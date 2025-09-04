Loại rau giàu cả sắt lẫn canxi, đơn giản để dễ chế biến thành món ngon

Rau muống - loại rau giàu cả sắt lẫn canxi

Rau muống là loài cây thân thảo, thường phát triển mạnh ở môi trường ẩm thấp như ao hồ, ruộng nước hoặc đất bùn. Thân cây dài, rỗng bên trong, có khả năng lan rộng theo kiểu bò ngang mặt đất hoặc mặt nước. Đối với loại rau muống sống dưới nước, các đốt trên thân thường mọc thêm rễ phụ giúp cây dễ dàng bám và hấp thụ dinh dưỡng.

Ngoài dồi dào chất xơ, rau muống còn chứa sắt, kẽm, vitamin A, vitamin C và nhiều khoáng chất khác.

Loại rau này là nguồn thực phẩm giàu dưỡng chất, cung cấp nhiều loại vitamin như A, B, C cùng với khoáng chất thiết yếu như canxi, phốt pho và đặc biệt là sắt. Với hàm lượng sắt cao, rau muống rất phù hợp cho người thiếu máu do thiếu sắt hoặc có nhu cầu bổ sung sắt tự nhiên qua thực phẩm hằng ngày.

Rau muống xào trứng - Món ăn ít người biết đến

Rau muống cũng có nhiều cách chế biến chẳng hạn như luộc, ăn sống, làm nộm, xào tỏi, xào thịt bò... tuy nhiên xào cùng trứng thì có lẽ ít người biết. Rau muống xào trứng vừa đơn giản, dễ làm lại rất ngon miệng, bổ dưỡng.



Nguyên liệu làm rau muống xào trứng cho 3 người: Rau muống 500 gr (khoảng 1 bó); Trứng gà 2 quả; Tỏi 4 tép; Dầu ăn 1 muỗng canh; Gia vị thông dụng 1 ít (Đường/ bột ngọt/ hạt nêm/ tiêu xay)



Rau muống mua về, bạn nhặt bỏ lá úng sau đó nhặt thành từng khúc khoảng 2 đốt ngón tay, rồi rửa sạch nhiều lần và vớt rau muống cho vào rổ để ráo nước. Tỏi thì bạn bóc sạch vỏ rồi dùng dao băm nhỏ. Tiếp theo, bạn đập trứng gà vào chén rồi nêm thêm vào hỗn hợp gia vị gồm: 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, sau đó dùng đũa khuấy cho trứng tan đều.



Bạn bắc chảo lên bếp, rồi cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu nóng lên thì cho tỏi băm vào phi thơm với lửa vừa. Tỏi vừa vàng thơm thì bạn cho rau muống vào xào ở lửa lớn cho đến khi rau muống xìu xuống thì nêm thêm 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm. Kế đến, bạn cho thêm 1 ít nước lọc và tiếp tục đảo đều tay khoảng 5 phút. Cho đến khi rau muống vừa chín, bạn cho trứng vào chảo, khuấy đều tay để trứng không vón cục. Cuối cùng, bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp và cho rau muống xào trứng ra đĩa.



Rau muống xanh mướt, giòn giòn hòa quyện cùng với trứng béo ngậy nhưng không ngấy. Lưu ý là bạn nên xào rau vào gần giờ ăn để đảm bảo hương vị tốt nhất của món ăn này.




