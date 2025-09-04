Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon
GĐXH - Loại rau này nông thôn xưa nhà nào cũng trồng, nay hái bán vài chục nghìn 1 ký, ăn nhiều mát, bổ còn giúp sáng mắt, giải độc.
Hoa thiên lý : Loại rau này giúp giải độc, sáng mắt và thanh nhiệt
Gợi ý món ngon với rau thiên lý
Thiên lý xào trứng và thịt bò
Thiên lý xào sò điệp
Gỏi thiên lý nghêu và tôm
Canh thiên lý cua đồng
