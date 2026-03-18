Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 30 vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bỏ qua theo dõi bệnh nền, phát hiện suy thận khi đã quá muộn

Ban đầu, anh Nam xuất hiện các triệu chứng như khát nhiều, tiểu nhiều và mệt mỏi kéo dài. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán anh mắc Đái tháo đường kèm tăng huyết áp và kê đơn điều trị, hẹn tái khám định kỳ. Tuy nhiên, do thấy sức khỏe chưa bị ảnh hưởng rõ rệt, anh dần chủ quan, không tuân thủ lịch theo dõi.

Gần đây, tình trạng mệt mỏi kéo dài hơn, kèm tăng cân, tiểu ít dần, khó thở khi nằm, tức ngực và phù rõ ở mặt cũng như tay chân, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy creatinin máu tăng vọt lên 1.447 µmol/L, cao gấp nhiều lần mức bình thường, đồng nghĩa chức năng lọc của thận suy giảm nghiêm trọng. Siêu âm ghi nhận hai thận đã teo nhỏ.

ThS.BS Nguyễn Quang Huy, Khoa Nội thận – Lọc máu, chẩn đoán bệnh nhân mắc suy thận mạn giai đoạn 5 – giai đoạn cuối của bệnh.

Bác sĩ theo dõi lọc máu cho bệnh nhân tại giường bệnh. Ảnh: BVCC

Suy thận giai đoạn 5: Phải lọc máu để duy trì sự sống

Trước tình trạng nguy kịch, bác sĩ chỉ định lọc máu cấp cứu nhằm loại bỏ các chất độc và lượng dịch dư thừa tích tụ trong cơ thể. Bệnh nhân được đặt ống thông vào tĩnh mạch lớn để kết nối với máy lọc máu, đồng thời kiểm soát rối loạn điện giải, thiếu máu và huyết áp trong quá trình điều trị.

Sau khi tình trạng ổn định, anh Nam được phẫu thuật tạo cầu nối động – tĩnh mạch ở cẳng tay để phục vụ chạy thận lâu dài. Hiện bệnh nhân duy trì lọc máu 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 4 giờ, kết hợp điều trị thuốc và theo dõi chuyên khoa định kỳ.

Việc phải chạy thận ở tuổi 30 khiến cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Người bệnh phải sắp xếp lại công việc, sinh hoạt và tuân thủ lịch điều trị nghiêm ngặt để duy trì sức khỏe.

Suy thận mạn đang trẻ hóa, nhiều người phát hiện khi đã muộn

Theo các bác sĩ, suy thận mạn không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người lớn tuổi. Những năm gần đây, số ca bệnh ở độ tuổi 20–30 có xu hướng gia tăng, chủ yếu liên quan đến việc không kiểm soát tốt bệnh nền và lối sống thiếu lành mạnh.

Các biểu hiện ban đầu của bệnh thường mờ nhạt như mệt mỏi, ăn uống kém, phù nhẹ, tiểu ít hoặc tăng cân nhanh nên dễ bị bỏ qua. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng, buộc phải điều trị thay thế bằng lọc máu.

Cảnh báo những dấu hiệu suy thận không nên bỏ qua

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, phù chân, tăng cân nhanh bất thường, tiểu ít hoặc khó thở khi nằm, người bệnh nên đi khám sớm để kiểm tra chức năng thận. Đặc biệt, những người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Việc phát hiện sớm và kiểm soát tốt bệnh không chỉ giúp làm chậm tiến triển của suy thận mạn mà còn giảm nguy cơ phải lọc máu suốt đời, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh.