Loại rau tưởng tốt nhưng làm tăng nguy cơ suy thận, người Việt cần biết để ăn cho đúng
GĐXH - Rau dền dù bổ dưỡng với người khỏe mạnh nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro với người bệnh thận, suy thận nếu ăn không đúng cách.
Người bệnh suy thận vì sao được khuyến cáo không nên ăn rau dền?
Theo khuyến cáo dinh dưỡng, người mắc suy thận mạn cần hạn chế thực phẩm giàu kali và oxalat do chức năng thận suy giảm, không thể đào thải hiệu quả các chất này ra khỏi cơ thể. Trong khi đó, rau dền là loại rau chứa hàm lượng kali và oxalat khá cao.
Trung bình, 100g rau dền có thể chứa khoảng 360mg kali. Khi chức năng thận suy yếu, lượng kali dư thừa không được loại bỏ sẽ tích tụ trong máu, gây tăng kali huyết - biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không kiểm soát kịp thời.
Bên cạnh đó, rau dền còn chứa oxalat, đây là hợp chất có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể oxalat canxi, tích tụ trong thận và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Với người đã có bệnh thận hoặc chức năng thận kém, chế độ ăn giàu oxalat có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.
Dù rau dền mang lại nhiều lợi ích cho người khỏe mạnh, nhưng với người bị suy thận, việc tiêu thụ cần được cân nhắc kỹ và nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
Ngoài người suy thận, ai nên hạn chế hoặc tránh ăn rau dền?
Không chỉ người bị suy thận mạn, một số nhóm đối tượng khác cũng cần thận trọng khi ăn rau dền để tránh ảnh hưởng sức khỏe.
Người bị gout nên hạn chế ăn rau dền do loại rau này chứa purin – chất có thể chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Khi axit uric tăng cao, nguy cơ khởi phát cơn gout cấp hoặc làm bệnh nặng hơn sẽ tăng lên.
Người có tiền sử sỏi thận cũng cần cân nhắc vì hàm lượng oxalat trong rau dền có thể thúc đẩy hình thành sỏi, đặc biệt khi kết hợp với canxi trong nước tiểu.
Đối với người đang sử dụng thuốc chống đông máu, rau dền giàu vitamin K có thể làm giảm hiệu quả của thuốc, từ đó tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.
Phụ nữ mang thai không cần kiêng hoàn toàn nhưng nên ăn với lượng vừa phải. Việc tiêu thụ quá nhiều rau dền có thể ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng hoặc gây rối loạn tiêu hóa ở một số trường hợp.
Lưu ý quan trọng khi ăn rau dền
Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền, cần lưu ý một số nguyên tắc khi sử dụng rau dền.
Chỉ nên ăn với lượng vừa phải, tránh lạm dụng vì có thể gây đầy hơi, khó tiêu hoặc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Không nên ăn rau dền đã nấu chín để qua đêm hoặc hâm lại nhiều lần vì có thể hình thành nitrit không tốt cho sức khỏe.
Ngoài ra, cần rửa sạch rau trước khi chế biến để loại bỏ tạp chất và dư lượng hóa chất. Hạn chế kết hợp rau dền với một số thực phẩm không phù hợp để tránh gây rối loạn tiêu hóa.
Nguyên tắc dinh dưỡng quan trọng cho người suy thận
Các chuyên gia khuyến cáo, người mắc suy thận hoặc bệnh thận mạn không nên áp dụng chế độ ăn chung cho tất cả. Tùy theo từng giai đoạn bệnh, mức độ suy giảm chức năng thận và các bệnh lý đi kèm, bác sĩ sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể về lượng kali, đạm, nước và các vi chất cần kiểm soát.
Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần lưu ý:
- Ăn đủ năng lượng nhưng không ăn quá nhiều để tránh tạo áp lực cho thận.
- Giảm muối trong khẩu phần ăn nhằm hạn chế tăng huyết áp và giữ nước trong cơ thể.
- Kiểm soát lượng kali, phốt pho và canxi theo hướng dẫn của bác sĩ.
- Uống đủ nước nhưng không uống quá nhiều, tránh gây phù và quá tải dịch.
- Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, ưu tiên các chất béo lành mạnh như dầu ô liu.
