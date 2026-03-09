Loại quả “tốt nhất thế giới” ở nước ta có nhiều là đặc sản của tỉnh Sơn La, ăn kiểu gì cũng ngon và bổ dưỡng

Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon GĐXG – Loại quả này quen thuộc ở nước ta, được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Một số chuyên trang ẩm thực và dinh dưỡng quốc tế xếp chúng vào nhóm những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào.

Dâu tây thuộc loại quả "tốt nhất thế giới"

Trong danh sách 20 trái cây tốt nhất cho sức khỏe do một trang web ẩm thực nổi tiếng của Anh bình chọn, quả dâu tây xếp ở vị trí thứ 18. Loại quả này từng được xem là trái cây "xa xỉ", chỉ xuất hiện trong các cửa hàng nhập khẩu với mức giá đắt đỏ, nhưng giờ dâu tây đã được trồng rộng rãi ở nước ta.

Một trong những giống dâu tây thuộc loại quả "tốt nhất thế giới" này là dâu tây Hana. Được biết, dâu tây Hana có nguồn gốc từ Nhật Bản, được mang sang Việt Nam trồng thử nghiệm vào năm 2012. Sau quá trình thử nghiệm, giống dâu này nhanh chóng thích nghi với điều kiện khí hậu vùng cao.

Dâu tây có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hiện dâu tây được trồng nhiều ở nước ta, là một trong những quả đặc sản ở tỉnh Sơn La.

Hiện nay, Sơn La là một trong những địa phương trồng nhiều loại dâu này.

Dâu tây Sơn La có đặc điểm khá dễ nhận biết. Quả thường có kích thước trung bình khoảng 2–3 cm, hình dáng hơi nhọn ở phần đầu và tròn dần về phía cuống. Màu sắc quả đỏ tươi nhưng không hoàn toàn đồng đều; phần thân quả sậm mày, nhưng gần cuống lại thường có màu nhạt hơn, đôi khi hơi trắng.

Khi ăn, dâu tây Sơn La có vị ngọt đậm hòa quyện với chút chua thanh nhẹ, tạo cảm giác tươi mát và dễ chịu nên ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo nghiên cứu, dâu tây là "siêu thực phẩm" giàu vitamin C, chất chống oxy hóa (anthocyanin) và chất xơ, giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Ăn dâu tây thường xuyên giúp giảm huyết áp, ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và ngăn ngừa một số bệnh mãn tính.

Ăn dâu tây vào cuối bữa ăn được cho là giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và insulin. Điều này cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, béo phì và bệnh tim.

Món ngon với dâu tây

Dâu tây ngoài ăn tươi còn có thể làm sinh tố rất ngon. Sinh tố dâu tây đã quá phổ biến nhờ hương thơm và vị đặc trưng, béo mịn mà nhiều người yêu thích.

Sinh tố dâu tây

Nguyên liệu làm sinh tố dâu tây:

+ 300gr dâu tây

+ 2 thìa café sữa đặc

+ 180ml sữa tươi

+ 2 hộp sữa chua

+ Đá bào

Bước 1:

Dâu tây khi mua về đem đi rửa sạch, bỏ cuống sau đó cắt đôi

Bước 2: Cho dâu tây, sữa chua, sữa tươi, sữa đặc vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Sau đó cho thêm 2 môi đá bào hoặc đá đập nhỏ xay cùng cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn là hoàn thành.

Chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có ngay ly sinh tố dâu mát lạnh và bổ dưỡng để thưởng thức. Cho sinh tố ra ly, thái vài lát dâu tây và dùng lá bạc hà để trang trí cho cốc sinh tố.

Sinh tố dâu tây. Ảnh: Kim Oanh

Pudding dâu tây

Pudding là một trong những món tráng miệng dễ làm. Đây là món tráng miệng có thể biến tấu với nhiều loại hoa quả khác nhau như xoài, dâu tằm, chanh leo. Pudding dâu tây cũng là món rất hấp dẫn.

Nguyên liệu:

+ 0,5kg dâu tây chín

+ 500ml sữa tươi

+ 100ml kem tươi

+ 100ml sữa đặc

+ 10gr Gelatin

Cách làm

Bước 1:

Lấy một nửa số dâu tây đem xay nhuyễn, số còn lại chọn những quả đẹp để trang trí trên mặt pudding. Gelatin ngâm cùng 15 ml nước cho nở.

Bước 2:

Đun ấm hỗn hợp sữa tươi, sữa đặc và kem tươi, sau đó cho 2/3 lượng gelatin đã ngâm nở vào nồi. Tiếp theo cho dâu tây xay nhuyễn vào hỗn hợp sữa đang ấm, khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện và gelatin tan hết.

Đổ hỗn hợp sữa vừa đun ấm vào cốc hoặc khuôn tùy ý, cho vào tủ lạnh khoảng 3–4 giờ để đông lại.

Phần lớp thạch dâu tây: trộn phần dâu xay còn lại với số gelatin đã ngâm nở, đun cách thủy cho gelatin tan hết. Chờ hỗn hợp nguội thì đổ vào hũ, cho vào tủ lạnh khoảng 1 giờ, sau đó lấy ra trang trí mặt bánh.

Pudding dâu tây cũng là món rất hấp dẫn. Ảnh: Nga Linh

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 GĐXH - Không cần thịt nhưng vẫn có độ dai giòn đặc trưng, thơm nức, món giò thủ chay là lựa chọn hoàn hảo cho mâm cơm gia đình hay mâm cỗ thanh đạm ngày Tết Bính Ngọ 2026. Cách làm vô cùng đơn giản dưới đây.



