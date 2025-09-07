Mới nhất
Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếc

Chủ nhật, 10:00 07/09/2025
GĐXH - Thài lài hay còn gọi là rau trai, là loại rau dại ưa ẩm, thường phát triển tốt ở những nơi như bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại rau này là cỏ dại, dùng làm thức ăn cho gia súc mà không hay biết đến giá trị dược liệu mà nó mang lại.

Thài lài - rau dại qúy giá , món ngon không thể bỏ qua sau mưa - Ảnh 1.

Theo y học cổ truyền, cây thài lài có nhiều công dụng nổi bật như giải nhiệt, làm mát huyết, bổ phổi và trị ho. Đặc biệt, loại rau này còn được dùng như một phương pháp hỗ trợ trong các trường hợp bị rắn cắn, cũng như điều trị sốt, nhiễm trùng, xuất huyết, kiết lỵ…

Thài lài - rau dại qúy giá , món ngon không thể bỏ qua sau mưa - Ảnh 2.

Về hình dáng, cây thuộc dạng thân thảo, mọc nghiêng, lá nhọn và có phần giống rau răm nhưng màu xanh tươi sáng hơn. Hoa của thài lài mang sắc xanh lam đậm. Ở một số vùng, người dân thường giã hoa tươi để đắp lên vùng bị sưng đau, mụn nhọt hoặc khớp xương mỗi ngày một lần để hỗ trợ quá trình phục hồi.

Rau thài lài, hay còn gọi là rau trai, là một loại rau dân dã có thể chế biến thành nhiều món ngon. Các món phổ biến nhất là luộc, xào và nấu canh. Nhưng món rau trai xào tỏi là món ăn được nhiều người ưa thích, vừa ngon miệng vừa đơn giản trong cách làm.

Cách chế biến rau thài lài/rau trai xào tỏi đơn giản

Nguyên liệu cần có

  • 300g rau trai.
  • 1 củ tỏi.
  • Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, nước mắm.

Cách làm chi tiết

Thài lài - rau dại qúy giá , món ngon không thể bỏ qua sau mưa - Ảnh 3.

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu. Rau trai sau khi mua về bạn hãy rửa với nước vài lần cho sạch đất, có thể ngâm nước muối trong vài phút rồi rửa lại với nước rồi để ráo. Tỏi bóc vỏ, đập dập hoặc băm nhuyễn.

Thài lài - rau dại qúy giá , món ngon không thể bỏ qua sau mưa - Ảnh 4.

Bước 2: Xào rau. Bạn bắc chảo lên bếp, chờ chảo nóng thì cho một ít dầu ăn vào, phi thơm tỏi. Lúc này, bạn vò rau trai cho hơi nát một chút rồi mới cho rau vào chảo, đảo đều. Cách này giúp xào rau trai ngon hơn, khi ăn không có cảm giác bị nhám lưỡi.

Thài lài - rau dại qúy giá , món ngon không thể bỏ qua sau mưa - Ảnh 5.

Xào rau trai cho đến khi thấy rau hơi mềm thì nêm 1 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng hạt nêm vào. Đảo nhẹ tay thêm 3 - 5 phút nữa cho rau chín, thấm gia vị thì tắt bếp.

Thài lài - rau dại qúy giá , món ngon không thể bỏ qua sau mưa - Ảnh 6.

Như vậy, chỉ với 2 bước đơn giản, bạn đã có ngay đĩa rau trai xào tỏi thơm ngon, bổ dưỡng. Thành phẩm khi bày ra đĩa sẽ có màu xanh mướt đẹp mắt, thơm lừng mùi tỏi phi và nước mắm đậm đà.

Thài lài - rau dại qúy giá , món ngon không thể bỏ qua sau mưa - Ảnh 7.Loại rau giàu cả sắt lẫn canxi, đơn giản để dễ chế biến thành món ngon

GĐXH - Bạn sẽ vô cùng bất ngờ với món ăn lạ miệng, độc đáo từ loại rau quen thuộc, bán đầy chợ.

Thài lài - rau dại qúy giá , món ngon không thể bỏ qua sau mưa - Ảnh 8.Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

GĐXH - Loại rau này nông thôn xưa nhà nào cũng trồng, nay hái bán vài chục nghìn 1 ký, ăn nhiều mát, bổ còn giúp sáng mắt, giải độc.


Phương Nghi (t/h)
