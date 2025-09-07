Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếc
GĐXH - Thài lài hay còn gọi là rau trai, là loại rau dại ưa ẩm, thường phát triển tốt ở những nơi như bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại rau này là cỏ dại, dùng làm thức ăn cho gia súc mà không hay biết đến giá trị dược liệu mà nó mang lại.
Rau thài lài, hay còn gọi là rau trai, là một loại rau dân dã có thể chế biến thành nhiều món ngon. Các món phổ biến nhất là luộc, xào và nấu canh. Nhưng món rau trai xào tỏi là món ăn được nhiều người ưa thích, vừa ngon miệng vừa đơn giản trong cách làm.
Cách chế biến rau thài lài/rau trai xào tỏi đơn giản
Nguyên liệu cần có
- 300g rau trai.
- 1 củ tỏi.
- Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, nước mắm.
Cách làm chi tiết
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.
