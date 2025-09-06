Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, cực tốt cho mắt lại dễ chế biến thành nhiều món ngon

Dọc mùng - Loại rau giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt

Dọc mùng, một loại rau quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam như canh chua và bún, không chỉ là nguyên liệu ẩm thực phổ biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít ai biết đến. Dọc mùng chứa nhiều vitamin A và vitamin E, hai dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe mắt. Đặc biệt, chúng giúp ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng, một nguyên nhân phổ biến gây mù ở người cao tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ đủ lượng vitamin A và vitamin E có thể cải thiện thị lực và hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt, kể cả sau phẫu thuật mắt bằng laser.

Theo Đông y, dọc mùng có vị nhạt, tính mát, không độc và được sử dụng như một thực phẩm thanh nhiệt giải khát. Khi khô héo, bẹ dọc mùng được gọi là Phùng thu can, có tác dụng thanh nhiệt và giải chất béo rất tốt và an toàn.

Món ngon với dọc mùng

1. Bún móng giò dọc mùng

Nguyên liệu: 1 kg bún

1 kg móng giò

500 gr dọc mùng, 200 gr giò sống, 2 quả cà chua, hành tươi, rau mùi tàu, bột nghệ

Gia vị: Nước mắm, bột ngọt, tiêu Cách chế biến: Bước 1: Sơ chế nguyên liệu: Ngâm và rửa sạch phần móng giò, sau đó cắt thành khúc vừa ăn. Dọc mùng cắt nhỏ, vắt ráo nước, cà chua cắt múi cau, các loại rau thái nhỏ

Bước 2: Ướp nguyên liệu: Phần giò sau khi cắt ướp với 1 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng bột nghệ và ướp trong vòng 20 phút

Bước 3: Nấu bún: Ướp thịt trong 20 phút với 2 lít nước, sau đó nặn phần giò sống vào. Trong lúc đó xào dọc mùng và cà chua để tạo màu và hương vị thơm cho món bún. Sau 20 phút, thịt đã mềm, bạn cho dọc mùng và cà chua vào nồi nấu với móng giò để tạo vị chua tự nhiên và màu sắc đẹp mắt. Cuối cùng, thêm ½ muỗng bột ngọt, 1 muỗng nước mắm, rau gia vị là tắt bếp và món ăn hoàn tất.

Thành phẩm: Món ăn đẹp mắt với sắc xanh của dọc mùng, sắc đỏ của cà chua hòa quyện với thịt giò móng thơm ngon, vị chua thanh đậm đã tạo nên một bún móng giò dọc mùng ngon và hấp dẫn.

2. Nộm dọc mùng

Nguyên liệu: 5 nhánh dọc mùng (bạc hà)

50g đậu phộng (tách vỏ)

2 nhánh rau húng lủi

1 nhánh rau tía tô

Tỏi băm, ớt sừng băm, nước cốt chanh

Gia vị: Muối, đường, nước mắm. Cách chế biến: Bước 1 Sơ chế dọc mùng: Dọc mùng bạn tước lớp vỏ xanh bên ngoài, rửa sạch, cắt thành từng lát xéo và ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút. Sau 10 phút, bạn chắt bỏ nước ngâm, vắt dọc mùng ráo rồi cho vào tô lớn. Bạn thêm 1/2 muỗng cà phê muối vào tô đựng dọc mùng, trộn đều và ướp khoảng 15 phút

Bước 2: Sơ chế rau thơm và rang đậu: Húng lủi, tía tô bạn lặt lấy ngọn và lá non rồi rửa sạch, cắt nhỏ. Bạn bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì giảm lửa nhỏ và cho đậu phộng vào rang khoảng 8 - 10 phútđến khi đậu chín thì tắt bếp. Đợi đậu phộng hơi nguội thì bạn dùng tay chà xát để loại bỏ lớp vỏ lụa rồi cho đậu vào cối, giã dập.

Bước 3 Pha nước mắm trộn: Bạn cho 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1.5 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1/2 muỗng cà phê tỏi băm, 1/2 muỗng cà phê ớt băm vào chén rồi khuấy đều cho các gia vị quyện vào nhau.

Bước 4 Trộn nộm: Dọc mùng sau khi ngâm xong bạn vắt cho thật ráo nước rồi cho vào tô. Sau đó, bạn rưới phần nước mắm đã pha lên, cho húng lủi và tía tô cắt nhỏ vào trộn đều rồi gắp nộm ra dĩa, rắc đậu phộng lên trên là có thể thưởng thức rồi. Vậy là bạn đã hoàn thành xong món nộm dọc mùng giòn dai, hấp dẫn. Với sự kết hợp giữa dọc mùng giòn giòn, đậu phộng bùi béo xen lẫn với vị chua cay của phần nước sốt, món nộm trở nên hấp dẫn và ngon miệng. Bạn có thể ăn kèm với bánh đa hoặc bánh phồng tôm để thưởng thức một bữa ăn ngon.



