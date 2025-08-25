Tìm ra loại thực phẩm là 'kẻ thù' của huyết áp cao và tiểu đường, bán sẵn rất nhiều ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Nghiên cứu đã chứng minh đây là loại thực phẩm giúp phòng ngừa tiểu đường và huyết áp cao hiệu quả.
Khi nhắc tới thực phẩm phòng ngừa tiểu đường hay huyết áp cao, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới các loại rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt hoặc trái cây giàu chất xơ. Thế nhưng, một nghiên cứu đã chỉ ra một thực phẩm khác vô cùng quen thuộc, dễ mua ở bất cứ chợ thực phẩm nào tại Việt Nam, lại có giá phải chăng. Đó chính là trứng.
Trứng - “kẻ thù” của huyết áp cao và tiểu đường
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients vào năm 2023 cho thấy, tiêu thụ từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần có thể giúp phòng ngừa hiệu quả tiểu đường và huyết áp cao.
Để đánh giá tác động của việc tiêu thụ trứng với sức khỏe con người, các tác giả của nghiên cứu này đã xem xét dữ liệu của hơn 5.000 người trưởng thành đã từng tham gia Nghiên cứu Tim mạch Framingham (Framingham Heart Study). Đây là một nghiên cứu dài hạn, tìm hiểu về các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch ở người trưởng thành tại thị trấn Framingham, bang Massachusetts, Mỹ.
Những người tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 30 - 64. Họ được thăm khám sức khỏe nhiều lần, trong đó có các xét nghiệm máu và đo huyết áp. Mỗi lần họ đều tham gia trả lời một bảng hỏi về chế độ ăn uống, trong đó có số lượng trứng tiêu thụ hàng tuần. Họ được chia thành 3 nhóm dựa trên mức độ tiêu thụ trứng: nhóm ăn dưới 0,5 quả/tuần; từ 0,5 - dưới 5 quả/tuần và từ 5 quả trở lên/tuần.
Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy, việc ăn từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần không gây tác động xấu đến đường huyết hay huyết áp mà thậm chí còn có thể giúp cải thiện đường huyết, giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.
Các món ngon với trứng gà hỗ trợ sức khỏe người huyết áp cao và tiểu đường
Trứng gà chiên rau củ
Trứng gà ngâm xì dầu
Trứng gà ngâm tương Hàn Quốc
Trứng gà nướng
Salad trứng gà
Trứng gà hấp
Trứng gà rán đậu phụ
Trứng lòng đào sốt me
Cơm chiên bọc trứng
Bơ nướng trứng
