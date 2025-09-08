Mới nhất
Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon

Thứ hai, 10:22 08/09/2025 | Ăn
GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.

Rong biển khô - Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ cần phát triển chiều cao

Canxi đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành và duy trì độ chắc khỏe cho hệ xương. Ở người cao tuổi, tình trạng thiếu hụt canxi diễn ra phổ biến, và cách bổ sung hiệu quả nhất vẫn là thông qua chế độ ăn uống hằng ngày. Trong đó, trứng và rong biển đều là những thực phẩm giàu canxi. 

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 1.

Rong biển khô chứa nhiều đạm, axit amin, vitamin cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt và natri. Với hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại ít calo, món ăn từ rong biển rất thích hợp cho người muốn giữ dáng và cải thiện sức khỏe.

Cách sơ chế rong biển khô

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 2.

Ngâm rong biển khô trong nước lạnh khoảng 15-20 phút.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 3.

Đó là thời gian vừa đủ để rong biển nở ra.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 4.

Sau khi rong biển nở thì vớt, để ráo nước cho khô.

7 cách chế biến rong biển khô hấp dẫn

Súp rong biển thịt băm

Súp rong biển với thịt băm có lẽ là món ăn mà mọi người thường nghĩ đến khi tìm cách chế biến rong biển khô. Đây là một món ăn thanh mát, bổ dưỡng và giúp giải nhiệt hiệu quả.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 5.

Bạn phi hành tím với dầu ăn cho thơm lên. Sau đó cho thịt bằm vào xào chín, nêm ít muối và tiêu đậm đà. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đợi sôi lên thì bạn cho rong biển vào nấu tầm 3 phút. Lúc này, bạn có thể nêm lại gia vị sao cho vừa ăn, cuối cùng thì rắc hành lá rồi tắt bếp và thưởng thức.

Rong biển cuộn trứng

Món trứng chiên sẽ thêm phần ấn tượng nếu bạn cuộn thêm một lớp rong biển. Sự kết hợp giữa phần trứng béo ngậy và rong biển mặn mặn chắc chắn sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 6.

Đầu tiên, bạn đập trứng vào tô rồi thêm muối, tiêu và hành lá, sau đó đánh đều lên. Tiếp theo, bạn cho chảo chống dính lên bếp và cho một ít dầu ăn vào. Đợi dầu nóng thì bạn tráng trứng thành một lớp mỏng trên chảo. Khi mặt trứng hơi se lại, bạn hãy nhẹ nhàng đặt rong biển lên trên. Ở bước này, bạn hãy bắt đầu cuộn trứng lại từ góc ngoài cùng, sau đó chiên thêm 1 phút rồi tắt bếp. Cho trứng ra dĩa, sau đó lấy con dao nhỏ rồi cắt thành từng khoanh vừa ăn.

Rong biển sấy tỏi

Rong biển sấy tỏi là một món ăn vặt được nhiều người yêu thích vì hương vị cay nhẹ, khi cắn vào thì giòn rụm. Món ăn này không chỉ thích hợp để nhâm nhi mỗi khi buồn miệng mà còn rất phù hợp khi ăn cùng cơm nóng.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 7.

Bạn cắt rong biển thành từng miếng nhỏ, sau đó rang trên chảo khô tầm 1 phút. Tiếp theo, bạn đổ rong biển ra một cái tô rồi tiếp tục phi tỏi với dầu ăn cho vàng giòn. Khi tỏi bắt đầu vàng thơm, bạn cho rong biển vào đảo nhanh, đồng thời thêm muối, đường, ớt bột. Lúc này, bạn cần nhanh tay trộn đều gia vị với rong biển, sau đó tắt bếp là có thể thưởng thức.

Cơm cuộn rong biển Hàn Quốc

Kimbap là một món cơm cuộn rất nổi tiếng của Hàn Quốc và ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. 

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 8.

Đầu tiên, bạn tiến hành chuẩn bị các thành phần cho món cơm cuộn với trứng gà tráng mỏng, cà rốt, dưa chuột và xúc xích cắt thành từng sợi dài. Sau khi đã chuẩn bị xong phần topping, bạn hãy trải một miếng rong biển trên một bề mặt phẳng. Kế tiếp thì dàn đều cơm rồi xếp trứng, cà rốt, xúc xích và dưa chuột lên. Ở bước này, bạn dùng tay cuốn rong biển lại, nhớ cuốn thật chặt tay để cơm và các nguyên liệu bên trong không bị rớt ra ngoài. Tiếp theo, bạn cắt cơm thành từng khoanh vừa ăn rồi rắc mè rang lên là có thể thưởng thức.

Ức gà cuộn rong biển

Ức gà có phần thịt khá khô nên khó chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Nhưng khi kết hợp với rong biển, bạn sẽ có ngay một món ăn vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 9.

Trước tiên, bạn xay ức gà rồi ướp với muối và tiêu. Tiếp theo, bạn trải rong biển ra mặt bàn rồi múc một muỗng thịt ức gà, sau đó cuộn tròn lại và dùng tăm ghim cố định. Bắc chảo lên bếp và cho một ít dầu oliu vào, đợi dầu nóng thì bạn cho ức gà cuộn rong biển vào áp chảo. Đợi ức gà chín thì bạn cho ra dĩa, sau đó rưới sốt tiêu hoặc sốt chanh dây ăn kèm để món ăn thêm ngon miệng.

Chả tôm cuộn rong biển

Ngoài ức gà, chả tôm cuộn rong biển cũng là một món ăn lạ miệng được nhiều người yêu thích. 

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 10.

Đầu tiên, bạn trộn thật đều tôm xay với hạt bắp, hành tím băm, muối, tiêu và bột năng trong một cái tô. Tiếp theo, bạn trải rong biển lên bề mặt phẳng bất kỳ và dàn đều nhân tôm lên, sau đó cuộn chặt tay. Nếu thích, bạn có thể bên ngoài một lớp bánh tráng để khi chiên được chín giòn. Mang thành phẩm đi hấp chín trong vòng 10 phút. Cuối cùng, bạn cắt khoanh ăn cùng cơm nóng hoặc chiên vàng tùy theo sở thích.

Rong biển cuộn miến chiên giòn

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 11.

Đầu tiên, bạn cần ngâm miến cho mềm, sau đó cắt ngắn rồi trộn với gói nêm gia vị có sẵn trong bịch miến. Bạn trải lá rong biển ra mặt phẳng, tiếp theo thì dàn đều nhân miến lên rồi cuộn lại. Bạn đập một quả trứng là dĩa và đánh đều, sau đó lăn cuộn miễn qua trứng đánh tan và bột chiên giòn. Cuối cùng, bạn chỉ cần chiên cuộn miến cho thật vàng giòn, sau đó để ráo dầu là có thể thưởng thức.

Rong biển khô: Lọai rau giàu canxi tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao - Ảnh 12.Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếc

GĐXH - Thài lài hay còn gọi là rau trai, là loại rau dại ưa ẩm, thường phát triển tốt ở những nơi như bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại rau này là cỏ dại, dùng làm thức ăn cho gia súc mà không hay biết đến giá trị dược liệu mà nó mang lại.


Phương Nghi (t/h)
