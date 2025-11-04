Loại quả giàu vitamin C hơn cam, ăn sống hay nấu chín đều giúp đẹp da và ngừa bệnh mãn tính hiệu quả

Ăn ớt chuông vàng có tốt không?

Ớt chuông vàng là nguồn giàu chất chống oxy hóa và vitamin, đặc biệt có hàm lượng vitamin C tối đa hơn so với các loại ớt chuông khác.

Theo Bác sĩ dinh dưỡng Veena V( ở Ấn Độ), ớt chuông vàng có thể ăn sống hay nấu chín. Đây là một nguyên liệu bổ sung tuyệt vời cho các món xào, salad cũng như cà ri và bánh mì sandwich.

Không giống như các loại ớt khác như ớt đỏ và ớt xanh, ớt chuông vàng không cay nên phù hợp với mọi sở thích, kể cả trẻ nhỏ cũng như những người nhạy cảm với nhiệt. Chúng cũng có hàm lượng đáng kể các vitamin và chất chống oxy hóa quan trọng, góp phần hướng tới việc nuôi dưỡng lành mạnh.

Về hàm lượng vitamin C, ớt chuông vàng chứa nhiều nhất. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alchemy, ớt chuông vàng có trung bình 159,61 mg trên 100 g, so với ớt xanh (16,52 mg), ớt cam (121,38 mg) và ớt đỏ (81,19 mg) trên 100 g.

Mặc dù một số nguồn khác đưa ra số liệu hơi khác, nhưng loại ớt chuông chín vàng chứa nhiều vitamin C hơn hẳn. Dinh dưỡng này rất quan trọng cho chức năng miễn dịch và sản xuất collagen, hỗ trợ làn da, mạch máu và mô liên kết khỏe mạnh.

Công dụng của ớt chuông vàng với sức khỏe

Hỗ trợ giảm cân

Ớt chuông chứa ít calo, chất béo và không có cholesterol. Ăn các loại ớt này sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn bởi khả năng sinh nhiệt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể.

Hơn nữa, chất xơ trong những loại ớt này giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột. Chúng còn bảo vệ ruột khỏi các vi khuẩn có hại, chống nguy cơ ung thư ruột kết, giúp điều trị táo bón và hội chứng ruột kích thích.

Giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, màu sáng của ớt chuông vàng gợi ý về khả năng chống oxy hóa và chống viêm của chúng. Nói cách khác, ớt chuông vàng chứa các hợp chất phenolic và flavonoid như quercetin, luteolin và capsaicinoid, giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa. Điều này có thể hỗ trợ sức khỏe lâu dài bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa như bệnh tim mạch, tiểu đường, Alzheimer và một số loại ung thư.

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Theo báo cáo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nutrients năm 2014: Ăn nhiều loại rau quả giàu carotene như ớt chuông sẽ trực tiếp làm giảm nguy cơ ung thư vòm họng, ung thư khoang miệng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi.

Làm sáng và tăng độ đàn hồi cho da

Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, ớt chuông có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do, là nguyên nhân gây lão hóa da. Đặc biệt, vitamin C có tác dụng thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp làn da bạn săn chắc và luôn khỏe mạnh trước các tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài.

4 nhóm người không nên ăn ớt chuông

- Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, yếu hoặc mắc bệnh về đường ruột thì không nên dùng ớt chuông sống.

- Bệnh nhân bị trĩ, viêm loét dạ dày, viêm thực quản không ăn ớt chuông.

- Những bệnh nhân mắc bệnh về mắt nên ăn ít hoặc không nên ăn.

- Những người bị sốt, cao huyết áp, lao phổi nên thận trọng khi ăn ớt chuông.