3. Dọc mùng xào tôm tươi

Nguyên liệu: Cho 4 người Dọc mùng 3 nhánh

Tôm tươi 200 gr

Hành lá 1 nhánh

Tỏi băm 1 muỗng canh (hoặc hành tím băm tùy thích)

Dầu ăn 1/2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít(muối/ hạt nêm/ tiêu) Cách chế biến: Sơ chế dọc mùng: Dọc mùng bạn tước vỏ, cắt miếng xéo vừa ăn và cho vào thau đựng nước muối loãng, ngâm khoảng 15 phút cho bớt nhựa rồi vớt ra, vắt nước để ráo.

Sơ chế tôm: Tôm ngắt bỏ đầu và đuôi, rồi bóc bỏ vỏ, lấy chỉ, sau đó đem tôm rửa sạch với nước. Ướp tôm với 1/4 muỗng cà phê muối trong vòng khoảng 5 phút.

Xào dọc mùng với tôm: Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1/2 muỗng canh dầu ăn cùng 1 muỗng canh tỏi băm và phi thơm. Khi tỏi đã vàng, thơm, cho tôm vào xào trên lửa lớn khoảng 2 phút cho tôm chín và săn lại. Tiếp theo, cho dọc mùng vào xào chung với tôm khoảng 2 phút nữa. Vẫn để lửa lớn, nêm 1 muỗng canh hạt nêm, đảo đều cho các nguyên liệu và gia vị hòa quyện. Cuối cùng, bạn nêm nếm lại cho vừa ăn, rắc hành lá cắt nhỏ và tiêu xay vào là có thể thưởng thức ngay.

Thành phẩm: Dọc mùng xào tôm tươi đã hoàn thành rồi. Dọc mùng giòn giòn, tôm chắc và ngọt thịt được nêm nếm vừa ăn rất hấp dẫn. Món này ăn kèm với chén cơm nóng nữa thì tuyệt cú mèo luôn. Chúc bạn thành công!



4. Canh chua dọc mùng

Nguyên liệu: 1 con cá hoặc đầu cá

Dọc mùng

Thơm

Ngò ô

Me khô

Đậu bắp

Cà chua

Tỏi, ớt

Gia vị: muối, tiêu, dầu ăn, nước mắm, đường. Cách chế biến: Bước 1: Sơ chế nguyên liệu: Cá mua về bạn cắt ra thành các miếng rồi ngâm rửa sạch với nước muối pha loãng. Để ráo nước một chút rồi ướp với 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê muối, để cá nghỉ khoảng 10 phút. Dọc mùng rửa sạch rồi gọt bỏ vỏ, cắt vạt chéo thành các miếng nhỏ đều nhau. Đậu bắp rửa sạch, cắt bỏ phần đầu và đuôi rồi cắt thành các miếng nhỏ, nếu không thích nhựa của đậu bắp chảy ra thì bạn có thể để nguyên. Thơm gọt vỏ, lấy hết các mắt ra ngoài rồi cắt thành miếng vừa ăn. Cà chua rửa sạch, cắt theo hình múi cau. Ngò ô rửa sạch rồi cắt thành từng khúc. Tỏi băm nhuyễn để phi thơm.

Bước 2: Nấu canh chua dọc mùng với cá Cho me khô và 1 ít nước vào chảo rồi bật bếp nấu để lấy nước me. Dằm me cho tan ra rồi khi nước me đã sôi, đem lọc qua rây để bỏ hạt, chỉ lấy nước. Đặt nồi lên bếp và đổ nước vào nấu canh, cho phần nước me vừa lọc vào nồi. Trong lúc đợi nước sôi, lấy chảo khác cho 1 ít dầu vào chảo để phi thơm tỏi. Khi thấy tỏi hơi vàng thì lấy tỏi ra, giữ lại dầu rồi tiếp tục cho cà chua vào tao sơ để ra nước, cà chua vừa mềm tới thì cho thẳng vào nồi canh đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cho thơm vào nồi để nước ngọt hơn. Nêm thêm 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối. Khi nước vừa sôi cho cá vào, nấu khoảng 5 phút khi nước sôi lại lần nữa thì vớt cá ra để cá không bị nát rồi tiếp tục cho đậu bắp, dọc mùng vào nấu. Nước sôi lại, bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình bạn rồi cho cá vào nồi để cá nóng. Sau đó tắt bếp, cho ngò ô và tỏi phi và ớt vào.

