹ đồng hành cùng con an toàn và hiệu quả.

Những điều cần lưu ý trong phép dưỡng sinh mùa lạnh

Những điều cần lưu ý trong phép dưỡng sinh mùa lạnh

Sống khỏe - 4 giờ trước

Để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh, các phương pháp phòng bệnh và dưỡng sinh cần được chú trọng, giúp cơ thể thích nghi với thời tiết, tăng sức đề kháng và phòng ngừa cảm nhiễm.

Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Mẹ và bé - 10 giờ trước

GĐXH - Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A có biểu hiện sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất 41°C. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng đáp ứng chậm.

5 loại rau gia vị được ví dược liệu trong nhà vào mùa thu

5 loại rau gia vị được ví dược liệu trong nhà vào mùa thu

Sống khỏe - 12 giờ trước

5 loại rau gia vị không chỉ làm phong phú hương vị món ăn trong mùa thu mà còn là “dược liệu tại gia” giúp bạn chống lại ảnh hưởng của thay đổi thời tiết với sức khỏe.

5 hành vi đẩy nhanh quá trình lão hóa: Thức khuya chỉ xếp thứ ba, hành vi thứ nhất nhiều người mắc phải

5 hành vi đẩy nhanh quá trình lão hóa: Thức khuya chỉ xếp thứ ba, hành vi thứ nhất nhiều người mắc phải

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Những lựa chọn hàng ngày tưởng chừng nhỏ bé đang âm thầm viết nên câu chuyện về tuổi tác của bạn, đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh

Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Sụt cân, mệt mỏi và thiếu năng lượng là những thách thức phổ biến ở người nhiễm HIV. Việc tăng cân đúng cách không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe tổng thể. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm giàu năng lượng và thói quen sinh hoạt khoa học, giúp người nhiễm HIV tăng cân an toàn và sống khỏe mỗi ngày.

Huyết áp tăng cao, người phụ nữ 39 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguy cơ mắc bệnh thận mạn

Huyết áp tăng cao, người phụ nữ 39 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguy cơ mắc bệnh thận mạn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Huyết áp tăng cao tới 200/140 mmHg, chị Vi đi khám phát hiện phát hiện đạm niệu, nguy cơ cao tiến triển thành bệnh thận mạn.

Long Châu nâng tầm hợp tác chiến lược với tập đoàn Abbott, hợp lực chăm sóc sức khỏe người Việt

Long Châu nâng tầm hợp tác chiến lược với tập đoàn Abbott, hợp lực chăm sóc sức khỏe người Việt

Sống khỏe - 1 ngày trước

Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng tập đoàn chăm sóc sức khỏe Abbott ký kết biên bản nâng tầm hợp tác chiến lược toàn diện.

Xem nhiều

5 sai lầm phổ biến khi ăn trứng vào buổi sáng nhiều người mắc phải: Ăn thế này mới bổ dưỡng, tránh rủi ro cho sức khỏe!

5 sai lầm phổ biến khi ăn trứng vào buổi sáng nhiều người mắc phải: Ăn thế này mới bổ dưỡng, tránh rủi ro cho sức khỏe!

Sống khỏe

GĐXH - Ăn trứng buổi sáng là lựa chọn của nhiều người, vừa đơn giản lại vừa bổ sung năng lượng, nhưng rất nhiều người đã ăn trứng hàng chục năm mà không nhận ra mình đang mắc phải những cách ăn sai lầm.

5 hành vi đẩy nhanh quá trình lão hóa: Thức khuya chỉ xếp thứ ba, hành vi thứ nhất nhiều người mắc phải

5 hành vi đẩy nhanh quá trình lão hóa: Thức khuya chỉ xếp thứ ba, hành vi thứ nhất nhiều người mắc phải

Sống khỏe
Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đông

Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đông

Bệnh thường gặp
Loại củ được người Nhật ví như nhân sâm, tổ yến, người Việt trồng được nhưng nhiều người không biết ăn

Loại củ được người Nhật ví như nhân sâm, tổ yến, người Việt trồng được nhưng nhiều người không biết ăn

Bệnh thường gặp
Loại rau rẻ tiền bán đầy chợ, người Việt nên ăn để ngừa viêm họng, giảm ho khi trời lạnh

Loại rau rẻ tiền bán đầy chợ, người Việt nên ăn để ngừa viêm họng, giảm ho khi trời lạnh

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top