Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon
GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.
Rong biển khô - Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ cần phát triển chiều cao
Canxi đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành và duy trì độ chắc khỏe cho hệ xương. Ở người cao tuổi, tình trạng thiếu hụt canxi diễn ra phổ biến, và cách bổ sung hiệu quả nhất vẫn là thông qua chế độ ăn uống hằng ngày. Trong đó, trứng và rong biển đều là những thực phẩm giàu canxi.
Rong biển khô chứa nhiều đạm, axit amin, vitamin cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt và natri. Với hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại ít calo, món ăn từ rong biển rất thích hợp cho người muốn giữ dáng và cải thiện sức khỏe.
Cách sơ chế rong biển khô
7 cách chế biến rong biển khô hấp dẫn
Súp rong biển thịt băm
Súp rong biển với thịt băm có lẽ là món ăn mà mọi người thường nghĩ đến khi tìm cách chế biến rong biển khô. Đây là một món ăn thanh mát, bổ dưỡng và giúp giải nhiệt hiệu quả.
Rong biển cuộn trứng
Món trứng chiên sẽ thêm phần ấn tượng nếu bạn cuộn thêm một lớp rong biển. Sự kết hợp giữa phần trứng béo ngậy và rong biển mặn mặn chắc chắn sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn.
Rong biển sấy tỏi
Rong biển sấy tỏi là một món ăn vặt được nhiều người yêu thích vì hương vị cay nhẹ, khi cắn vào thì giòn rụm. Món ăn này không chỉ thích hợp để nhâm nhi mỗi khi buồn miệng mà còn rất phù hợp khi ăn cùng cơm nóng.
Cơm cuộn rong biển Hàn Quốc
Kimbap là một món cơm cuộn rất nổi tiếng của Hàn Quốc và ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.
Ức gà cuộn rong biển
Ức gà có phần thịt khá khô nên khó chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Nhưng khi kết hợp với rong biển, bạn sẽ có ngay một món ăn vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.
Chả tôm cuộn rong biển
Ngoài ức gà, chả tôm cuộn rong biển cũng là một món ăn lạ miệng được nhiều người yêu thích.
Rong biển cuộn miến chiên giòn
3 bữa sáng dễ nấu lại ngon giúp cải thiện chức năng tỳ vị, người trung niên và cao tuổi nên ăn vào mùa thuĂn - 4 giờ trước
3 bữa sáng dưới đây là sự kết hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu sức khỏe theo tiết khí mà còn đặc biệt giúp người trung niên và cao tuổi cải thiện chức năng tỳ vị, làm ấm dạ dày, tốt cho tiêu hóa.
Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợpĂn - 23 giờ trước
Mùa thu vàng ươm, tiết trời se lạnh, là mùa vàng để bồi bổ cơ thể. Hãy bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu canxi giúp nuôi dưỡng trí não và tốt cho hệ xương nhé!
Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thài lài hay còn gọi là rau trai, là loại rau dại ưa ẩm, thường phát triển tốt ở những nơi như bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại rau này là cỏ dại, dùng làm thức ăn cho gia súc mà không hay biết đến giá trị dược liệu mà nó mang lại.
Đây là 3 loại 'thịt vàng' cho người cao tuổi: Ăn 2 lần/tuần để bảo vệ tế bào não, cách nấu dễ và rất ngonĂn - 1 ngày trước
Khám phá 3 "loại thịt vàng" này cùng 3 công thức nấu ăn đơn giản, ngon miệng dành cho cha mẹ chúng ta - những người cao tuổi.
Chỉ 30 phút có ngay bữa tối chuẩn vị cơm nhàĂn - 2 ngày trước
Chẳng cần cao lương mỹ vị, một bữa cơm chỉ với 2 món 1 canh giản dị, đủ đầy, lại ngon hơn bất kỳ hộp cơm ship về.
Mẹo rán bánh chưng giòn lâu nhiều người chưa biếtĂn - 2 ngày trước
Rán bánh chưng tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và vài bí quyết nho nhỏ để đạt độ giòn ngon, vàng đều, không dính chảo và lâu ỉu.
Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, cực tốt cho mắt lại dễ chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Dọc mùng, một loại rau quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam như canh chua và bún, không chỉ là nguyên liệu ẩm thực phổ biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít ai biết đến.
Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãnẨm thực 360 - 2 ngày trước
Rằm tháng 7 là dịp lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lên ông bà, tổ tiên.
Cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tiếc bát cháo trắng 'ngọc thực', nhưng lại sợ ăn đồ cúng vong. Lại có người vì lý do nào đó mà không nấu được cháo trắng thì băn khoăn có dùng cháo ăn liền để cúng cô hồn hồn được không? Và sau khi cúng nên xử lý cháo thế nào?
Mẹ đảm Hà Nội gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt, tròn vị và giàu ý nghĩaĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Từ kinh nghiệm bếp núc của mình, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) đã gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng, lại dễ chuẩn bị.
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúngẨm thực 360
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.