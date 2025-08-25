Tìm ra loại thực phẩm là 'kẻ thù' của huyết áp cao và tiểu đường, bán sẵn rất nhiều ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Khi nhắc tới thực phẩm phòng ngừa tiểu đường hay huyết áp cao, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới các loại rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt hoặc trái cây giàu chất xơ. Thế nhưng, một nghiên cứu đã chỉ ra một thực phẩm khác vô cùng quen thuộc, dễ mua ở bất cứ chợ thực phẩm nào tại Việt Nam, lại có giá phải chăng. Đó chính là trứng.

Trứng - “kẻ thù” của huyết áp cao và tiểu đường

Trứng là thực phẩm quen mặt trong bữa cơm của mỗi gia đình (Ảnh minh họa).

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients vào năm 2023 cho thấy, tiêu thụ từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần có thể giúp phòng ngừa hiệu quả tiểu đường và huyết áp cao.

Để đánh giá tác động của việc tiêu thụ trứng với sức khỏe con người, các tác giả của nghiên cứu này đã xem xét dữ liệu của hơn 5.000 người trưởng thành đã từng tham gia Nghiên cứu Tim mạch Framingham (Framingham Heart Study). Đây là một nghiên cứu dài hạn, tìm hiểu về các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch ở người trưởng thành tại thị trấn Framingham, bang Massachusetts, Mỹ.

Những người tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 30 - 64. Họ được thăm khám sức khỏe nhiều lần, trong đó có các xét nghiệm máu và đo huyết áp. Mỗi lần họ đều tham gia trả lời một bảng hỏi về chế độ ăn uống, trong đó có số lượng trứng tiêu thụ hàng tuần. Họ được chia thành 3 nhóm dựa trên mức độ tiêu thụ trứng: nhóm ăn dưới 0,5 quả/tuần; từ 0,5 - dưới 5 quả/tuần và từ 5 quả trở lên/tuần.

Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy, việc ăn từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần không gây tác động xấu đến đường huyết hay huyết áp mà thậm chí còn có thể giúp cải thiện đường huyết, giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.

Các món ngon với trứng gà hỗ trợ sức khỏe người huyết áp cao và tiểu đường

Trứng gà chiên rau củ

Trứng gà chiên rau củ là món ăn hết sức quen thuộc với gia đình Việt. Cách làm món vừa đơn giản vừa nhanh, thích hợp cho bữa ăn nhẹ hoặc bữa chính cho cả trẻ em và người lớn.

Canh trứng cà chua cũng là một món ngon với trứng gà mà bạn nên thử. Canh trứng sẽ có vị chua nhẹ của cà chua thêm vị ngọt của trứng và mùi thơm hành lá.

Trứng gà ngâm xì dầu

Trứng gà ngâm xì dầu là món ngon từ trứng gà vừa dễ làm vừa hợp khẩu vị với nhiều người. Trứng gà ngâm sẽ có vị mặn nhẹ nhưng thơm mùi xì dầu, thích hợp ăn với cơm vào bữa chính.

Trứng gà ngâm tương Hàn Quốc

Món trứng ngâm tương theo kiểu Hàn Quốc có khác một chút so với kiểu ngâm xì dầu thông thường. Món này vừa có vị mặn, ngọt và cay nồng vừa đủ để làm món ăn cùng với cơm hoặc mì.

Trứng gà nướng

Trứng gà nướng là một trong những món ăn vặt được yêu thích nhất của giới trẻ ngày nay. Trứng nướng tuy khá khó làm nhưng lại có mùi vị thơm ngon và phù hợp với khẩu vị của nhiều gia đình.

Salad trứng gà

Đây là món ăn “ưa thích” của những cô nàng trong chế độ ăn kiêng hoặc những ai thích ăn nhẹ với trứng vào buổi sáng.

Trứng gà hấp

Nếu bạn đang tìm cách làm món ngon với trứng gà thì trứng gà hấp cũng là một ý tưởng hay ho. Món trứng hấp vừa mềm mịn vừa đậm đà, phù hợp làm món phụ cho bữa cơm gia đình.

Trứng gà rán đậu phụ

Nếu muốn sáng tạo hơn, bạn có thể nghĩ đến món trứng gà rán với đậu phụ. Món này vừa có độ giòn của trứng bên ngoài vừa có đậu mềm mịn bên trong lại rất dễ làm.

Trứng lòng đào sốt me

Món trứng này sẽ có vị chua ngọt nhẹ rất hợp với khẩu vị của nhiều người.

Cơm chiên bọc trứng

Một đĩa cơm chiên bọc trứng vừa thơm ngon vừa đẹp mắt sẽ giúp bạn gây ấn tượng cho gia đình. Món này có lớp trứng bên ngoài mềm bọc bên trong là cơm chiên thơm nóng.

Bơ nướng trứng

Món trứng này có thể phục vụ cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ với ít calo mà vẫn đủ dinh dưỡng. Vị béo của bơ kết hợp với trứng mềm mịn tạo nên hương vị độc đáo và hấp dẫn.